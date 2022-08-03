Женщину будут судить за продажу осетровой икры в Новосибирске — ей грозит реальный срок
Продавец торговала икрой, которую добыли браконьеры
В Новосибирске в суд передали дело против
Канал поставки икры осетровых рыб перекрыли в прошлом декабре.
— 32-летняя жительница Новосибирска, работавшая продавцом, и
Оперативники провели «проверочную закупку» и приобрели 500 граммов икры за
Следователи СУ СК РФ по НСО завели уголовное дело против продавца по статье за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и ценных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России или охраняемым международными договорами РФ (
Ранее бывший глава Убинского района Олег Конюк оплатил штраф в