Какая боль: в слепом тесте «Кока-Кола» проиграла более дешевому аналогу — чем еще можно ее заменить

Привычные бренды газировки компаний «Кока-Кола» и «ПепсиКо» могут исчезнуть с полок уже этим летом. Производители и торговля думают о том, чем их заместить, предлагая потребителю свои варианты. Обозреватель НГС Стас Соколов обошел новосибирские магазины в поисках колы, которую можно купить там уже сейчас. А редакция попробовала их вслепую, пытаясь сравнить с оригиналом. Результат оказался неожиданным.
Что за кола
Напиток этого типа придумал, как известно, аптекарь из Атланты Джон Пембертон, который изначально вообще-то действительно хотел сделать некое снадобье для пациентов, страдавших упадком сил. Название происходило от листьев коки (тогда еще производимый из них кокаин не был под запретом) и орехов растения с общим названием «кола» (они служили источником кофеина). Примечательно, что продукт Пембертона представлял собой сироп, который нужно было растворять в газированной воде, которая в те времена также считалась весьма полезной для здоровья. Торговый знак Coca-Cola был зарегистрирован в США в 1893 году.
С тех пор утекло (точнее выпито) много этой самой колы, которая, лишившись первой части зарегистрированного наименования, стала названием просто некоего типа напитков. В которых не было уже ни листьев коки, ни даже кофеина. Сегодня это просто сладкая газировка (это по-прежнему важно) коричневого цвета, где самым главным ингредиентом является карамель. Колу производят все, кому не лень, но именно «Кока-Кола» по-прежнему остается лидером мирового рынка прохладительных напитков.
Что случилось
«Кока-Кола» и «ПепсиКо» объявили о планах приостановить работу на российском рынке еще в марте. В качестве основной причины тогда назывались действия российской армии на территории Украины. С тех пор, правда, продукция обеих компаний без сбоев продавалась в десятках тысяч российских магазинов. Дело в том, что непосредственным производством газировки под известными брендами занимаются в России не сами компании — обладатели прав на эти бренды — а локальные партнеры со своим собственным, отдельным бизнесом. В результате потребитель пока не мог заметить разве что исчезновение рекламных роликов известных брендов. Сами напитки в магазинах продаются как прежде.
Тем не менее ситуация, похоже, сдвинулась с места. Источники НГС в торговых сетях говорят, что поставщики уже уведомили ритейлеров о прекращении производства напитков под глобальными брендами. Полки магазинов не опустеют в одночасье — запасов газировки должно хватить как минимум на месяц-другой. Но торговцы уже ищут «Кока-Коле» и «Пепси» замену.
Что мы пробовали
Мы купили в общей сложности шесть образцов колы разных производителей из разных регионов (и даже стран). Среди них оказалась и кола из магазинов фермерских продуктов, и газировка, сделанная «на ледниковой воде», и продукция пивоваренной компании, и даже бренд из соседнего Казахстана. При этом мы сразу исключили из выборки самые дешевые колы, которые продаются в торговых сетях под собственным брендом (в районе 40 рублей за бутылку 1,5 литра). То есть цена образцов была более или менее сопоставима.
Не все образцы удалось купить в бутылках одинакового размера, так что цена указана в пересчете на литр. Все бутылки были замотаны фольгой и участники не видели этикеток. Хотя по размеру и форме, конечно, могли догадаться о названии того или иного образца. Тем не менее нам удалось найти почти в каждой торговой сети какие-то колы (часто помеченные как новинки), продающиеся в более дорогом сегменте. Хотя такая газировка всё равно стоит, как правило, дешевле американской. Вот наши результаты от худшего к лучшему.
«Бавария Кола» — 4,7 балла из 10
- Производитель: ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» (Владикавказ, РСО-Алания, Россия);
- цена: 108 рублей за литр.
Кола от пивоваров с Кавказа имеет идеальный для импортозамещения дизайн. На бутылке написано просто «кола», даже логотип не особо заметен. Состав, правда, вызывает легкую тревогу: кроме сахара здесь еще и некая «смесь подсластителей». В остальном стандартный набор: лимонная и ортофосфорные кислоты, сахарный колер, бензоат натрия (консервант).
Это единственный образец в стеклянной бутылке, но это его не спасло. Содержимое показалось и приторно сладким, имело какой-то неприятный тон в аромате. В общем, его забраковали или оценили невысоко все без исключения. Почти всем он показался недостаточно газированным.
Куплена в гипермаркете «О`Кей».
«Сладинка» — 5,4 балла из 10
- Производитель: ЗАО «Водная компания «Старый источник» (Минеральные Воды, Ставропольский край, Россия);
- цена: 53,3 рубля за литр.
Состав почти стандартный (вода, сахар, ароматизатор, краситель, кофеин, лимонная кислота, бензоат натрия), но в качестве подсластителя указана фруктоза. На этикетке обещана вода «ледникового происхождения», но в случае со сладкой газировкой это выглядит больше как рекламный трюк.
Эта кола многим показалась тоже слишком сладкой и недостаточно газированной. Несколько человек унюхали в ней запах лекарств, каких-то трав и даже моющего средства.
Куплена в «Марии-Ра».
Кола на сахарном сиропе — 6,2 балла из 10
- Производитель: ИП Сухотерина Н. С. (село Шипуново, Алтайский край, Россия);
- Цена: 107 рублей за литр.
Неожиданно дорогая сельская кола из Алтайского края, у которой вместо названия на этикетке указано то, что она делается с сахарным сиропом. Таким образом производитель, видимо, пытается подчеркнуть, что не использует искусственные подсластители (которые действительно встречаются у других производителей). Указанный состав самый лаконичный: кроме собственно сахарного сиропа и воды здесь только ароматизатор и консервант.
В целом этот образец большинству даже понравился. Его нашли разве что слишком простым: как «газировка из 90-х». Стало понятным, кстати, зачем конкурентам подсластители (одновременно с сахаром). Просто сиропа в данном случае оказалось недостаточно, чтобы все восприняли напиток достаточно сладким. Но, по крайней мере, хоть ничего лишнего, вызывающего сомнения.
Куплена в «Фермер-Центр.РФ».
Jumbo Cola — 6,4 балла из 10
- ТОО «Юникс Beverage» (Шымкент, Казахстан);
- Цена: 113,3 рубля за литр.
Кола из Казахстана, которую еще недавно везти в Россию вряд ли имело смысл. А вот теперь для казахских производителей открылось окно возможностей. Состав стандартный, ничего не привлекает внимания. Бренд в России тоже, прямо скажем, не особенно раскрученный. Не очень понятно, в общем, почему эта газировка стоит даже дороже, чем американский оригинал.
В аромате и послевкусии многие заметили какие-то непривычные нотки. Что-то травяное, лекарственное. Что-то, может быть, и неплохое, но непривычное, не похожее на обычную колу.
Куплена в гипермаркете «О`Кей».
«Лимонад Кола» — 6,7 балла из 10
- Производитель: ИП Головко И. А. (Новокузнецк, Россия);
- Цена: 66 рублей за литр.
Поскольку куплен это образец в магазине фермерских продуктов, то и называть эту колу можно фермерской. Состав интригует. Здесь нет никаких готовых ароматизаторов, а указан довольно длинный список ингредиентов, которые формируют похожий на колу вкус и аромат: экстракты цитрусовых масел, имбиря; масла эфирные пряноароматические: гвоздики, корицы, кардамона, мускатного ореха; терпинеол натуральный. Что важно, в списке нет консервантов, поэтому и срок хранения этой газировки всего 30 дней.
Впечатления были довольно противоречивыми. Во-первых, эта кола наименее сладкая. Кому-то это очень понравилось, кому-то — совсем наоборот. А еще сразу несколько человек приняли «фермерскую» колу за «Пепси». В общем, если что, то мы нашли замену и для этого бренда тоже.
Куплена в «Калина-Малина».
Coka-Cola classic — 9,1 балла из 10
- ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (Новосибирск, Россия);
- Цена: 100,4 рубля за литр.
«Кока-Кола» новосибирского производства в обычной пластиковой бутылке. Точнее не совсем обычной — ее объем 0,9 литра. На что только не идут эти лидеры рынка, чтобы заработать дополнительные миллионы рублей. Состав классический, всё, что отвечает за вкус и аромат, спрятано за формулировкой «натуральные ароматизаторы».
Не все были уверены, что перед ними именно «Кока-Кола», поэтому осторожно оценили в восемь-девять баллов. Но в целом американская газировка оправдала ожидания даже без лейбла.
Fresh Cola — 9,4 балла из 10
- ООО «Производственная компания «Лидер» (Люберцы, Московская область, Россия);
- Цена: 60 рублей за литр.
Собственная торговая марка компании X5 Retail Group (владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток») для газировки в средней ценовой нише. Цвета повторяют в целом гамму глобальных брендов. Но это уже, скорее, некий отраслевой стандарт, чем попытка что-то скопировать. Состав не внушает оптимизма. Здесь сразу два ароматизатора («Тип Кола часть 2» и «Тип Кола часть 1»), ну а дальше всё как положено: орто-фосфатная кислота, бензоат натрия — всё, как любят поклонники сладкой газировки.
Fresh мы пробовали раньше настоящей «Кока-Колы», и почему-то именно его практически все приняли сначала за оригинал. И нужно отдать должное технологам X5 — сделана эта газировка действительно максимально похоже. А разница в цене примерно указывает на разницу в рекламных бюджетах. В общем, если вдруг у вас выработалась к «Кока-Коле» какая-то привязанность, вы можете быть спокойны — «Пятерочка» о вас уже позаботилась.
Можно сколько угодно иронизировать над людьми, привыкшими к какому-то продукту, но если такие люди есть, то найдутся и те, кто захочет на этом заработать. В этом великое преимущество рыночной экономики. Так что даже если «Кока-Кола» действительно исчезнет с полок наших магазинов, то ее точно заменит напиток, который отличить от оригинала не сможет даже преданный ценитель. Правда, ощущения единения с большей половиной человечества, которое дают глобальные бренды, уже будет не вернуть. Но это, в общем, не самая страшная потеря.
Для того чтобы полнее и глубже ощутить на себе импортозамещение, можно воспользоваться не только отечественными брендами колы, но и отдать предпочтение виски российского производства. НГС как раз не так давно попробовал сразу несколько образцов традиционно импортного алкоголя, выпускаемого теперь и в России.