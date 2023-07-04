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Тема дняНайден необычный гриб-коралл
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По грибы, по ягоды

Сибирячка нашла на Первомайке огромный гриб, похожий на коралл — можно ли его есть

Такой экземпляр только на любителя

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Гриб можно встретить с июня по сентябрь

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Сибирячка нашла в лесах в районе Первомайки огромный гриб, который напоминает коралл. Своей находкой она поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».

— Это клавикорона крыночковидная. Условно-съедобный гриб низкого качества. Используется после отваривания. Оригинальная консистенция людям нравится, несмотря на почти полное отсутствие вкуса, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

Гриб можно встретить с июня по сентябрь. Лучше собирать его молодым.

Прошедшие дожди и грозы немного улучшили ситуацию в Новосибирской области с грибами. Новосибирцы устремились в лес и возвращаются с большим уловом.

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