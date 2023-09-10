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На Расточке развернулось производство сидра из фруктов: владельцы уже превратили в напиток 120 кг яблок с дачи

Сырье для сидра на продажу будут закупать на Алтае

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Владельцы сидродельни арендовали помещение на Расточке

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В Новосибирске начато производство сидра непосредственно из яблок. Ранее этот напиток делался здесь из привезенного концентрированного яблочного сока.

Производство организовано совладельцем баров The Rooks и InCider Евгением Кормачевым и находится сейчас в арендованном помещении в районе улицы Мира (район известен как Расточка). Как рассказал партнер по бизнесу Кормачева Игорь Каменев, яблоки для первого полностью сибирского сидра закуплены на Алтае. Производство уже прошло первую проверку в режиме «для собственных нужд».

— Я в этом году собрал 120 кг яблок на даче, ездил вот туда тестировать оборудование, — объяснил Каменев.

Всего сидроделы планируют переработать в этом сезоне 60 тонн яблок и 12 тонн груш, выращенных в окрестностях села Алтайского

Всего сидроделы планируют переработать в этом сезоне 60 тонн яблок и 12 тонн груш, выращенных в окрестностях села Алтайского

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— Отжим будет идти в сентябре и октябре, сам сидр презентуем уже весной 2024 года. Планируем получить 40 тонн яблочного и 7 тонн пуаре (грушевого. — Прим. НГС), говорит Кормачев.

В качестве технолога на производство привлекли домашнего сидродела и энтузиаста Андрея Крекнина из Академгородка. Он уже несколько лет делает сидр в домашних условиях из местных яблок. Но попробовать его можно было только на фестивалях.

Традиционный сидр — продукт брожения яблочного сока. С технологической точки зрения производство этого напитка не отличается принципиально от производства вина из винограда. Поскольку в яблоках меньше сахара (а именно он является основной пищей для дрожжей, которые отвечают за брожение), его крепость, как правило, не превышает 5–6% алкоголя.

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Существующее законодательство допускает производство сидра как из свежевыжатого сока яблок, так и из яблочного концентрата. Второй способ дешевле, но он не позволяет получить напиток с индивидуальными свойствами, заданными сидроделом.

В Сибири производство сидра из концентрата налажено давно, первым более или менее известным брендом можно считать Glorywood. Сейчас сидр делают и в Новосибирской области: «Салаир» (Маслянинский район), Barley Cider (Новосибирск), но все они делаются так же из концентрата.

В 2021 году Каменев и Кормачев запустили собственный бренд натурального сидра «Бродилка», однако само производство организовано в Подмосковье.

В России в целом натуральный сидр, который делается непосредственно из яблок, выпускают уже довольно давно. Самые известные предприятия и бренды такого рода — St Anton (Москва), Bullvie (Ленинградская область) и «Дальняя дача» (Подмосковье).

Продажи сидра в России в январе — июне 2023 года выросли на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию производителей пива, солода и напитков. Этому росту отчасти способствует эффект «низкой базы». Сидр продолжает оставаться для широкой публики не слишком знакомым напитком. Кроме того, значительная доля продаж по-прежнему приходится на недорогой полусладкий сидр, сделанный из концентрата.

В прошлом году в Новосибирске прошел первый фестиваль сидра, куда съехались 16 производителей из разных регионов. До этого сидроделы представляли свою продукцию только в рамках пивных фестивалей.

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