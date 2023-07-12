«Хочется поймать зачетную рыбу»: новосибирцы поделились снимками своего улова — какую рыбу им удалось поймать

— Это какое-то проклятье, подумал я, когда столько мелкой рыбы видно в эхолот. На этот раз терпение заканчивается и у меня. Хочется поймать все-таки зачетную рыбу, и не одну, а именно подобрать к ней ключик, меняя углы постановок и различные проводки, — вспоминает Александр.

Спустя час поисков с помощью эхолота Александр обнаружил пять крупных судаков.

— Вот она: первая и сразу мощная поклевка. По первым ощущениям мне показалось, что судак не более одного килограмма. Я еще сказал, что этот не из тех, в кого мы бросаем, но возле лодки он начал давить в глубину. Оперативно ослабляю фрикцион и понимаю, что это именно один из тех пяти судаков. Относительно недолгая борьба — и первый кабанчик в этом сезоне у нас в подсаке, — рассказал рыбак.