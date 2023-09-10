На Расточке развернулось производство сидра из фруктов: владельцы уже превратили в напиток 120 кг яблок с дачи

В Новосибирске начато производство сидра непосредственно из яблок. Ранее этот напиток делался здесь из привезенного концентрированного яблочного сока.
Производство организовано совладельцем баров The Rooks и InCider Евгением Кормачевым и находится сейчас в арендованном помещении в районе улицы Мира (район известен как Расточка). Как рассказал партнер по бизнесу Кормачева Игорь Каменев, яблоки для первого полностью сибирского сидра закуплены на Алтае. Производство уже прошло первую проверку в режиме «для собственных нужд».
— Я в этом году собрал 120 кг яблок на даче, ездил вот туда тестировать оборудование, — объяснил Каменев.
— Отжим будет идти в сентябре и октябре, сам сидр презентуем уже весной 2024 года. Планируем получить 40 тонн яблочного и 7 тонн пуаре (грушевого. — Прим. НГС), говорит Кормачев.
В качестве технолога на производство привлекли домашнего сидродела и энтузиаста Андрея Крекнина из Академгородка. Он уже несколько лет делает сидр в домашних условиях из местных яблок. Но попробовать его можно было только на фестивалях.
Традиционный сидр — продукт брожения яблочного сока. С технологической точки зрения производство этого напитка не отличается принципиально от производства вина из винограда. Поскольку в яблоках меньше сахара (а именно он является основной пищей для дрожжей, которые отвечают за брожение), его крепость, как правило, не превышает
Существующее законодательство допускает производство сидра как из свежевыжатого сока яблок, так и из яблочного концентрата. Второй способ дешевле, но он не позволяет получить напиток с индивидуальными свойствами, заданными сидроделом.
В Сибири производство сидра из концентрата налажено давно, первым более или менее известным брендом можно считать Glorywood. Сейчас сидр делают и в Новосибирской области: «Салаир» (Маслянинский район), Barley Cider (Новосибирск), но все они делаются так же из концентрата.
В 2021 году Каменев и Кормачев запустили собственный бренд натурального сидра «Бродилка», однако само производство организовано в Подмосковье.
В России в целом натуральный сидр, который делается непосредственно из яблок, выпускают уже довольно давно. Самые известные предприятия и бренды такого рода — St Anton (Москва), Bullvie (Ленинградская область) и «Дальняя дача» (Подмосковье).
Продажи сидра в России в январе — июне 2023 года выросли на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию производителей пива, солода и напитков. Этому росту отчасти способствует эффект «низкой базы». Сидр продолжает оставаться для широкой публики не слишком знакомым напитком. Кроме того, значительная доля продаж по-прежнему приходится на недорогой полусладкий сидр, сделанный из концентрата.
В прошлом году в Новосибирске прошел первый фестиваль сидра, куда съехались 16 производителей из разных регионов. До этого сидроделы представляли свою продукцию только в рамках пивных фестивалей.