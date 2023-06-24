«Кока-колу» опять начали выпускать в России? Разбираемся со странной бутылкой и сравниваем разные «колы» на вкус

Странная бутылка

Один из читателей обратился в редакцию с вопросом о странной «Кока-коле», которую он купил в ларьке. По его словам, напиток был как будто разбавленным и странно пах. Узнав, где была совершена покупка, обозреватель НГС отправился по указанному адресу в Ленинском районе.

На месте оказался фруктовый ларёк. Бутылка «Кока-колы» там стоила 120 рублей. На вопрос, откуда её привезли, продавец не особенно приветливо бросил: «Поставщик возит, нам не говорит» и отправился дальше разгружать машину с товаром.

