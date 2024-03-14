В Новосибирской области младенец впал в кому после падения из коляски

В Новосибирской области 3-месячный малыш впал в кому после того, как выпал из коляски. Об этом НГС рассказала общественный деятель Анна Тажеева. По ее словам, инцидент произошел 28 февраля в Каргатском районе.
Общественница рассказала, что матери ребенка 21 год.
— У ребенка начались судороги, мать долго искала телефон фельдшера, к вечеру позвонила, из-за этого ребенка через сутки госпитализировали. Из местной больницы санававиацией ребенка отправили в областную больницу, — рассказала общественница.
В какой момент ребенок впал в кому, пока непонятно. По предварительой информации, позавчера врачи сообщили, что мальчика переводят из реанимации в палату.
В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что организовали проверку о получении травмы малолетним ребенком. Сотрудники дадут оценку работе органов системы профилактики с семьей. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.
11 марта в поселке Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирска в одном из частных домов нашли труп новорожденного младенца. Причины смерти будут выяснять эксперты. НГС пообщался со знакомыми и родственниками матери погибшего и узнал, чем она известна в поселке, и что думают о смерти новорожденного ребенка ее соседи.