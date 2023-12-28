Суп от похмелья — кулинарный блогер подсказал идеальный способ прийти в себя после новогодней ночи

Поправить здоровье после веселой ночи — задача чуть ли не
На видео выше — простая пошаговая инструкция.
В перечне ингредиентов — продукты, которые есть практически в каждом холодильнике, но найти их в ближайшем супермаркете тоже не составит труда. Итак, приготовьте говядину (можно использовать грудинку или реберную часть), морковь, картофель (заменить его можно помидорами черри и луком), болгарский перец, перец чили (для любителей острых ощущений), нут, черный перец горошком, зиру и соль.
Перед тем как начать готовить, промойте нут и замочите его на 10–12 часов в холодной воде. После все ингредиенты можно сразу раскладывать порционно в горшочки в любом порядке. Если решили использовать черри и лук, то картофель лучше уже не добавлять, иначе он останется твердым и невкусным.
Далее ставим горшочки в холодную духовку, включаем обогрев сверху и снизу, выбираем температуру от 120 до 130 градусов, оставляем на 4–5 часов. Лучше это делать с вечера на утро.
— Вода в горшочках не должна кипеть, а лишь слегка закипать, очень слабо. Так не образуется накипь и все ингредиенты сохраняют свою форму и не перевариваются, но доходят до готовности. После приготовления можно оставить горшочки остывать в духовке на пару часов (но это совсем не обязательно), — советует кулинарный блогер Семен Громов.
Ну а утром 1 января остается только разогреть блюдо и поскорее съесть.
А если этот способ по какой-то причине вам не подходит и вы вообще не любите говядину или не хотите заморачиваться с готовкой, то вот вам еще пять способов, как избавиться от похмелья. Но во всяком случае самый главный способ не болеть после веселой ночи — не пить. А если устоять перед соблазном сложно, то почитайте, как лучше не делать, чтобы утром не было хуже.