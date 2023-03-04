Врачи рассказали, кому нельзя есть помидоры. А вы есть в этом спиcке?

В чем польза помидоров

На 94 процента помидоры состоят из воды. Это полезно для тех, кто хочет похудеть. Также в них есть органические кислоты, пектиновые вещества, витамины A, C, PP, K и другие. А по содержанию магния и железа томаты вообще занимают одно из первых мест среди продуктов. Кроме того, помидоры — богатый источник ликопина. Это природный краситель с антиоксидантными свойствами, и чем краснее помидор, тем больше в нем ликопина.



— Ликопин — это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

