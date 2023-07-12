«Хочется поймать зачетную рыбу»: новосибирцы поделились снимками своего улова — какую рыбу им удалось поймать

На прошлой неделе, 9 июля, в России праздновали День рыбака. В Новосибирской области у многих мужчин и женщин есть такое хобби. Некоторые из них поделились фотографиями улова в группе «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте».
НГС собрал самые интересные снимки и истории в одну подборку.
«Рыбалка получилась собирательная»
Новосибирец Алексей отправился ловить рыбу на реке Чарыш, которая течет в Горном Алтае и в Алтайском крае.
— Уровень воды очень хорошо упал, и рыбка начала занимать привычные ей места. Рыбалка получилась собирательная, везде по чуть-чуть, за вечер удалось поймать шесть щук и одного окуня, — рассказал Алексей.
«Хочется поймать зачетную рыбу»
Рыбак Александр на прошедших выходных поймал рыбу на 4,2 килограмма. Мужчина написал, ловить рыбу они с женой начали в 09:00 и потратили
— Это какое-то проклятье, подумал я, когда столько мелкой рыбы видно в эхолот. На этот раз терпение заканчивается и у меня. Хочется поймать все-таки зачетную рыбу, и не одну, а именно подобрать к ней ключик, меняя углы постановок и различные проводки, — вспоминает Александр.
Спустя час поисков с помощью эхолота Александр обнаружил пять крупных судаков.
— Вот она: первая и сразу мощная поклевка. По первым ощущениям мне показалось, что судак не более одного килограмма. Я еще сказал, что этот не из тех, в кого мы бросаем, но возле лодки он начал давить в глубину. Оперативно ослабляю фрикцион и понимаю, что это именно один из тех пяти судаков. Относительно недолгая борьба — и первый кабанчик в этом сезоне у нас в подсаке, — рассказал рыбак.
Александр собирался сфотографироваться с судаком и отпустить, но из-за жары или раны рыба не пережила фотосессию. И хотя пойманный судак был единственным за весь день, Александр говорит, что запомнит надолго.
Также своим уловом поделился новосибирец Максим. Такую рыбу он поймал в Коченево.
А вот Павлу в субботу, 8 июля, с клевом не повезло. Мужчина рыбачил с 6 до 10, но клев был очень слабым.
«Много мест обошел»
Александр в начале июля решил отдохнуть с удочкой на Бердском заливе. Как рассказывает мужчина, в это время был порывистый ветер и рыбалка получилась тяжелой.
— Везде, где нашел поспокойнее места, в течение часа тишина, ни одной поклевки. Решил выйти на ветреное место. Груза 2,5–3,0 грамма хоть как-то летели. Много мест обошел, везде тишина. Решил уйти на место, где все цепляются и отрывают приманки. И начались поклевки. Правда, поначалу оторвал
В итоге Александр собрал около 10 окуней «на жареху» и около 30 рыб отпустил. Также вечером пошел судак, и из 9 пойманных рыбак забрал домой
«Пара плотвичек»
Новосибирец Максим поехал в конце июня на озеро Глубокое. Он выходил рыбачить два раза за два дня по несколько часов.
— Попались пара плотвичек на донку. В кормушке пшено с прикормкой на карася с чесноком, на крючках сало с чесноком и пенопласт, — написал Максим.
«Карась очень порадовал»
Рыбак Алексей рассказал о своем опыте посещения платного озера.
— Карп попался один, но карась очень порадовал: хоть и не крупный, но клевал всегда с 06:00 до 18:00. В 14:00 поднялся ветер, но ему это не мешало, — написал сибиряк.
В начале июля сибирячка нашла в лесах в районе Первомайки огромный гриб, который напоминает коралл.