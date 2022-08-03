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Женщину будут судить за продажу осетровой икры в Новосибирске — ей грозит реальный срок

Продавец торговала икрой, которую добыли браконьеры

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Всего у продавцов изъяли 35 килограммов черной икры

Всего у продавцов изъяли 35 килограммов черной икры

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В Новосибирске в суд передали дело против 32-летней сибирячки, которую обвиняют в продаже черной икры, незаконно добытой браконьерами. Ей грозит заключение в виде 9 лет лишения свободы и штраф в 1,5 миллиона рублей.

Канал поставки икры осетровых рыб перекрыли в прошлом декабре.

— 32-летняя жительница Новосибирска, работавшая продавцом, и 48-летняя предпринимательница в целях увеличения дохода на арендованной торговой точке одновременно с легальными морепродуктами продавали незаконно добытую браконьерами икру амурского осетра. Емкости с черной икрой были замаскированы среди пластиковых контейнеров с красной икрой, — говорится в сообщении пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО.

Оперативники провели «проверочную закупку» и приобрели 500 граммов икры за 17 500 рублей. После этого продавца задержали. После обысков на торговой точке обнаружили еще 1795 граммов икры, а общий вес изъятой из оборота икры составил почти 35 килограммов. Стоимость оценивается в 1 миллион рублей.

Следователи СУ СК РФ по НСО завели уголовное дело против продавца по статье за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и ценных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России или охраняемым международными договорами РФ (ч. 3 и 3.1 статьи 258.1 УК РФ). Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.

Ранее бывший глава Убинского района Олег Конюк оплатил штраф в 800 000 рублей за убийство лосихи и двух лосят. Он сделал это, чтобы избежать реального лишения свободы.

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