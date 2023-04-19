Новосибирский рыбак Василий Поплыгин поймал огромную щуку. В апреле, за пару дней до начала запрета, сибиряк вышел на рыбалку на реке Обь. Рыбачить мужчина пошел со своим отцом и все снимал на камеру.
В начале видео Василий рассказал, что после зимы сложно и непривычно садиться в лодку. Сезон мужчина начал с щуки весом 1,5 килограмма — она попалась первой. Закинув удочку второй раз рыбак не ожидал, что попадется огромная щука.
— Там мамаша огромная. Я боюсь наглеть, у нее приманка глубоко в горле. Мамонтенок. Я так ни разу не переживал. С непривычки. Это вторая рыба в сезоне, — делится эмоциями Василий.
Совместными усилиями блогеру и отцу удалось поймать щуку и затащить на лодку. После измерения оказалось, что рыба весит 11,7 килограмма. Василий показал щуку на камеру, а потом отпустил. Как уточнил НГС блогер, рыбалка была на реке Обь.
С 20 апреля по 20 мая в Новосибирской области вводится запрет на рыбалку в Оби. Это связано с началом весеннего нереста.