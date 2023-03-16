Сибиряк поймал краснокнижного осетра и попался сотрудникам ГИБДД — какой штраф ему выписали

Новосибирец заплатил больше 300 тысяч за то, что поймал краснокнижного осетра.



— Он возвращался с рыбалки, когда был остановлен сотрудниками ГИБДД. При осмотре автомобиля в багажнике они обнаружили сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. За незаконную добычу особо ценных водных биологических ресурсов мужчину осудили и приговорили к году исправительных работ (условно), а также выплатить в счет возмещения причиненного ущерба 320 тысяч рублей, — объяснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.