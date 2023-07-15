Четыре бургера из новосибирского фаст-фуда от 355 до 399 рублей — стоят ли они таких денег

Сетей фастфуда, где бургеры были бы основным блюдом, в Новосибирске, да и в России в целом немного, так что выбирать было особенно нечего. Это лидеры рынка «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс» — 17 точек), Burger King (15), а также по одному заведению Carl`s JR и Burger Club.

В каждом мы взяли самый дорогой бургер с одним бифштексом — есть варианты с двумя и даже с тремя, но они отличаются только количеством мяса. Оказалось, что все такие бургеры попадают в рамки от 345 до 399 рублей, то есть вполне сопоставимы по цене. Каждый бургер авансом получал три очка. И если в нем находились какие-то изъяны, то за каждый списывалось по очку. А если что-то оказывалось лучше, чем можно было ожидать от блюда из фастфуда, то, наоборот, начислялось.