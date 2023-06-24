«Кока-колу» опять начали выпускать в России? Разбираемся со странной бутылкой и сравниваем разные «колы» на вкус

Журналисты НГС купили в Новосибирске бутылку «Кока-колы», на которой было написано, что она произведена в России в 2023 году. То есть через семь месяцев после того, как выпуск напитков под глобальными брендами в нашей стране был прекращён этой компанией по своей инициативе. НГС попытался разобраться с тем, что это за напиток, а заодно сравнил его с теми, чьё происхождение вызывало меньше вопросов.
Странная бутылка
Один из читателей обратился в редакцию с вопросом о странной «Кока-коле», которую он купил в ларьке. По его словам, напиток был как будто разбавленным и странно пах. Узнав, где была совершена покупка, обозреватель НГС отправился по указанному адресу в Ленинском районе.
На месте оказался фруктовый ларёк. Бутылка «Кока-колы» там стоила 120 рублей. На вопрос, откуда её привезли, продавец не особенно приветливо бросил: «Поставщик возит, нам не говорит» и отправился дальше разгружать машину с товаром.
На бутылке была стандартная этикетка полностью на русском языке, из которой следовало, что напиток произвела компания ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия». А из маркировки на пластике следовало, что выпущена она 3 февраля 2023 года на заводе, расположенном в Ростовской области на хуторе Александровка. Ниже указаны телефоны, на которые можно звонить в случае претензий к качеству, и российский сайт компании Coca-cola.
Проблема в том, что ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» ещё в прошлом году в конце июля было переименовано ООО «Мултон Партнерс». Именно оно сейчас выпускает в России местные бренды, принадлежащие корпорации Coca-Cola: «Добрый», Rich, «Моя семья» и т.д. На сайте же coca-cola.ru, указанном на бутылке, посетителя встречает большое объявление в черно-белых цветах о том, что компания приостанавливает свою деятельность в России.
Нужно заметить, что прекращение выпуска товаров под глобальными брендами не сильно поколебало позиции компании. По данным «Контур.Фокус», выручка «Мултон Партнерс» составила 74 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 4,6 миллиарда рублей. Редакция отправила запросы и в «Мултон Мартнерс», и по адресам, указанным на бутылке, но к моменту публикации ответов не получила.
Признаки подделок
Сразу после того, как в прошлом году компания Coca-cola прекратила выпуск в России продукции под своими глобальными брендами, начались разговоры о подделках. Журналисты, блогеры и простые пользователи соцсетей делились народными приметами, позволяющими распознать контрафакт.
Среди «верных» признаков того, что с бутылкой что-то не так, указывали, например, дефекты крепления этикетки. В самом худшем случае на ней был заметен выступающий то там, то здесь клей (то есть его наносили буквально вручную), но чаще предлагали считать поддельной кока-колу, у которой края этикетки не точно совпадают в месте склейки. Среди прочих признаков называли неправильную форму рифления на пластиковых пробках, качество пластика, качество печати даты на бутылке и т.д. То есть всё то, что можно проверить, просто взяв товар в руки.
Казалось бы, после того как в России случился настоящий бум производства колы под новыми брендами (не говоря уже о хлынувших на отечественный рынок марок из соседних стран), тема контрафакта должна утратить актуальность. Зачем покупать (и производить) «палёнку», если в магазинах можно купить буквально десятки видов колы, включая самую настоящую, привезённую из самых разных стран — от Японии и Польши до Казахстана и Ирана.
Зачем подделывать
Источник НГС в розничной компании говорит, что до ухода с рынка входная цена стандартной бутылки «Кока-колы» объемом 0,9 литра составляла порядка 35–40 рублей — сейчас заменившая её «Добрый кола» стоит примерно столько же. В эту сумму уже входит и себестоимость, и маркетинг, и прибыль производителя. Остальное — наценка торговой сети. Эти цифры подтверждают предложения, найденные, например, на площадке B2B Trade, где для мелкооптовых партий (от 240 бутылок) предлагают цену в 44,5 рубля за бутылку — по такой цене их могут покупать одиночные магазины, кафе и т.д.
То есть стоимость изготовления газировки, даже если оно организовано на не особенно производительном оборудовании, вряд ли составит сейчас 30 рублей за бутылку. И то при условии использования качественного сырья. При розничной стоимости в 100 рублей это очень привлекательный бизнес.
Главная проблема — это сбыт. До недавнего времени львиная доля рынка газировки контролировалась ведущими мировыми производителями. Какую-то часть смогли отстоять сильные российские компании, но в целом выйти на него со своим продуктом было непросто. За подделками же пристально следили сами владельцы брендов.
Сегодня же сложилась уникальная ситуация, когда, с одной стороны у потребителей сохранилась ещё лояльность к известным маркам, с другой, следить за тем, что именно под этими марками продаётся, по сути, некому. Ведь организованно «Кока-колу» и «Пепси» не поставляют. А предприниматели, которые завозят эти напитки по параллельному импорту, просто не обладают нужными ресурсами.
Каково это на вкус
Мы решили сравнить купленную бутылку с другими версиями «Кока-колы», которые есть в продаже, и газировкой «Добрый-кола», которую сейчас выпускает «Мултон» на тех же самых заводах, где в России производили оригинальную «колу». Сначала в тесте должны были участвовать три образца. За «настоящую» «колу» играла бутылка из Казахстана (её вполне могут ввозить по параллельному импорту), купленная в торговом центре «Продукты для еды» на площади Маркса. Но поскольку по ходу дегустации к ней возникли серьезные вопросы, пришлось добавить к тестированию ещё один образец. Им стала «кола» произведённая — неожиданно — в Афганистане, в Кабуле. Вот что у нас вышло.
Хуже всего проявила себя «казахская» кола: 2,4 балла из 10. Большая часть дегустаторов сошлись на том, что на «Кока-колу» этот напиток даже не похож — у него какая-то неприятная, химическая кислота, да и запах таков, что проверять эту газировку на вкус даже не хочется
Не вызвала восторгов и «Добрый-кола». Хотя объективно у неё было меньше очевидных дефектов, вроде нехарактерных для такого напитка запахов и вкусов, общая оценка всё равно оказалась чуть меньше 6 из 10 возможных.
На этом фоне псевдороссийская «кола» выступила вроде бы даже неплохо (6,1 балла из 10), но её оценки оказались самыми противоречивыми — от 1 до 8. Видимо, этот тип газировки приучил своих потребителей к тому, что можно политкорректно назвать чрезмерной пищевой толерантностью.
Абсолютным лидером стала настоящая (по всей видимости) «кола» из Афганистана: 9,7 балла из 10. Как заметила одна из участников дегустации, «она больше похожа на колу, чем кола, которая была в России до закрытия». Действительно, у неё был приятный (насколько это возможно для такого рода напитков) запах и мягкая сладость при отсутствии посторонних отталкивающих привкусов.
То, что афганская «кола» оказалась субъективно лучше российской, кстати, вполне возможно — результат различий в рецептуре. Крупные корпорации не скрывают, что могут менять состав у своих брендов, приспосабливаясь к вкусам конкретного рынка. Кто бы мог подумать ещё пару лет назад, что мы будем сверять вкус «Кока-колы» с напитком, произведённым в Кабуле.
Общий вывод: не стоит рисковать с напитками под известными брендами, которые ушли с российского рынка, если речь идёт о пластиковых бутылках. Риск нарваться на подделку велик, и в лучшем случае вы получите просто низкокачественную газировку по непомерно завышенной цене. Российские производители освоили выпуск «колы», которую не всегда могут отличить от оригинала даже преданные поклонники.
Если уж очень хочется оригинального напитка, то лучше отдать предпочтение продукции в алюминиевых банках, которые продаются в супермаркетах. Организованная торговля не будет связываться с контрафактом, который всё равно не даст значительных продаж, зато сулит серьезные проблемы, если покупатели этой жидкостью не дай бог отравятся.
Год назад НГС вслепую сравнил с оригиналом шесть аналогов под другими брендами. Результат тогда удивил самих дегустаторов,