«Ну ты, Катюха, даешь!»: история сибирячки, которая рыбачит лучше любого мужика — в чем ее секрет?

В первый раз на рыбалку Екатерина отправилась лет 13 назад вместе с папой. Без энтузиазма, за компанию. Неожиданно для себя — увлеклась. Сначала цеплялась за траву, но раза с десятого научилась забрасывать удочку и даже сумела поймать пару рыбешек. Отношения с отцом у Екатерины всегда были теплые, но после смерти мамы они сблизились еще сильнее, а рыбалка стала их общим увлечением.



— Мы стали ездить каждые выходные. Когда мы с сестрой были маленькие, папа часто брал нас с собой, мы плавали на лодке, он рыбачил. Дедушка тоже любил посидеть с удочкой, — рассказывает Екатерина. Её семья любит природу, вместе они ходят за грибами или просто гуляют по лесу.