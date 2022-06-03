Какая боль: в слепом тесте «Кока-Кола» проиграла более дешевому аналогу — чем еще можно ее заменить

С тех пор утекло (точнее выпито) много этой самой колы, которая, лишившись первой части зарегистрированного наименования, стала названием просто некоего типа напитков. В которых не было уже ни листьев коки, ни даже кофеина. Сегодня это просто сладкая газировка (это по-прежнему важно) коричневого цвета, где самым главным ингредиентом является карамель. Колу производят все, кому не лень, но именно «Кока-Кола» по-прежнему остается лидером мирового рынка прохладительных напитков.



Что случилось

«Кока-Кола» и «ПепсиКо» объявили о планах приостановить работу на российском рынке еще в марте. В качестве основной причины тогда назывались действия российской армии на территории Украины. С тех пор, правда, продукция обеих компаний без сбоев продавалась в десятках тысяч российских магазинов. Дело в том, что непосредственным производством газировки под известными брендами занимаются в России не сами компании — обладатели прав на эти бренды — а локальные партнеры со своим собственным, отдельным бизнесом. В результате потребитель пока не мог заметить разве что исчезновение рекламных роликов известных брендов. Сами напитки в магазинах продаются как прежде.

