Четыре бургера из новосибирского фаст-фуда от 355 до 399 рублей — стоят ли они таких денег

Бургеры давно разделились на две группы. В первой — незамысловатые конструкции, которые собирают в фастфуде из готовых элементов, во второй — «крафтовые», которые готовят по авторским рецептам и продают дорого. Но сети фастфуда тоже хотят видеть у себя солидную публику и предлагают блюда, которые призваны конкурировать с более дорогими заведениями. Обозреватель НГС попробовал самые дорогие бургеры в четырех специализированных сетях, и вот его рейтинг.
Сетей фастфуда, где бургеры были бы основным блюдом, в Новосибирске, да и в России в целом немного, так что выбирать было особенно нечего. Это лидеры рынка «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс» — 17 точек), Burger King (15), а также по одному заведению Carl`s JR и Burger Club.
В каждом мы взяли самый дорогой бургер с одним бифштексом — есть варианты с двумя и даже с тремя, но они отличаются только количеством мяса. Оказалось, что все такие бургеры попадают в рамки от 345 до 399 рублей, то есть вполне сопоставимы по цене. Каждый бургер авансом получал три очка. И если в нем находились какие-то изъяны, то за каждый списывалось по очку. А если что-то оказывалось лучше, чем можно было ожидать от блюда из фастфуда, то, наоборот, начислялось.
«Вкусно — и точка»: «Биг Спешиал Ростбиф» за 355 рублей
Новинка и самый дорогой бургер с одним бифштексом в меню здесь. Вообще, нельзя не отметить, что, приняв новое название, можно было бы и булки с котлетами своими называть теперь по-русски. Чем плох, например, «Большой специальный с ростбифом»? Ну или уже писать всё по-английски, раз целевая аудитория на нем понимает лучше.
«Биг Спешиал» подается с максимально возможным в таком окружении уважением — в картонной коробке, а не просто завернутым в бумагу. Бургер при таком обращении не мнется и выглядит достаточно нарядно, почти как на картинке в меню.
Булка не вызывает восторгов, но и претензий тоже: обычная, немного ватная на вкус — такие пекут на заводе и потом развозят по точкам в замороженном виде. Но стоит заметить, что форму держит, не разваливается на части. А вот бифштекс, несмотря на цену и слово «спешиал» в названии, сухой и лишенный даже тени какого-то вкуса. Минус один балл.
Больше всего при покупке интересовал ростбиф. По-английски это значит просто «запеченная говядина», обычно так называют толстый кусок мяса с румяной корочкой и еще красной внутренностью. Есть его можно и свежим, но прелесть ростбифа в том, что он хорош и прохладным. Было непонятно, как такое можно реализовать в рамках сети фастфуда. Оказалось, что никак и невозможно — на роль ростбифа тут взяли два кругляшка чего-то похожего на недорогую ветчину с крупными включениями, которые должны изображать кусочки мяса. Еще один балл минус.
Общий счет: 1 балл. Негусто — и точка.
Burger King: «Ангус Пармиджано» за 399 рублей
Еще одна новинка с названием, об которое можно сломать язык. Ангус в нашем случае — это порода мраморной говядины, а пармиджано — правильное звучание первой половины названия знаменитого твердого сыра из Италии Parmegiano Regiano (что в переводе значит «из Пармы и Реджи» — это два соседних города, единственных, где разрешено делать сыр с таким названием).
Подают бургер тоже в коробке, только уже черного цвета с золотистыми буквами. Ничего, выглядящего более богато, за эти деньги придумать, кажется, уже нельзя. Внешне бургер выглядит получше, из него торчат аппетитно обжаренное мясо, кругляшок томата, зеленый салат. В общем, за презентацию можно смело добавить балл.
При укусе в бифштексе уже чувствуются и говядина, и какая-никакая сочность, и даже иллюзия приготовления на огне имеется. Не настолько, правда, чтобы давать дополнительный балл. Но и минусовать тут точно не за что.
Внутри, конечно, не Parmegiano Regiano, но действительно ломтики какого-то твердого сыра, а не это плавленое квадратное недоразумение, какое обычно кладут в фастфудовские бургеры. Он действительно делает вкус интересней. Плюс один балл.
А вот с булкой вышла незадача. Она неспособна вынести весь богатый внутренний мир «Ангус Пармеджано» и почти сразу начинает ломаться, крошиться, а в конце и вовсе оставляет едока наедине с кусками бифштекса, томата и чего уж там он не успел еще съесть. Впору давать к такому бургеру еще и вилку с ножом. Минус один балл.
Итого: 4 балла. Уже неплохо, хотя результат, конечно, не королевский.
Carl's JR: «Гуакамоле бургер» за 344 рубля
«Карлс Джуниор» был первой международной сетью фастфуда, которая в принципе открыла в Новосибирске свои точки — даже KFC тогда назывался еще «Ростиксом». Потом владельцы охладели к этому проекту и вышли из бизнеса, но заведения остались, и какое-то их количество до сих пор работает по всей стране. В Новосибирске единственная точка расположена в Первомайском сквере. Самым дорогим бургером с одним бифштексом здесь оказался «Гуакамоле», в котором использована одноименная паста из авокадо.
Подача странновата: глядя на бумажный сверток и стакан без логотипов, вообще нельзя понять, откуда это и что вообще в свертке лежит. Хотя бумажка, стилизованная под газету, дает возможность попрактиковаться в английском: тексты там короткие. Гуакамоле реально много, и он имеет узнаваемый вкус, который дополняет композицию. Получается интересно и вкусно, так что плюс один балл.
«Карс Джуниор» первыми придумали жарить бифштексы в электрическом автоматическом гриле так, чтобы они получались как с огня. Для этого в фарш добавляют избыточный жир, который плавится, вытекая, капает на раскаленные ТЭНы и загорается. Получается действительно эффект костра, и в бургере это хоть немного, но чувствовалось. Сам бифштекс был не особенно толстым, но в нем сохранились сочность и вкус говядины. Еще один балл плюс.
Всё остальное (булка, салат, соус) были на хорошем (для фастфуда) уровне, хотя и каких-то особенных восторгов уже не заслуживали. Честный крупный бургер с интересным элементом.
Итого: 5 баллов. Всё еще достойно, пусть и прежний лоск уже частично утрачен.
Burger Club: «Бургер от Шефа» за 359 рублей
Burger Club — это достаточно большая сеть, хотя размеры ее в России, конечно, сильно уступают лидерам этого сегмента. В Новосибирске работает единственная точка на фуд-корте ТРК «Ройял Парк». Подача здесь без уважения, бургер просто лежит в конверте из серой бумаги, на которой даже ничего не написано. Хочется снять балл, но потом вспоминаешь, что это же крафт, — такой стиль.
Впрочем, булка даже со стороны смотрелась заметно лучше, чем у конкурентов. По виду это был уже нормальный хлеб, а не просто элемент конструкции для упаковки бифштекса. Да и на вкус тоже. То есть, конечно, не уровень лучших крафтовых бургерных, но уже и не фастфуд. Плюс один балл.
Название не обмануло: рецепт оказался действительно нестандартным. В качестве сыра тут была фета, в которую заботливо уложили кусочки печеного перца. Для ближневосточной или греческой кухни обычное сочетание, но для фастфуда и на фуд-корте это прямо находка. Совершенно какой-то домашний, теплый вкус, которого в таком окружении не ожидаешь. Еще балл с солидным плюсом.
Бифштекс тоже порадовал. Не знаю, честно говоря, как его жарят в этом «Бургер Клабе», но внутри была сочная котлета с ярким говяжьим вкусом, которого хватало и на окружение. Вместе с хрустящими крупными кусками салата и соусом это всё производило совершенно не фастфудовское впечатление. Такой бургер легко мог быть в меню хорошего гастропаба, где он, может быть, и не стал бы главной звездой, но точно никто не заподозрил бы в нем чужака. Еще один балл.
Итого: 6 баллов с некоторым даже гандикапом. Отличный бургер за эту цену.
Общий вывод. Дорогой бургер в фастфуде с большой вероятностью будет бессмысленной тратой денег. Так что, если есть возможность, лучше выбрать или сеть получше (пусть у нее не так много точек), или крафтовую бургерную, где цены будут не существенно выше (а то и такими же), но удовольствия вы получите точно больше.
Самая крупная сеть фастфуда в Новосибирске сейчас — KFC. Но владелец бренда в этом году продал свой российский бизнес российскому партнеру, и заведения в России частично уже сменили название на Rostiс`s. В Новосибирске этого пока не случилось. Но названия блюд в меню KFC в Новосибирске уже начали меняться.