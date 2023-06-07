Моя холодненькая: 5 самых интересных окрошек Новосибирска — от недорогой, но с секретом, до паназиатской и узбекской

Окрошка — главное летнее блюдо русской кухни. Оно очень простое, но чтобы получилось хорошо, придется учесть немало нюансов. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал заслуживающие внимания окрошки из новосибирских ресторанов. Перечисленные рецепты можно использовать не только для похода в заведение, но и на домашней кухне. Или хотя бы просто вдохновляться возможностями изменить привычное блюдо.
Окрошка — всего лишь один из многочисленных холодных летних супов, которые существуют у разных народов мира. Идея у всех у них в общем-то одна: получить блюдо, которое будет в жару и охлаждать, и кормить (но не плотно). Но базовым отличием именно окрошки можно считать необходимость нарезки и наличие готовой заправки — жидкости.
С запеченным цыпленком в гастробистро «Белок»
В обеденном меню гастробара «Белок» есть сравнительно недорогая окрошка за 150 рублей. Подается уже заправленной, но с отдельно сервированными сметаной и горчицей, чтобы посетитель мог уже сам отрегулировать сливочность и остроту. Квас использован слегка сладковатый, как привыкло большинство клиентов, но сладость эта мягкая, не агрессивная. Овощи мелко нарезаны, что, с одной стороны, неплохо, поскольку в каждой ложке будет гарантированно всего понемногу. С другой стороны, и разглядеть, что именно это «всё», уже непросто.
Состав в целом классический, разве что за животную составляющую здесь отвечает запеченная курица. Это такой ловкий прием, который, с одной стороны, снижает себестоимость, с другой — добавляет интересный нюанс в общую композицию. Для своей цены получается весьма достойно. И, кстати, вкус точно выдержан так, чтобы хотя бы какая-то часть посетителей воскликнула: «Это прямо как в детстве».
С олениной, языком и говядиной в «Хамовниках»
В летнем сезонном меню ресторана есть окрошка по цене том-яма — за 550 рублей. Подается она с отдельным кувшинчиком кваса, что позволяет оценить не только красоту нарезки, но и количество мяса и овощей, которые занимают больше половины объема. Солидность окрошки определяется количеством разных видов мяса. Здесь их три: просто вареная говядина, язык и оленина. Получается действительно богато и в принципе довольно сытно. Можно обойтись без горячего и салата. Да и без напитка тоже — всё есть в одном блюде.
С огуречным квасом и копченой индейкой в Veranda by Денис Иванов
Квас для окрошки можно не просто делать самостоятельно, но и улучшать уже сделанный. В ресторане Veranda его, что называется, настаивают на огурцах. Это добавляет напитку живости и нежности. Получается довольно необычно, хотя нужно сразу предупредить, что здешняя окрошка на любителя. Кроме огуречного кваса здесь еще и копченая индейка, которая добавляет блюду больше странности. Но как идея это интересно. Бонусом идет сама веранда с ее закрытым двориком, диванами и тенью то навесов, то зонтов, то просто деревьев.
Паназиатская окрошка в Nemo
Те, кому привычные версии надоели, могут попробовать что-то принципиально новое. В сезонном меню ресторана Nemo есть паназиатская окрошка, где из традиционного рецепта только огурец, квас и сметана (да и та в виде «снега из васаби»). Всё остальное от окрошки кажется максимально далеким: сырой лосось, ростки сои, такуан, бобы эдамаме. Да и квас тут присутствует не в чистом виде, в смеси с охлажденным бульоном на основе пасты том кха. Результат, однако, получается на удивление вкусным и, главное, знакомым. Понимаешь, что хотя всё не так, как должно быть, но перед тобой именно окрошка. Просто собранная из совершенно новых элементов.
Холодный суп с айраном в «Чучвара, мангал и печи»
Если вы так и не пришли к однозначному выводу в давнем споре, можно ли делать окрошку на кефире, стоит попробовать пойти другим путем и заказать среднеазиатский суп на айране под названием чалоп. Это тоже легкий летний суп, который делается «по окрошечной технологии», но вместо кефира здесь легкий и чуть пузырящийся айран. В оригинале он делается только на овощах, но ресторан «Чучвара, мангал и печи» предлагает усиленный вариант с вареной говядиной, называя его просто «холодный суп». То есть фактически разница тут только в замене кваса на кисломолочный напиток. Здешний вариант довольно сытный, но освежающий. Хотя людям, знакомым с чалопом в его естественной среде обитания, он может показаться слишком уж мягким, обволакивающим.
Даже если вы равнодушны к окрошке, то вряд ли сможете устоять от летних веранд, подборку которых сделал для вас Стас Соколов. Среди них есть места на любой вкус — от гламурных баров на крыше до скромных столиков на новой набережной.