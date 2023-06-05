Обед с ветерком: топ-12 летних веранд Новосибирска — где они открылись и что интересного там попробовать

Лето пришло сразу с полноценным теплом и цветением яблонь. В такие дни особенно хочется выбраться на свежий воздух, даже если вышел просто на обед, или посидеть вечером с друзьями. Рестораторы рады предложить самые разные летние площадки, но не все они одинаково хороши. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал для вас 12 самых примечательных «летников» на любой кошелек и вкус. Но вы, конечно, можете написать в комментариях о тех верандах, которые любите сами.
«Гастрокорт»: самый новый и интернациональный
Центральный рынок не смог удержать внутри бурно растущий «Гастрокорт» (там уже больше сотни заведений), и этот фуд-молл, как теперь говорят в столице, выплеснулся на крышу. Формально это случилось еще в прошлом году, но тогда он ограничился двумя небольшими проходами, а сейчас занял довольно приличную площадь, уже сопоставимую с ресторанными двориками города. Здесь теперь есть сцена, так что смотреть можно будет не только на улицу Гоголя внизу.
С точки зрения разнообразия блюд конкуренции «Гастрокорту» сейчас просто нет, и она вряд ли появится в обозримом будущем. Помимо джентльменского набора из бургеров, пиццы, Фо Бо и шаурмы в разных видах, здесь работают уже точки турецкой, китайской, корейской, индийской, сирийской, шведской, казахской и других национальных кухонь. Доступны также морепродукты, блюда из рыбы и даже специальные сладости для поклонников здорового питания. Хорошая новость для посетителей «летника» — прямо у выхода на крышу не так давно открылся бар с вином по бокалам. Он не единственный на «Гастрокорте», но остальные работают на первом этаже.
10Ten: самый элитный
Бар на крыше пятизвездочного отеля, который ранее назывался Marriott, работает, конечно, давно, но до сих пор в городе немало людей, которые или вовсе не знают о его существовании, или как-то не решаются туда отправиться. Уж больно всё мудрено выглядит: швейцар на входе, непонятно, куда идти дальше. На самом деле всё довольно просто. Войдя внутрь, поворачиваете направо и направляетесь к лифтам. В лифте нужно нажать на кнопку «10» (на другие без карты гостя он вас всё равно не повезет). А уже наверху вас или встретит официант (если что, его можно найти во внутреннем помещении бара), или вы можете выйти на веранду самостоятельно через железную дверь, расположенную напротив, но чуть левее от дверей лифта.
На летней веранде имеются диваны на компанию и аккуратные столики для романтического вечера. В меню более или менее ожидаемый набор блюд европейской кухни с акцентами на местные продукты. Цены, конечно, выше среднего, но в городе полно заведений, где с вас возьмут не меньше. Бокал вина (минимальная порция в
Главное здесь, впрочем, не кухня и напитки (и даже не их цены), а вид, который в новосибирских реалиях действительно «на миллион». Особенно вечером, когда на город спускаются сумерки и включается подсветка. Вид с высоты вообще способен примирить с любым населенным пунктом, но Новосибирск с десятого этажа смотрится и вовсе прилично. А это, как вы понимаете, дорогого стоит.
«Beerman на Речке»: самый сибирский
Летняя площадка здесь занимает всю крышу пятиэтажного здания офисного комплекса. Высота может и невелика, но отсюда прекрасный вид на Обь с ее мостами, на растущие вверх новостройки на другом берегу и уже практически построенное здание нового ЛДС. В целом это лучшее место, куда летом можно привести гостей Новосибирска, чтобы они лучше прониклись масштабами города. Ну и самим не лишне будет сходить, дабы не забывать, где живешь.
В меню полный интернационал — от щей с пельменями до рамена и плова. Летом здесь же жарят шашлыки и смешивают коктейли. В общем, это трудно даже назвать просто летней площадкой — речь идет, по сути, об отдельном заведении. Несомненное достоинство «Бирмана» в том, что в меню можно найти очень разные по цене блюда, так что голодным не останется никто.
Ruby: самый уличный
На Ленина полно заведений и летних веранд, но площадка Ruby традиционно радует изяществом и умением создать на маленьком пространстве свою атмосферу, не отгораживаясь от окружающего мира, а наоборот, втягивая его в свою игру. Днем это не так заметно, а с наступлением сумерек веранда превращается в эдакий бар на берегу в каком-нибудь приморском городе. Вы можете усилить это ощущение, заказав хотя бы пару устриц.
Основное, за чем сюда стоит идти, — это, конечно, вино и сопутствующая ему еда (которой может оказаться как ризотто с шафраном, так и гёдза с креветками). Но сюда же можно заказать и тако из расположенной в этом же подвале такерии с приличествующими этой мексиканской закуске пивом или текилой.
«Чашка Кофе»: самый центральный
Еще одно место на Ленина, но занимающее уже площадку на втором уровне. Что позволяет, оставаясь «в гуще событий», несколько подняться над ними. Настолько, что даже с противоположной стороны улицы вас разглядит не всякий папарацци. Это пока единственное (к сожалению) в городе заведение, в котором стена между внутренним пространством и летней верандой может исчезать просто физически — складываясь в гармошку. В результате в «летник» превращается и какая-то часть зала.
Здешняя «Чашка» предлагает очень широкий (пожалуй, даже слишком) набор блюд, так что название «кофейня» в данном случае — это скорее элемент дизайна. Цены выше среднего, но здесь они не только способ заработать, но и фильтр для публики. Можно в обед встретить подруг за бутылочкой шампанского или деловых людей, перетирающих за чаем свои дела. И если вы в курсе, как в Новосибирске выглядят «богатые и знаменитые», то наверняка увидите здесь кого-то из них.
«Ресторанный дворик»: самый народный
Начавшийся как просто цепочка маленьких точек «Ресторанный дворик» вырос в самую популярную (если под этим понимать простую массовость) летнюю площадку. В этом году она расширилась и за счет новых заведений, и просто территориально, поскольку столы стоят теперь и с другой стороны того, что когда-то было трансформаторной подстанцией. Преимуществом (и одновременно недостатком) «Ресторанного дворика» можно считать его максимальную демократичность. Вы можете купить в супермаркете бутылку пива и пачку чипсов и тусить здесь наравне со всеми.
Впрочем, здесь и так выбор максимально широк — от хот-догов за 40 рублей до устриц с просекко. И от шашлыков и шаурмы до шоколадных конфет ручной работы. Последнее новшество здесь — это целая галерея фуд-траков, предлагающих напитки и блюда, которых ранее тут не водилось. Место шумное и суетное, но за то его и любят.
The Chops: самый укромный
Кому-то хочется быть на виду, а кому-то, наоборот, скрыться подальше от посторонних глаз. Летняя площадка бара The Chops позволяет реализовать это желание настолько, насколько это вообще возможно в рамках «предприятия общественного питания». Летом для публики здесь открывают довольно просторный двор, окруженный со всех сторон либо растительностью, либо зданием самого бара.
Пьют в The Chops преимущественно пиво, а едят в основном мясо (хотя варианты всё же возможны). Рваная свинина, свиные ребра в глазури, острые крылья, бургеры. 1000 рублей хватит на одно достаточно калорийное блюдо и бокал пива, но можно попытаться снизить и эту сумму. Место нешумное, со своей особой атмосферой, которая кому-то может показаться скучноватой, но в основном люди в это место буквально влюбляются.
Красный проспект, 22: самый тусовочный
Двор за домами Молчанова и Сурикова (Красный проспект, 22) еще несколько лет назад был обычными задворками, с припаркованными кое-как машинами, мусором и грязью под ногами. Теперь это огромное коллективное пространство, которое не назовешь фуд-кортом (у каждого заведения своя зона), но публика здесь может собрать на отдельно взятом столе любой комплект блюд и напитков. Благо выбрать есть из чего.
Заведения тут расположены уже в три уровня, самый высокий из которых занимает бар на крыше Friends Above, путь в который лежит по железным лестницам. На втором уровне слева (если смотреть от входа) притаились «Кулуары» с джазом и мидиями. А внизу в хороший вечер бывает занято буквально всё пространство до самых ворот, поскольку кроме заведений, которые открыты прямо во дворе (как израильский стритфуд Yofe и винный бар «Нос в бокале»), свою долю любви (и денег) публики пытаются получить все заведения здания, даже расположенные на втором этаже. Место, которому удается сочетать отсутствие какой-то особенной суеты и избыточного количества случайных людей с предельной расслабленностью атмосферы. Можно провести вечер в тесной компании, можно завести новые знакомства.
«Хлеб и Нино»: самый природный
В Академгородке сейчас хватает заведений с летними верандами на любой вкус. Но именно ресторану «Хлеб и Нино» лучше удалось соответствовать, так сказать, специфике места. Здешняя веранда впускает внутрь окружающий лес и одновременно от нее веет чем-то дачным, отпускным. Все-таки летом Академгородок сильнее всего ощущается новосибирцами как место, связанное скорее с отдыхом, чем с какими-то серьезными материями вроде ускорителей и IT-бизнеса. В меню «Хлеб и Нино» посетителей ждет несколько осовремененная версия грузинской кухни, цены позволят рассчитывать на плотный обед примерно на 1000 рублей на человека (без вина).
Polla Vina: самый нездешний
В список летних веранд пора уже включать заведения в жилмассиве «Европейский берег». Самих по себе веранд тут пока особенно не видать, но есть уже столики и скамейки, которые выставляют кафе, расположенные, что называется, на первой линии, — там, где обустроена совершенно не новосибирская набережная и открывается вид на реку. Мест здесь совсем немного, но в Polla Vina можно, взяв бокал вина и каких-то закусок, сидеть, глядя на окружающее благоустройство, чувствуя себя где-то далеко от всего, к чему привык каждый новосибирец.
Sabai bar: самый недоступный
Бар с паназиатской кухней в Первомайском сквере сделал еще в прошлом году довольно просторную и уютную веранду, которая была к тому же хорошо вписана в экстерьер. В этом году всё должно было повториться, но жизнь внесла свои коррективы. Городские власти затеяли масштабный ремонт сквера, огородив его по периметру. Но в бар попасть всё же можно, на ограждении даже висит соответствующее объявление. Придется вооружиться некоторой настойчивостью и не обращать внимания на охранников, которые на всякий случай будут говорить вам, что сквер закрыт. Зато есть шанс оказаться в компании самых верных почитателей заведения.
Surf Coffee: самый курортный
Кофейня сети, которая сравнительно недавно заняла угол ТЦ в Академгородке, сделала ход конем и вместо столиков со стульями выставила перед своим заведением шезлонги. В принципе, этот вид пляжной мебели — часть корпоративного стиля (все-таки кофейня-то для серферов). Но в данном случае количество явно перешло в качество, и теперь жители Академгородка и его гости просто обязаны приходить сюда для принятия солнечных ванн. Иначе зачем это всё.
Пример Surf Coffee показывает, кстати, что вообще-то летней верандой может стать любое ровное пространство. Для этого не обязательно городить какие-то громоздкие «сараи» с окнами и нагревателями внутри. Достаточно просто вынести на тротуар стулья и столы. И если заведению есть что предложить публике, то публика этим предложением обязательно воспользуется.
К уже открытым верандам на улице Ленина в ближайшей перспективе может присоединиться «летник» нового заведения. На месте закрытого бара Guevara московская сеть «Frank by Баста» собирается открыть свое первое заведение в Новосибирске.