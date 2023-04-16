В Новосибирской области с 20 апреля вводится запрет на рыбалку в Оби

С 20 апреля по 20 мая нельзя будет рыбачить на реке Оби. Это связано с началом весеннего нереста. Об этом сообщили в Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.
По данным управления, до 20 мая запрещена рыбалка на реке Оби от плотины Новосибирской ГЭС вниз по течению до границы с Томской областью, со всеми притоками, рукавами, ссорами, протоками и полойными озерами.
Нарушителям запретов грозит наказание согласно статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Физических лиц ожидает штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а также конфискация судна и снастей. Также, если вы все-таки поймаете рыбу, вам придется возместить вред, причиненный водным биоресурсам, а это могут оказаться уже более серьезные суммы. К тому же в период нереста сумма штрафа удваивается.
Сибиряк поймал краснокнижного осетра и попался сотрудникам ГИБДД. Ему назначили штраф в 320 тысяч рублей.