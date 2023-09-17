«Ну ты, Катюха, даешь!»: история сибирячки, которая рыбачит лучше любого мужика — в чем ее секрет?

Принято считать, что рыбалка — мужское занятие, где женщине не место. Ее задача заключается в том, чтобы потом помыть, почистить и вкусно приготовить добытую еду. Стереотипно, не правда ли? Все мы знаем, зачем мужики ездят на рыбалку. Одна, две рыбешки — и на том спасибо. Сибирячка Екатерина Норицына с легкостью доказывает обратное: уже много лет женщина рыбачит на местных озерах и привозит домой шикарный улов. Екатерина считает, что рыба идет на человека — дело в хорошем настроении и позитивном отношении к жизни. Корреспонденты НГС отправились с красивой рыбачкой на озеро в Бердске, поговорили о «неженском» хобби и даже поймали пару карасей.
В первый раз на рыбалку Екатерина отправилась лет 13 назад вместе с папой. Без энтузиазма, за компанию. Неожиданно для себя — увлеклась. Сначала цеплялась за траву, но раза с десятого научилась забрасывать удочку и даже сумела поймать пару рыбешек. Отношения с отцом у Екатерины всегда были теплые, но после смерти мамы они сблизились еще сильнее, а рыбалка стала их общим увлечением.
— Мы стали ездить каждые выходные. Когда мы с сестрой были маленькие, папа часто брал нас с собой, мы плавали на лодке, он рыбачил. Дедушка тоже любил посидеть с удочкой, — рассказывает Екатерина. Её семья любит природу, вместе они ходят за грибами или просто гуляют по лесу.
Постепенно страсть к рыбалке начала расти. Екатерина выбрала для себя несколько озер недалеко от Новосибирска, где ей особенно комфортно сидеть с удочкой — иногда она приезжает вечером после работы, иногда с раннего утра на выходных. Говорит, действует по настроению. Захотела — поехала.
— Бывает, приедешь к 7 утра, а клев только в 10 начинается, сидишь три часа просто так. Папа рассказывал, что когда вода становится холоднее, караси зарываются в землю и не вылезают, пока не потеплеет, поэтому ближе к осени приезжаю в обед. Иногда желание уехать на природу возникает сразу после работы, особенно когда день тяжелый, на нервах, хочется переключиться, отбросить мысли и просто наслаждаться природой, тишиной, смотреть на поплавок или просто вдаль, — делится женщина. — После рыбалки иногда такое же ощущение, как после бани: спокойствие и умиротворение.
В машине у Екатерины всегда с собой снасти, два кресла, и прочее необходимое для комфортной рыбалки. Спиннингами она не пользуется, рыбачит на удочку отца, иногда берет дедушкину. Отдыхать предпочитает на озерах, на берегах Оби ей не нравится.
— В Оби судак, он хищный, у меня снасти неподходящие, — объясняет она. Кроме того, Екатерина считает, что наша река больше подходит для зимней рыбалки, а ее женщина не любит, слишком мерзлявая.
К, казалось бы, совсем не женскому увлечению, Екатерина не так давно пристрастила и подругу — сначала та ездила за компанию, как и сама Екатерина когда-то, а недавно женщина попросила подарить ей на день рождения удочку.
— Уже наступает мне на пятки, — шутит Катя. — Наловчилась. Счет ведет: у тебя сколько? У меня уже три!
Пойманную рыбу женщины обычно жарят — получается очень вкусно. Рыбачить ездят без ночевок, наловили — домой, чистить, обрабатывать и на сковородку.
— Как-то раз на озере просидели несколько часов, уехали без улова. Купили в рыбном магазине мойвы — чтобы не так грустно было, — рассказывает женщина. — Хотя чего грустить? Время мы провели отлично.
Дни без улова случаются редко, обычно сибирячка уезжает с полными ведрами: как-то раз наловила около 50 штук.
На озерах, где обычно рыбачит Екатерина, с удочками сидят одни мужчины. Косые взгляды иногда бывают, но чаще — удивленные: улов Кати нередко получается удачнее, чем у соседей. Дело не в гендерных различиях — это стереотип, причем довольно глупый и притянутый за уши.
— Было дело: разговорились в компании про рыбалку, муж подруги не поверил мне, подумал, что я ляпнула просто так — разговор поддержать. Потом тема снова зашла — удивился: «Ну ты, Катюха, даешь!». Конечно, нужно знать нюансы. Понимать, в какое место идешь рыбачить, какая там глубина, какой ветер, но мне кажется — рыба идет на человека. Настроение хорошее, сидишь спокойно, отдыхаешь, рыба сама клюет, — считает женщина.
Катю не смущает обратная сторона рыбалки. К запаху рыбы она относится спокойно, а приманку покупает в магазине. Не раз папа предлагал ей взять в гараже лопату и самой накопать червей, но Екатерине проще взять уже готовое. В семье обязанности распределены — Екатерина ловит, тетя — чистит.
— Хотя недавно я купила в рыболовном магазине специальную рыбочистку — небо и земля, теперь сама занимаюсь обработкой рыбы перед готовкой, — делится женщина.
К рыболовному искусству она относится просто, без фанатизма, может быть философски. Чем проще, тем лучше — процесс не должен напрягать, зачем? Рыбалка — это для души.
Всю жизнь Екатерина проработала в торговле, но в последнее время стала уставать, что даже рыбалка не помогает восстановить силы. Женщина хочет сменить профессию и заняться чем-то более спокойным — например, шитьем одежды. Она уже купила ткань и собирается начать с худи — сначала хочет научиться шить для себя, а потом превратить новое увлечение в заработок.
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