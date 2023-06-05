Обед с ветерком: топ-12 летних веранд Новосибирска — где они открылись и что интересного там попробовать

Летняя площадка здесь занимает всю крышу пятиэтажного здания офисного комплекса. Высота может и невелика, но отсюда прекрасный вид на Обь с ее мостами, на растущие вверх новостройки на другом берегу и уже практически построенное здание нового ЛДС. В целом это лучшее место, куда летом можно привести гостей Новосибирска, чтобы они лучше прониклись масштабами города. Ну и самим не лишне будет сходить, дабы не забывать, где живешь.



В меню полный интернационал — от щей с пельменями до рамена и плова. Летом здесь же жарят шашлыки и смешивают коктейли. В общем, это трудно даже назвать просто летней площадкой — речь идет, по сути, об отдельном заведении. Несомненное достоинство «Бирмана» в том, что в меню можно найти очень разные по цене блюда, так что голодным не останется никто.

Ruby: самый уличный