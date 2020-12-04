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Тема дняНовосибирцы скупают чагу и барсучий жир. Зачем?

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В Новосибирск идет новая сеть бургеров из Украины — заведение откроется в «Ройял Парке»

Компании, которая развивает этот бренд в России, также принадлежат несколько точек Black Star Burger

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С появлением точки Burger Club количество заведений на фуд-корте «Ройял Парка» увеличится

С появлением точки Burger Club количество заведений на фуд-корте «Ройял Парка» увеличится

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Украинский Burger Club открывается в Новосибирске

В Новосибирск приходит международная сеть бургерных из Украины Burger Club. Первая точка заработает в ТРЦ «Ройял Парк».

Сеть Burger Club была создана в Украине в 2008 году, головной офис компании, которой принадлежит этот бренд, находится в Полтаве. В России этот проект развивает холдинг BCA, которому также принадлежат несколько точек сети Black Star Burger, сети ресторанов Koster и «Гриль Хаус» и кофейни Winner`s Coffee. Всего у BCA работает более 200 заведений (данные сайта сети). В Сибири точки Burger Club открыты в Красноярске, Кемерово и Томске.

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В Новосибирске точка сети откроется в ТРЦ «Ройял Парк» в зоне фуд-корта, где займет угол, в котором до этого просто находилась часть посадочных мест. Зона будущей закусочной уже огорожена и затянута баннером с призывом устраиваться на работу. В качестве адреса для потенциальных сотрудников указан раздел на корпоративном сайте сети.

В московском офисе Burger Club на запрос НГС не ответили, однако Новосибирск уже присутствует в списке точек сети на сайте компании (заведение помечено как готовящееся к открытию). В «Ройял Парке» подтвердили появление нового арендатора, однако срок начала работы бургерной сообщить затруднились.

Burger Club представляет собой довольно типичный пример бургерной, работающей в среднем ценовом сегменте (цены на значительную часть бургеров колеблются от 200 до 300 рублей). В Новосибирске основным сетевым конкурентом этой сети выглядит «МясоRoob». В том же сегменте работает и сеть Black Star Burger, которая вышла на новосибирский рынок в прошлом году, однако заведение закрылось всего через девять месяцев после начала работы.

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