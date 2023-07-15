Тако-Фест: толпа новосибирцев собралась на фестиваль мексиканского фастфуда, несмотря на дождь

Фестиваль проходит второй раз, организаторами его так же, как в прошлый, выступила группа Gusi (включает пивоварню и несколько заведений разного профиля). Местом проведения на этот раз стал двор Технопарка, где уже не один год проходит также фестиваль крафтового пива.

