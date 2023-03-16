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Сибиряк поймал краснокнижного осетра и попался сотрудникам ГИБДД — какой штраф ему выписали

Рыбалка обошлась ему очень дорого

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Мужчина должен был отпустить назад в воду осетра, которого поймал

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Новосибирец заплатил больше 300 тысяч за то, что поймал краснокнижного осетра.

— Он возвращался с рыбалки, когда был остановлен сотрудниками ГИБДД. При осмотре автомобиля в багажнике они обнаружили сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. За незаконную добычу особо ценных водных биологических ресурсов мужчину осудили и приговорили к году исправительных работ (условно), а также выплатить в счет возмещения причиненного ущерба 320 тысяч рублей, — объяснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Штраф мужчина вовремя не оплатил, поэтому судебные приставы начали исполнительное производство. На имущество новосибирца наложили арест и запретили ему выезжать из России. В итоге мужчина выплатил 320 тысяч рублей штрафа и 24 тысячи исполнительского сбора.

В начале марта в Новосибирске в суд передали дело против 32-летней сибирячки, которую обвиняют в продаже черной икры, незаконно добытой браконьерами.

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