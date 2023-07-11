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Гигантского сазана в 12 кг поймала девушка под Новосибирском на креветку с клубникой

Завидный улов случился между Спирино и Ордынским

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Девушка утверждает, что заразила любовью к рыбалке отца и мужа

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Жительница Новосибирской области Ульяна Михеева рассказала о том, что выловила сазана весом 12 кг. Своей добычей 11 июля девушка похвасталась в группе рыбаков во «ВКонтакте».

— Наловила папке рыбы: сазаны на 9,4 и 12 кг. Лещ самый большой — 3,4 кг, а язь — 3,3. С детства «болею» рыбалкой, лет с 3, наверное. На пенсии и папка начал увлекаться. Безумно рада, что и муж тоже подтянулся к этому прекрасному увлечению, — написала Ульяна.

Девушка уточнила, что ловила рыбу на креветку и клубнику. Фотографии с весом рыбы она не опубликовала, вполне вероятно, что заявленные 12 кг — слега преувеличенный результат.

Накануне сообщалось, что житель Новосибирской области выудил из реки Берди судака весом 4585 граммов. О результатах ночной рыбалки пользователь с ником Fairness рассказал на интернет-форуме рыбаков.

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