Моя холодненькая: 5 самых интересных окрошек Новосибирска — от недорогой, но с секретом, до паназиатской и узбекской

Если вы так и не пришли к однозначному выводу в давнем споре, можно ли делать окрошку на кефире, стоит попробовать пойти другим путем и заказать среднеазиатский суп на айране под названием чалоп. Это тоже легкий летний суп, который делается «по окрошечной технологии», но вместо кефира здесь легкий и чуть пузырящийся айран. В оригинале он делается только на овощах, но ресторан «Чучвара, мангал и печи» предлагает усиленный вариант с вареной говядиной, называя его просто «холодный суп». То есть фактически разница тут только в замене кваса на кисломолочный напиток. Здешний вариант довольно сытный, но освежающий. Хотя людям, знакомым с чалопом в его естественной среде обитания, он может показаться слишком уж мягким, обволакивающим.

