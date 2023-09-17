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«Бигфиш сезона»: огромного сазана весом в 13,5 кг поймал рыбак в Новосибирской области

Он использовал наживку собственного производства

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Мужчина выловил пять больших сазанов, но этот - самый крупный из них

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Житель Новосибирской области м поймал в районе села Спирино сазана весов в 13,5 кг. В качестве использовались бойлы собственного производства. Уловом мужчина похвастался 17 сентября в группе «Рыбалка в Новосибирске» во «ВКонтакте».

— Бигфиш этого сезона! Взял на бойл клубника самокат, кормил тоже бойлами собственного производства, клубника и слива, — похвастался Алексей, добавив, что поймал еще четыре сазанов весом от пяти до 8,5 кг.

Бойл — рыболовная насадка, применяемая в современной ловле карповых видов рыб. В качестве основы — измельчённых злаковых — используется кукурузная мука, пшеничная мука, ячменная мука различных помолов. К ним добавляются консерванты, ароматизаторы и связующие вещества.

В ответе другим пользователям паблика мужчина уточнил, что рыбалка происходила на расстоянии 80–90 метров от берега.

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