В Новосибирск идет новая сеть бургеров из Украины — заведение откроется в «Ройял Парке»

Украинский Burger Club открывается в Новосибирске
В Новосибирск приходит международная сеть бургерных из Украины Burger Club. Первая точка заработает в ТРЦ «Ройял Парк».
Сеть Burger Club была создана в Украине в 2008 году, головной офис компании, которой принадлежит этот бренд, находится в Полтаве. В России этот проект развивает холдинг BCA, которому также принадлежат несколько точек сети Black Star Burger, сети ресторанов Koster и «
В Новосибирске точка сети откроется в ТРЦ «Ройял Парк» в зоне фуд-корта, где займет угол, в котором до этого просто находилась часть посадочных мест. Зона будущей закусочной уже огорожена и затянута баннером с призывом устраиваться на работу. В качестве адреса для потенциальных сотрудников указан раздел на корпоративном сайте сети.
В московском офисе Burger Club на запрос НГС не ответили, однако Новосибирск уже присутствует в списке точек сети на сайте компании (заведение помечено как готовящееся к открытию). В «Ройял Парке» подтвердили появление нового арендатора, однако срок начала работы бургерной сообщить затруднились.
Burger Club представляет собой довольно типичный пример бургерной, работающей в среднем ценовом сегменте (цены на значительную часть бургеров колеблются от 200 до 300 рублей). В Новосибирске основным сетевым конкурентом этой сети выглядит «МясоRoob». В том же сегменте работает и сеть Black Star Burger, которая вышла на новосибирский рынок в прошлом году, однако заведение закрылось всего через девять месяцев после начала работы.