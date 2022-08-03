Женщину будут судить за продажу осетровой икры в Новосибирске — ей грозит реальный срок

В Новосибирске в суд передали дело против 32-летней сибирячки, которую обвиняют в продаже черной икры, незаконно добытой браконьерами. Ей грозит заключение в виде 9 лет лишения свободы и штраф в 1,5 миллиона рублей.



Канал поставки икры осетровых рыб перекрыли в прошлом декабре.