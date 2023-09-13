В Новосибирск заходит сеть кофеен из Красноярска — первая откроется в «Ауре»

Юридическое лицо ООО «Грин Хаус Кофе» было создано в 2015 году. По данным «Контур.Фокуса», у компании три основных учредителя — Артем Кальченко, Егор Тохтобин и Алексей Шунков. На конец 2022 года выручка компании — 82,6 миллиона, а чистая прибыль — 7,2 миллиона рублей.