Тако-Фест: толпа новосибирцев собралась на фестиваль мексиканского фастфуда, несмотря на дождь

В Академгородке проходит второй Тако-Фест, на котором будут выбраны лучшие тако города. Кроме того, публика сможет попробовать приготовленную в огромной сковороде паэлью.
Фестиваль проходит второй раз, организаторами его так же, как в прошлый, выступила группа Gusi (включает пивоварню и несколько заведений разного профиля). Местом проведения на этот раз стал двор Технопарка, где уже не один год проходит также фестиваль крафтового пива.
Больше стало и участников, на этот раз свои тако представят публике шесть заведений: «Gusi в Академе», New Mexico, Barbarabus, Комплекс баров «Типография», ресторан Amigo (Академгородок) и бар морепродуктов «Крабы» (две точки — в «Гастрокорте» и на Ресторанном дворике).
Кроме тако публика сможет попробовать паэлью, которую готовят повара из New Mexico. В анонсе была обещано то, что приготовление будет происходить на огромной сковороде диаметром 115 сантиметров, но пока это происходит на сковороде существенно меньшего размера.
Причиной тому стала испортившаяся погода, к моменту начала фестиваля уже собрались тучи, а потом и вовсе полил дождь. Но публику это не остановило. Люди ели тако под зонами или спрятавшись под навес.
Тако — традиционное мексиканское блюдо, которое восходит своими корнями к кухне ацтеков и майя. Оно представляет собой небольшую лепешку из перемолотой ферментированной кукурузы (или просто из пшеничной муки), на которую выкладывается разными способами приготовленные мясо, рыба или морепродукты, а также овощи и соус.
В Новосибирске сегодня тако предлагают помимо точек участников фестиваля как минимум в шести заведениях (три из которых расположены на «Гастрокорте»).
Порция тако обычно невелика, это скромный перекус. Для тех, кто привык к более основательным блюдам, но всё равно предпочитает фастфуд, обозреватель НГС подготовил рейтинг дорогих бургеров из разных сетей.