«Магазин в фокусе»: в «Пятерочке» ответили на претензии новосибирцев к магазину на Танковой

Магазин сети с необычно низким рейтингом Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Редакция получила ответ пресс-службы компании X5 Retail Group по поводу крайне низкой оценки магазина сети «Пятерочка» на Танковой, 47. Ритейлер обещает всё исправить.

Необычно низкую оценку магазина сети обозреватель NGS.RU обнаружил при подготовке материала о самых проблемных супермаркетах Новосибирска по версии пользователей 2ГИС. Магазин на Танковой, 47, имел средний балл 1,3 (из 5 возможных), а в отзывах было много жалоб по самым разным поводам. Обозреватель NGS.RU посетил эту торговую точку, и хотя не обнаружил каких-то вопиющих нарушений, тоже отметил некоторый беспорядок в торговом зале и очередь в середине дня.

В отличие от магазинов других сетей, под отзывами «Пятерочки» на Танковой не было ответов представителя компании. Но сеть ответила на запрос NGS.RU.

— Магазин в фокусе управления: усилена команда и операционный контроль. В ближайшее время мы улучшим сервис в магазине — до конца марта планируем запустить там пекарню и произвести ремонтные работы. С удовольствием пригласим вас за покупками в обновленный магазин.

— Отзывы в различных сервисах — Яндекс и 2ГИС — полезны как для бизнеса, так и для потребителей, и конечно, помогают сделать правильный выбор в пользу того или иного магазина. При принятии решений для улучшения клиентского опыта мы опираемся как на внутренние системы и трекинги, так и учитываем отзывы в картах в качестве дополнительного источника и инструмента, — объяснили в пресс-службе X5 Retail Group.

В базе 2ГИС сейчас 304 магазина «Пятерочка» в Новосибирске и дальних пригородах. Это самая крупная сеть супермаркетов в городе, на втором месте находится «Мария Ра» (296), на третьем — «Магнит» (241).



Изучение отзывов в 2ГИС показало, что в немилость у покупателей могут попасть магазины разного ценового уровня и сервиса. При этом в списке торговых точек с самым низким рейтингом при достаточно большом количестве отзывов не оказалось традиционно вызывающих нарекания дискаунтеров. Корреспондент NGS.RU как раз недавно побеседовала с покупателями в одной из таких торговых точек.

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