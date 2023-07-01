Гастрит, инсульт и еще 7 болезней, которые ждут тех, кто не завтракает

Один из механизмов насыщения — уровень сахара. Пока он в норме или чуть выше ее, мозг (а вместе с ним и весь остальной организм) «сыт». Но стоит уровню сахара начать падать ниже нормального уровня, мозг посылает тревожный сигнал остальному организму, появляется чувство голода. По логике утром уровень сахара должен быть ниже — просто потому, что мы несколько часов обходились без еды. Но здесь в игру вступает еще один фактор — стресс. Мы, может быть, этого и не чувствуем, но организм начинает готовиться в новому дню с его заботами и задачами. Совсем как человек. И, опять же как человек, «собирает вещи». То есть готовит запасы, которые помогут ему пережить этот день. О глюкозе тоже не забывает. И выбрасывает ее в кровь больше, чем обычно.

— К вечеру ситуация совсем иная. Проживая весь день как белка в колесе и не заботясь о соблюдении сбалансированного рациона и питьевого режима, к ужину мы приходим к «усилению» всех пищевых механизмов голода. Сахар в крови упал, желудок пустой/полупустой, грелин (гормон, обладающий метаболическими и эндокринными функциями, синтезируемый клетками в ЖКТ) высокий, психологически мы измотаны и ищем «награду», — объясняет нутрициолог Татьяна Демьяненко.

Татьяна Демьяненко — сертифицированный тренер-нутрициолог, кето-коуч, эксперт в вопросах питания, член Европейской ассоциации профессионалов фитнеса (FPA).



Кроме того, по утрам повышается уровень адреналина. Он может напрочь отбить желание есть, одновременно замедлив скорость опорожнения желудка и запустив процесс расщепления углеводов, хранящихся в печени и мышцах. Нужно же адреналину как-то обеспечивать тело энергией.

Суточные колебания гормонов совершенно естественны и беспокоиться об этом обычно не стоит, но если у вас часто нет аппетита или регулярно испытываете чувство голода, не помешает обратиться к врачу.