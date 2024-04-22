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Семья эксклюзив В Новосибирской области родителей впавшего в кому младенца ограничили в правах на полгода

В Новосибирской области родителей впавшего в кому младенца ограничили в правах на полгода

Пострадавший ребенок все еще находится в больнице, его старший брат живет у дедушки

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Если родители исправятся, через полгода братьев Глеба и Сережу (имена детей изменены) вернут в семью. Но в это не верит даже дедушка малышей

Родителей младенца, впавшего в кому в конце февраля 2024 года в кому, ограничили в родительских правах на 6 месяцев. Заботиться Анастасия Г. и Сергей С. также не смогут не только о пострадавшем малыше, но и о его старшем брате. О решении Каргатского районного суда Новосибирской области журналистам рассказал дедушка пострадавшего ребенка Сергей Г.

— Ограничили обоих [родителей в правах], на полгода, — рассказал Сергей Г., добавив, что решением суда он не доволен и боится, что по истечению этого срока мальчиков вернут обратно матери.

Не устроило решение районного суда и придавшую огласку этой истории общественницу Анну Тажееву, которая защищает права детей:

— Суд не допросил ряд свидетелей, которые могли дать весьма серьезные доказательства, позволившие принимать решение не только об ограничении, но и о лишении родителей прав, — заявила она. — Спустя полгода эта история забудется, общественный резонанс уйдет, и поскольку у нас политика направлена на сохранение семей, вероятно, через полгода детей вернут родителям, и тогда дело может кончиться куда более трагично.

Чиновники заинтересовались судьбой семьи из Каргатского района, после того как 28 февраля 3-месячного Сережу (здесь и далее имена обоих несовершеннолетних детей изменены) впал в кому после того, как выпал из люльки (по другой версии — из коляски). Мать малыша тогда заявила, что долго не могла найти телефон фельдшера, поэтому обратилась за медицинской помощью далеко не сразу. Однако после этого нашлись свидетели, которые заявили, что девушка жестоко обращалась с обоими своими детьми, а дедушка мальчиков еще год назад пытался лишить дочь родительских прав и забрать старшего внука на воспитание.

— Сейчас старший внук со мной, мы его забрали еще до решения суда, 2 месяца как. Младший все еще в больнице, я заехал в опеку, чтобы они в больницу отправили документы, что мне могут о его состоянии рассказывать. Потому что только говорят, что дышит и ест сам, а остальное говорили только отцу, — рассказал Сергей Г.

В середине марта история Анастасии Г. Получила уголовное продолжение: СК возбудил дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, и до итогового решения по делу еще далеко.

Ранее мы писали о жутком случае, когда в середине февраля в Новосибирске нашли младенца в мусорном баке. К счастью, плач ребенка услышал случайный прохожий. Он закутал малыша в куртку и вызвал медиков.

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Младенец Ограничение родительских прав Каргатский район
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