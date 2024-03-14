«Соединяла методы воспитания с жестоким обращением»: СК возбудил дело на маму впавшего в кому младенца

— Мать малолетних детей ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию и содержанию, не осуществляла контроль за ними, вследствие чего один из малолетних детей 28 февраля 2024 года получил травмы при падении из колыбели. Кроме того, с октября 2023 по февраль 2024 года женщина осуществляла ненадлежащий контроль за своими малолетними детьми, соединив методы воспитания с жестоким обращением с ними, — сообщили в областном следственном управлении СК.