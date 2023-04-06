Вас от этого раздует: 8 продуктов, из-за которых растет живот

Газированная вода — первая ассоциация, которая приходит в голову при слове «вздутие». И совершенно не случайно. Причем в списке не только сладкая газировка, но и вполне обычная минеральная вода. Сам по себе добавленный в воду углекислый газ вреда для человеческого организма не несет, а вот пузырьки повышают кислотность желудка. Отсюда и вздутие живота. Особенно если пить минералку натощак. Вздутие от газированной воды продержится от часа до трех, будет сопровождаться тяжестью и дискомфортом.

Теперь кинем еще пару камней в огород сладких газировок. Если минералка просто временно увеличит живот визуально, то сладкие напитки еще и лишнего веса добавят.

— Во-первых, газы, которые присутствуют в напитках в большом количестве, неблагоприятно сказываются на состоянии нашей печени, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Во-вторых, то количество сахара, углеводов, которое добавляют в сладкие газированные напитки (а там его очень много), будет сказываться и на лишнем весе. В первую очередь жир откладывается на животе — это висцеральный жир. Но вместе с этим жиром параллельно и вес будет расти. Многие не задумываются об этом и пьют сладкие напитки вместо воды.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.



— Из газированных напитков можно оставить только минеральную воду. Потому что все остальные — это простые углеводы, там очень много сахара. Плюсом к этому идет дикое привыкание, — говорит фитнес-тренер Кристина Королькова. — Все эти добавки вкусовые, усилители действуют на нервную систему, вот и начинается привыкание. Почему привычная пища человеку потом и кажется безвкусной. Это не потому, что с брокколи что-то не так, — это потому, что человек до брокколи пил газировку и ел чипсы. Для таких людей потом даже кусок говядины покажется безвкусным.



Кристина Королькова — сертифицированный фитнес-тренер, специалист по коррекции питания, консультант по подбору спортивного питания.



Кстати, зависимость от сладких газированных напитков со временем угасает. Работает это так: когда мы употребляем слишком много вредных продуктов, рецепторы в ротовой полости начинают гипертрофироваться и требуют больше такой еды. Затем, когда проходит в среднем три недели, всё возвращается в исходную норму, и мы меньше хотим такой пищи. Также не стоит забывать об опасной пищевой «дружбе» газированной воды и фастфуда.



— Это опасное пищевое соседство. В первую очередь приводит к воспалению слизистой оболочки желудка, возникают гастриты. А гастрит, воспаление желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки — воспаленные органы ЖКТ неспособны нормально усваивать пищу, — говорит Тамара Крамченинова. — В результате это приводит к нарушению обмена веществ, которое сопровождается увеличением веса, увеличением объема живота.