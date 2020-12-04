В Новосибирск идет новая сеть бургеров из Украины — заведение откроется в «Ройял Парке»

В Новосибирск приходит международная сеть бургерных из Украины Burger Club. Первая точка заработает в ТРЦ «Ройял Парк».



Сеть Burger Club была создана в Украине в 2008 году, головной офис компании, которой принадлежит этот бренд, находится в Полтаве. В России этот проект развивает холдинг BCA, которому также принадлежат несколько точек сети Black Star Burger, сети ресторанов Koster и « Гриль Хаус » и кофейни Winner`s Coffee. Всего у BCA работает более 200 заведений (данные сайта сети). В Сибири точки Burger Club открыты в Красноярске, Кемерово и Томске.

