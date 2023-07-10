«Начинаю поднимать, да не тут-то было!»: судака весом почти пять килограммов выловили под Новосибирском

Житель Новосибирской области выудил из реки Берди судака весом 4585 граммов. О результатах ночной рыбалки пользователь с ником Fairness рассказал на интернет-форуме рыбаков.
— Начинаю поднимать, да не тут-то было! Чувствую, что груз поднял со дна, а вот дальше что-то уж совсем туго идет. Подниму на пол метра: глухой напористый удар, и опять ко дну. Так я промучился минут 20, потихоньку, не торопясь. Вот тут-то и начинаются танцы этого мощного, сильного монстра, благо я успел встать на якорь, чтоб не унесло, — рассказал рыбак.
По словам мужчины, вытаскивая рыбину, он «адреналина хапнул сполна».
В апреле новосибирский рыбак Василий Поплыгин поймал огромную щуку весом почти 12 кг.