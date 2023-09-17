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Истории

«Ну ты, Катюха, даешь!»: история сибирячки, которая рыбачит лучше любого мужика — в чем ее секрет?

Любовь к рыбалке началась с семейной истории — общее увлечение помогло Кате сблизиться с отцом

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Страсть к рыбалке передалась Екатерине от дедушки и отца

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Принято считать, что рыбалка — мужское занятие, где женщине не место. Ее задача заключается в том, чтобы потом помыть, почистить и вкусно приготовить добытую еду. Стереотипно, не правда ли? Все мы знаем, зачем мужики ездят на рыбалку. Одна, две рыбешки — и на том спасибо. Сибирячка Екатерина Норицына с легкостью доказывает обратное: уже много лет женщина рыбачит на местных озерах и привозит домой шикарный улов. Екатерина считает, что рыба идет на человека — дело в хорошем настроении и позитивном отношении к жизни. Корреспонденты НГС отправились с красивой рыбачкой на озеро в Бердске, поговорили о «неженском» хобби и даже поймали пару карасей.

В первый раз на рыбалку Екатерина отправилась лет 13 назад вместе с папой. Без энтузиазма, за компанию. Неожиданно для себя — увлеклась. Сначала цеплялась за траву, но раза с десятого научилась забрасывать удочку и даже сумела поймать пару рыбешек. Отношения с отцом у Екатерины всегда были теплые, но после смерти мамы они сблизились еще сильнее, а рыбалка стала их общим увлечением.

— Мы стали ездить каждые выходные. Когда мы с сестрой были маленькие, папа часто брал нас с собой, мы плавали на лодке, он рыбачил. Дедушка тоже любил посидеть с удочкой, — рассказывает Екатерина. Её семья любит природу, вместе они ходят за грибами или просто гуляют по лесу.

Больше всего Екатерине нравится рыбачить на озерах в Бердске и в Искитиме

Больше всего Екатерине нравится рыбачить на озерах в Бердске и в Искитиме

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Постепенно страсть к рыбалке начала расти. Екатерина выбрала для себя несколько озер недалеко от Новосибирска, где ей особенно комфортно сидеть с удочкой — иногда она приезжает вечером после работы, иногда с раннего утра на выходных. Говорит, действует по настроению. Захотела — поехала.

— Бывает, приедешь к 7 утра, а клев только в 10 начинается, сидишь три часа просто так. Папа рассказывал, что когда вода становится холоднее, караси зарываются в землю и не вылезают, пока не потеплеет, поэтому ближе к осени приезжаю в обед. Иногда желание уехать на природу возникает сразу после работы, особенно когда день тяжелый, на нервах, хочется переключиться, отбросить мысли и просто наслаждаться природой, тишиной, смотреть на поплавок или просто вдаль, — делится женщина. — После рыбалки иногда такое же ощущение, как после бани: спокойствие и умиротворение.

Ощущения от рыбалки она сравнивает с чувством после бани — как заново родился

Ощущения от рыбалки она сравнивает с чувством после бани — как заново родился

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В машине у Екатерины всегда с собой снасти, два кресла, и прочее необходимое для комфортной рыбалки. Спиннингами она не пользуется, рыбачит на удочку отца, иногда берет дедушкину. Отдыхать предпочитает на озерах, на берегах Оби ей не нравится.

— В Оби судак, он хищный, у меня снасти неподходящие, — объясняет она. Кроме того, Екатерина считает, что наша река больше подходит для зимней рыбалки, а ее женщина не любит, слишком мерзлявая.

Сибирячке нравится ловить маленьких карасей — они самые вкусные

Сибирячке нравится ловить маленьких карасей — они самые вкусные

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К, казалось бы, совсем не женскому увлечению, Екатерина не так давно пристрастила и подругу — сначала та ездила за компанию, как и сама Екатерина когда-то, а недавно женщина попросила подарить ей на день рождения удочку.

— Уже наступает мне на пятки, — шутит Катя. — Наловчилась. Счет ведет: у тебя сколько? У меня уже три!

Пойманную рыбу женщины обычно жарят — получается очень вкусно. Рыбачить ездят без ночевок, наловили — домой, чистить, обрабатывать и на сковородку.

Рецепт простой: помыть, почистить, посолить, обвалять в муке или в манке — зажарить

Рецепт простой: помыть, почистить, посолить, обвалять в муке или в манке — зажарить

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— Как-то раз на озере просидели несколько часов, уехали без улова. Купили в рыбном магазине мойвы — чтобы не так грустно было, — рассказывает женщина. — Хотя чего грустить? Время мы провели отлично.

Дни без улова случаются редко, обычно сибирячка уезжает с полными ведрами: как-то раз наловила около 50 штук.

Вот такой удачный улов

Вот такой удачный улов

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На озерах, где обычно рыбачит Екатерина, с удочками сидят одни мужчины. Косые взгляды иногда бывают, но чаще — удивленные: улов Кати нередко получается удачнее, чем у соседей. Дело не в гендерных различиях — это стереотип, причем довольно глупый и притянутый за уши.

— Было дело: разговорились в компании про рыбалку, муж подруги не поверил мне, подумал, что я ляпнула просто так — разговор поддержать. Потом тема снова зашла — удивился: «Ну ты, Катюха, даешь!». Конечно, нужно знать нюансы. Понимать, в какое место идешь рыбачить, какая там глубина, какой ветер, но мне кажется — рыба идет на человека. Настроение хорошее, сидишь спокойно, отдыхаешь, рыба сама клюет, — считает женщина.

Рыбалка — это больше про удачу и настроение, а уже потом про навык и все остальное — так считает Екатерина

Рыбалка — это больше про удачу и настроение, а уже потом про навык и все остальное — так считает Екатерина

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Катю не смущает обратная сторона рыбалки. К запаху рыбы она относится спокойно, а приманку покупает в магазине. Не раз папа предлагал ей взять в гараже лопату и самой накопать червей, но Екатерине проще взять уже готовое. В семье обязанности распределены — Екатерина ловит, тетя — чистит.

— Хотя недавно я купила в рыболовном магазине специальную рыбочистку — небо и земля, теперь сама занимаюсь обработкой рыбы перед готовкой, — делится женщина.

К рыболовному искусству она относится просто, без фанатизма, может быть философски. Чем проще, тем лучше — процесс не должен напрягать, зачем? Рыбалка — это для души.

Друзья и подруги Екатерины тоже любят рыбачить — летом они часто выбираются компанией за город

Друзья и подруги Екатерины тоже любят рыбачить — летом они часто выбираются компанией за город

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Всю жизнь Екатерина проработала в торговле, но в последнее время стала уставать, что даже рыбалка не помогает восстановить силы. Женщина хочет сменить профессию и заняться чем-то более спокойным — например, шитьем одежды. Она уже купила ткань и собирается начать с худи — сначала хочет научиться шить для себя, а потом превратить новое увлечение в заработок.

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