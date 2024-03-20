Грязный пол и очереди: что не нравится покупателям в новосибирских магазинах — мнения

Новосибирцы отреагировали на материал НГС о том, какие вещи раздражают покупателей в супермаркетах города. Под публикацией они оставили больше 230 комментариев — обсудили современные магазины и то, с какими неудобствами сталкиваются в торговых точках. Мы составили подборку мнений горожан.
Ранее обозреватель НГС обошел несколько магазинов с самым низким рейтингом в 2ГИС — решил посмотреть, как они выглядят, и чем прежде всего недовольны покупатели. В обзор попали несколько точек «Ленты», «Магнита», «Марии-Ра» и «Пятерочки». Но читатели в комментариях высказались не только о них.
— Ха, супермаркеты им плохие! Да радуйтесь, что такие есть! А не как в Совке — два пустых прилавка с морской капустой, развал картошки на деревянных ящиках (бррр, до сих пор кажется, что этот запах гнили из овощного помню) и толпа потных соотечественников, стоящих в плотной очереди за тем, что «выбросили». А тут — пришел, ходишь с тележкой, выбираешь, — в комментариях написал Гость.
Еще один Гость поддержал это мнение:
— В магазине меня интересуют исключительно продукты и цены. Если есть нужные продукты по приемлемой для меня цене, значит, магазин хороший. Все остальное от лукавого, — считает читатель.
— Магазин на Титова — пол постоянно грязный, как на улице: какие-то обрывки, коробки, упаковки с продуктами нередко валяются. Ценники не соответствуют, постоянно лотки с молоком грязные. Как порвется упаковка, все остальное в молоке, — заявил другой Гость, но не предоставил каких-либо подтверждений своим словам.
Очередной Гость пожаловался на магазин рядом со стадионом «Сибирь»:
— Очень маленький. Во второй половине дня не протолкнуться. В доме №16 когда-то был большой гастроном. Его почему-то закрыли. Рядом в павильончике открыли этот магазин. Неужели территорию в доме №16 нельзя было отдать под магазин? Там теперь склад, — высказался комментатор.
— Боюсь заходить в Пятёрочку на Танковой, — добавил другой Гость.
О последней указанной торговой точке писали в материале НГС. По информации 2ГИС, рейтинг магазина составляет 1,3 балла из 5 возможных. В отзывах было много жалоб по самым разным поводам. В пресс-службе алвдельца торговой точки X5 Retail Group объяснили, что магазин находится «в фокусе управления». Там собираются сделать ремонт.