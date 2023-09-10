На Расточке развернулось производство сидра из фруктов: владельцы уже превратили в напиток 120 кг яблок с дачи

— Отжим будет идти в сентябре и октябре, сам сидр презентуем уже весной 2024 года. Планируем получить 40 тонн яблочного и 7 тонн пуаре (грушевого. — Прим. НГС), говорит Кормачев.



В качестве технолога на производство привлекли домашнего сидродела и энтузиаста Андрея Крекнина из Академгородка. Он уже несколько лет делает сидр в домашних условиях из местных яблок. Но попробовать его можно было только на фестивалях.

