Грязный пол и очереди: что не нравится покупателям в новосибирских магазинах — мнения

— Ха, супермаркеты им плохие! Да радуйтесь, что такие есть! А не как в Совке — два пустых прилавка с морской капустой, развал картошки на деревянных ящиках (бррр, до сих пор кажется, что этот запах гнили из овощного помню) и толпа потных соотечественников, стоящих в плотной очереди за тем, что «выбросили». А тут — пришел, ходишь с тележкой, выбираешь, — в комментариях написал Гость.

