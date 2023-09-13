В Новосибирск заходит сеть кофеен из Красноярска — первая откроется в «Ауре»

В Новосибирск заходит красноярская сеть кофеен Green House. Сейчас к открытию готовится четыре кофейни, часть из которых будет в ТЦ. Об этом НГС рассказал один из учредителей сети Егор Тохтобин.
— Первая кофейня откроется уже в этом месяце в ТЦ «Аура». В Новосибирске у нас открываются партнеры по франшизе, как действующие франчайзи из Красноярска, так и новые — новосибирцы, — рассказал Егор Тохтобин.
Как добавил красноярец, у сети большие планы на Новосибирск. Здесь они планируют присутствовать не меньше, чем в Красноярске.
Кофейни Green House есть в 11 городах России, в том числе в Москве. В Красноярске у Green House есть больше 30 открытых точек.
Юридическое лицо ООО «Грин Хаус Кофе» было создано в 2015 году. По данным «Контур.Фокуса», у компании три основных учредителя — Артем Кальченко, Егор Тохтобин и Алексей Шунков. На конец 2022 года выручка компании — 82,6 миллиона, а чистая прибыль — 7,2 миллиона рублей.
В начале сентября первый новосибирский магазин уральской сети «ЖизньМарт» заработал в бизнес-центре «Айсберг». Сеть «ЖизньМарт», как пишет обозреватель НГС, не поможет экономить, но создаст конкуренцию кофейням.