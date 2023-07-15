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Тако-Фест: толпа новосибирцев собралась на фестиваль мексиканского фастфуда, несмотря на дождь

Мероприятие проходит на площадке Технопарка

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Новосибирцы собрались на открытой площадке, их не напугало, что погода может испортиться

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В Академгородке проходит второй Тако-Фест, на котором будут выбраны лучшие тако города. Кроме того, публика сможет попробовать приготовленную в огромной сковороде паэлью.

Заведения пытаются создать атмосферу костюмами сотрудников

Заведения пытаются создать атмосферу костюмами сотрудников

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Фестиваль проходит второй раз, организаторами его так же, как в прошлый, выступила группа Gusi (включает пивоварню и несколько заведений разного профиля). Местом проведения на этот раз стал двор Технопарка, где уже не один год проходит также фестиваль крафтового пива.

Фестиваль проходит во дворике Технопарка

Фестиваль проходит во дворике Технопарка

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Больше стало и участников, на этот раз свои тако представят публике шесть заведений: «Gusi в Академе», New Mexico, Barbarabus, Комплекс баров «Типография», ресторан Amigo (Академгородок) и бар морепродуктов «Крабы» (две точки — в «Гастрокорте» и на Ресторанном дворике).

Кроме тако публика сможет попробовать паэлью, которую готовят повара из New Mexico. В анонсе была обещано то, что приготовление будет происходить на огромной сковороде диаметром 115 сантиметров, но пока это происходит на сковороде существенно меньшего размера.

Паэлья в конкурсе не участвует

Паэлья в конкурсе не участвует

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Причиной тому стала испортившаяся погода, к моменту начала фестиваля уже собрались тучи, а потом и вовсе полил дождь. Но публику это не остановило. Люди ели тако под зонами или спрятавшись под навес.

Посетителей развлекает кавер-группа Repeat me, напитки собравшимся предлагают «мобильные бармены».

Зона ресторана «Гуси»

Зона ресторана «Гуси»

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Тако — традиционное мексиканское блюдо, которое восходит своими корнями к кухне ацтеков и майя. Оно представляет собой небольшую лепешку из перемолотой ферментированной кукурузы (или просто из пшеничной муки), на которую выкладывается разными способами приготовленные мясо, рыба или морепродукты, а также овощи и соус.

Порция тако (справа)

Порция тако (справа)

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В Новосибирске сегодня тако предлагают помимо точек участников фестиваля как минимум в шести заведениях (три из которых расположены на «Гастрокорте»).

Порция тако обычно невелика, это скромный перекус. Для тех, кто привык к более основательным блюдам, но всё равно предпочитает фастфуд, обозреватель НГС подготовил рейтинг дорогих бургеров из разных сетей.

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ТакоФестивальМексиканская кухня
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