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Какая боль: в слепом тесте «Кока-Кола» проиграла более дешевому аналогу — чем еще можно ее заменить

Сравнили вслепую «Кока-Колу» с пятью российскими и одним казахским аналогами

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Даже если американские компании уйдут с рынка, без колы мы не останемся

Даже если американские компании уйдут с рынка, без колы мы не останемся

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Привычные бренды газировки компаний «Кока-Кола» и «ПепсиКо» могут исчезнуть с полок уже этим летом. Производители и торговля думают о том, чем их заместить, предлагая потребителю свои варианты. Обозреватель НГС Стас Соколов обошел новосибирские магазины в поисках колы, которую можно купить там уже сейчас. А редакция попробовала их вслепую, пытаясь сравнить с оригиналом. Результат оказался неожиданным.

Что за кола


Напиток этого типа придумал, как известно, аптекарь из Атланты Джон Пембертон, который изначально вообще-то действительно хотел сделать некое снадобье для пациентов, страдавших упадком сил. Название происходило от листьев коки (тогда еще производимый из них кокаин не был под запретом) и орехов растения с общим названием «кола» (они служили источником кофеина). Примечательно, что продукт Пембертона представлял собой сироп, который нужно было растворять в газированной воде, которая в те времена также считалась весьма полезной для здоровья. Торговый знак Coca-Cola был зарегистрирован в США в 1893 году.

С тех пор утекло (точнее выпито) много этой самой колы, которая, лишившись первой части зарегистрированного наименования, стала названием просто некоего типа напитков. В которых не было уже ни листьев коки, ни даже кофеина. Сегодня это просто сладкая газировка (это по-прежнему важно) коричневого цвета, где самым главным ингредиентом является карамель. Колу производят все, кому не лень, но именно «Кока-Кола» по-прежнему остается лидером мирового рынка прохладительных напитков.

Что случилось


«Кока-Кола» и «ПепсиКо» объявили о планах приостановить работу на российском рынке еще в марте. В качестве основной причины тогда назывались действия российской армии на территории Украины. С тех пор, правда, продукция обеих компаний без сбоев продавалась в десятках тысяч российских магазинов. Дело в том, что непосредственным производством газировки под известными брендами занимаются в России не сами компании — обладатели прав на эти бренды — а локальные партнеры со своим собственным, отдельным бизнесом. В результате потребитель пока не мог заметить разве что исчезновение рекламных роликов известных брендов. Сами напитки в магазинах продаются как прежде.

В магазинах уже можно застать полупустые полки с «Кока-Колой»

В магазинах уже можно застать полупустые полки с «Кока-Колой»

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Тем не менее ситуация, похоже, сдвинулась с места. Источники НГС в торговых сетях говорят, что поставщики уже уведомили ритейлеров о прекращении производства напитков под глобальными брендами. Полки магазинов не опустеют в одночасье — запасов газировки должно хватить как минимум на месяц-другой. Но торговцы уже ищут «Кока-Коле» и «Пепси» замену.

Что мы пробовали


Мы купили в общей сложности шесть образцов колы разных производителей из разных регионов (и даже стран). Среди них оказалась и кола из магазинов фермерских продуктов, и газировка, сделанная «на ледниковой воде», и продукция пивоваренной компании, и даже бренд из соседнего Казахстана. При этом мы сразу исключили из выборки самые дешевые колы, которые продаются в торговых сетях под собственным брендом (в районе 40 рублей за бутылку 1,5 литра). То есть цена образцов была более или менее сопоставима.

Семь образцов, которые мы попробовали вслепую

Семь образцов, которые мы попробовали вслепую

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Не все образцы удалось купить в бутылках одинакового размера, так что цена указана в пересчете на литр. Все бутылки были замотаны фольгой и участники не видели этикеток. Хотя по размеру и форме, конечно, могли догадаться о названии того или иного образца. Тем не менее нам удалось найти почти в каждой торговой сети какие-то колы (часто помеченные как новинки), продающиеся в более дорогом сегменте. Хотя такая газировка всё равно стоит, как правило, дешевле американской. Вот наши результаты от худшего к лучшему.

«Бавария Кола» — 4,7 балла из 10

  • Производитель: ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» (Владикавказ, РСО-Алания, Россия);
  • цена: 108 рублей за литр.


Бутылка колы (0,5 литра) из Владикавказа за 54 рубля

Бутылка колы (0,5 литра) из Владикавказа за 54 рубля

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Кола от пивоваров с Кавказа имеет идеальный для импортозамещения дизайн. На бутылке написано просто «кола», даже логотип не особо заметен. Состав, правда, вызывает легкую тревогу: кроме сахара здесь еще и некая «смесь подсластителей». В остальном стандартный набор: лимонная и ортофосфорные кислоты, сахарный колер, бензоат натрия (консервант).

Это единственный образец в стеклянной бутылке, но это его не спасло. Содержимое показалось и приторно сладким, имело какой-то неприятный тон в аромате. В общем, его забраковали или оценили невысоко все без исключения. Почти всем он показался недостаточно газированным.

Куплена в гипермаркете «О`Кей».

«Сладинка» — 5,4 балла из 10

  • Производитель: ЗАО «Водная компания «Старый источник» (Минеральные Воды, Ставропольский край, Россия);
  • цена: 53,3 рубля за литр.
Бутылка колы из Минеральных Вод за 79,9 рубля

Бутылка колы из Минеральных Вод за 79,9 рубля

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Состав почти стандартный (вода, сахар, ароматизатор, краситель, кофеин, лимонная кислота, бензоат натрия), но в качестве подсластителя указана фруктоза. На этикетке обещана вода «ледникового происхождения», но в случае со сладкой газировкой это выглядит больше как рекламный трюк.

Эта кола многим показалась тоже слишком сладкой и недостаточно газированной. Несколько человек унюхали в ней запах лекарств, каких-то трав и даже моющего средства.

Куплена в «Марии-Ра».

Кола на сахарном сиропе — 6,2 балла из 10

  • Производитель: ИП Сухотерина Н. С. (село Шипуново, Алтайский край, Россия);
  • Цена: 107 рублей за литр.


Бутылка колы из села Шипуново за 161 рубль

Бутылка колы из села Шипуново за 161 рубль

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Неожиданно дорогая сельская кола из Алтайского края, у которой вместо названия на этикетке указано то, что она делается с сахарным сиропом. Таким образом производитель, видимо, пытается подчеркнуть, что не использует искусственные подсластители (которые действительно встречаются у других производителей). Указанный состав самый лаконичный: кроме собственно сахарного сиропа и воды здесь только ароматизатор и консервант.

В целом этот образец большинству даже понравился. Его нашли разве что слишком простым: как «газировка из 90-х». Стало понятным, кстати, зачем конкурентам подсластители (одновременно с сахаром). Просто сиропа в данном случае оказалось недостаточно, чтобы все восприняли напиток достаточно сладким. Но, по крайней мере, хоть ничего лишнего, вызывающего сомнения.

Куплена в «Фермер-Центр.РФ».

Jumbo Cola — 6,4 балла из 10

  • ТОО «Юникс Beverage» (Шымкент, Казахстан);
  • Цена: 113,3 рубля за литр.
Бутылка колы из Шымкента за 169,9 рубля

Бутылка колы из Шымкента за 169,9 рубля

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Кола из Казахстана, которую еще недавно везти в Россию вряд ли имело смысл. А вот теперь для казахских производителей открылось окно возможностей. Состав стандартный, ничего не привлекает внимания. Бренд в России тоже, прямо скажем, не особенно раскрученный. Не очень понятно, в общем, почему эта газировка стоит даже дороже, чем американский оригинал.

В аромате и послевкусии многие заметили какие-то непривычные нотки. Что-то травяное, лекарственное. Что-то, может быть, и неплохое, но непривычное, не похожее на обычную колу.

Куплена в гипермаркете «О`Кей».

«Лимонад Кола» — 6,7 балла из 10

  • Производитель: ИП Головко И. А. (Новокузнецк, Россия);
  • Цена: 66 рублей за литр.


Бутылка колы из Новокузнецка за 99 рублей

Бутылка колы из Новокузнецка за 99 рублей

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Поскольку куплен это образец в магазине фермерских продуктов, то и называть эту колу можно фермерской. Состав интригует. Здесь нет никаких готовых ароматизаторов, а указан довольно длинный список ингредиентов, которые формируют похожий на колу вкус и аромат: экстракты цитрусовых масел, имбиря; масла эфирные пряноароматические: гвоздики, корицы, кардамона, мускатного ореха; терпинеол натуральный. Что важно, в списке нет консервантов, поэтому и срок хранения этой газировки всего 30 дней.

Впечатления были довольно противоречивыми. Во-первых, эта кола наименее сладкая. Кому-то это очень понравилось, кому-то — совсем наоборот. А еще сразу несколько человек приняли «фермерскую» колу за «Пепси». В общем, если что, то мы нашли замену и для этого бренда тоже.

Куплена в «Калина-Малина».

Coka-Cola classic — 9,1 балла из 10

  • ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (Новосибирск, Россия);
  • Цена: 100,4 рубля за литр.
Бутылка колы (0,9 литра) из Новосибирска за 93,99 рубля

Бутылка колы (0,9 литра) из Новосибирска за 93,99 рубля

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«Кока-Кола» новосибирского производства в обычной пластиковой бутылке. Точнее не совсем обычной — ее объем 0,9 литра. На что только не идут эти лидеры рынка, чтобы заработать дополнительные миллионы рублей. Состав классический, всё, что отвечает за вкус и аромат, спрятано за формулировкой «натуральные ароматизаторы».

Не все были уверены, что перед ними именно «Кока-Кола», поэтому осторожно оценили в восемь-девять баллов. Но в целом американская газировка оправдала ожидания даже без лейбла.

Fresh Cola — 9,4 балла из 10

  • ООО «Производственная компания «Лидер» (Люберцы, Московская область, Россия);
  • Цена: 60 рублей за литр.
Бутылка колы (2 литра) из Подмосковья за 89,99 рубля

Бутылка колы (2 литра) из Подмосковья за 89,99 рубля

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Собственная торговая марка компании X5 Retail Group (владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток») для газировки в средней ценовой нише. Цвета повторяют в целом гамму глобальных брендов. Но это уже, скорее, некий отраслевой стандарт, чем попытка что-то скопировать. Состав не внушает оптимизма. Здесь сразу два ароматизатора («Тип Кола часть 2» и «Тип Кола часть 1»), ну а дальше всё как положено: орто-фосфатная кислота, бензоат натрия — всё, как любят поклонники сладкой газировки.

Fresh мы пробовали раньше настоящей «Кока-Колы», и почему-то именно его практически все приняли сначала за оригинал. И нужно отдать должное технологам X5 — сделана эта газировка действительно максимально похоже. А разница в цене примерно указывает на разницу в рекламных бюджетах. В общем, если вдруг у вас выработалась к «Кока-Коле» какая-то привязанность, вы можете быть спокойны — «Пятерочка» о вас уже позаботилась.

Дегустация колы вызвала яркие чувства

Дегустация колы вызвала яркие чувства

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Можно сколько угодно иронизировать над людьми, привыкшими к какому-то продукту, но если такие люди есть, то найдутся и те, кто захочет на этом заработать. В этом великое преимущество рыночной экономики. Так что даже если «Кока-Кола» действительно исчезнет с полок наших магазинов, то ее точно заменит напиток, который отличить от оригинала не сможет даже преданный ценитель. Правда, ощущения единения с большей половиной человечества, которое дают глобальные бренды, уже будет не вернуть. Но это, в общем, не самая страшная потеря.

Для того чтобы полнее и глубже ощутить на себе импортозамещение, можно воспользоваться не только отечественными брендами колы, но и отдать предпочтение виски российского производства. НГС как раз не так давно попробовал сразу несколько образцов традиционно импортного алкоголя, выпускаемого теперь и в России.

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