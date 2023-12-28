Суп от похмелья — кулинарный блогер подсказал идеальный способ прийти в себя после новогодней ночи

На видео выше — простая пошаговая инструкция.

В перечне ингредиентов — продукты, которые есть практически в каждом холодильнике, но найти их в ближайшем супермаркете тоже не составит труда. Итак, приготовьте говядину (можно использовать грудинку или реберную часть), морковь, картофель (заменить его можно помидорами черри и луком), болгарский перец, перец чили (для любителей острых ощущений), нут, черный перец горошком, зиру и соль.

Перед тем как начать готовить, промойте нут и замочите его на 10–12 часов в холодной воде. После все ингредиенты можно сразу раскладывать порционно в горшочки в любом порядке. Если решили использовать черри и лук, то картофель лучше уже не добавлять, иначе он останется твердым и невкусным.