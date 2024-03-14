«Соединяла методы воспитания с жестоким обращением»: СК возбудил дело на маму впавшего в кому младенца

Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 21-летней сибирячки Анастасии Г., ребенок которой впал в кому, после того, как выпал из колыбели. Сотрудники комитета заподозрили молодую женщину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе ведомства.
— Мать малолетних детей ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию и содержанию, не осуществляла контроль за ними, вследствие чего один из малолетних детей 28 февраля 2024 года получил травмы при падении из колыбели. Кроме того, с октября 2023 по февраль 2024 года женщина осуществляла ненадлежащий контроль за своими малолетними детьми, соединив методы воспитания с жестоким обращением с ними, — сообщили в областном следственном управлении СК.
Максимальное наказание, которое грозит молодой женщине по статье 156 УК РФ, — 3 года лишения свободы.
По данным прокуратуры Новосибирской области, наказать нужно и чиновников, которые должны были следить за семьей:
— В ходе проведенной прокуратурой проверки выявлены нарушения в деятельности органов системы профилактики, выразившиеся в ненадлежащей координационной работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, бездействии органа опеки и попечительства при защите прав и законных интересов малолетних лиц, — рассказали в прокуратуре.
Ранее НГС подробно изучил, в какой семье появились на свет пострадавший малыш и его брат. Их родители имеют особенности развития, бабушка помогала деньгами, а дедушка — постоянно забирал старшего из мальчиков к себе.