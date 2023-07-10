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«Начинаю поднимать, да не тут-то было!»: судака весом почти пять килограммов выловили под Новосибирском

Мужчина в подробностях рассказал о ночной борьбе с «мощным и сильным монстром»

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На рыбалку мужчина отправился со своей второй половинкой

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Житель Новосибирской области выудил из реки Берди судака весом 4585 граммов. О результатах ночной рыбалки пользователь с ником Fairness рассказал на интернет-форуме рыбаков.

— Начинаю поднимать, да не тут-то было! Чувствую, что груз поднял со дна, а вот дальше что-то уж совсем туго идет. Подниму на пол метра: глухой напористый удар, и опять ко дну. Так я промучился минут 20, потихоньку, не торопясь. Вот тут-то и начинаются танцы этого мощного, сильного монстра, благо я успел встать на якорь, чтоб не унесло, — рассказал рыбак.

По словам мужчины, вытаскивая рыбину, он «адреналина хапнул сполна».

В апреле новосибирский рыбак Василий Поплыгин поймал огромную щуку весом почти 12 кг.

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