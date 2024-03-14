«Старший — худой, покусанный, синий»: что известно о семье младенца, впавшего в кому после падения из коляски

Ребенка доставили из Каргата в реанимацию Новосибирской областной больницы, но сейчас, по словам дедушки, его жизнь вне опасности Источник: социальные сети / Антон Малахевич / NGS55.RU











Что на самом деле случилось с трехмесячным Сережей*, который впал в кому, предположительно выпав из коляски, разбираются следователи. Сегодня утром проверку по сообщениям в СМИ начала и прокуратура Каргатского района. НГС узнал, что происходит в семье пострадавшего малыша, кто его родители, и почему еще год назад дедушка детей начал требовать, чтобы старшего внука передали ему на воспитание.



Что случилось с Сережей

О том, что в Новосибирскую областную больницу доставили санавиацией младенца из Каргатского района, но само ЧП произошло еще 28 февраля, рассказала НГС общественница Анна Тажеева. По ее словам, мама ребенка, 21-летняя Анастасия Г., заявила, что мальчик выпал из коляски.



— У ребенка начались судороги, мать долго искала телефон фельдшера, к вечеру позвонила, из-за этого мальчика только через сутки госпитализировали. Из местной больницы санавиацией малыша отправили в областную больницу, — рассказала общественница.



Действительно ли это был несчастный случай, пока неизвестно. В рассказе усомнились даже близкие молодой мамы: странно представить, что такой крошечный ребенок мог активно двигаться. Еще тревожнее ситуация стала выглядеть, когда оказалось, что кто-то (возможно, сама Анастасия Г.) с непонятной целью снял судороги у ребенка на видео. В коротком ролике малыш ритмично сжимает кулачки и моргает глазами, будто кукла. Зрелище без преувеличения жуткое, даже если знать, что мальчик уже в безопасности, из соображений этики публиковать видео мы будем.



Сейчас Сереже, по словам дедушки и общественников, гораздо лучше: якобы его даже перевели из реанимации в палату. Но в больнице он лежит один.



— Мне в больнице информацию никто не дает, только матери могут, — рассказал дедушка пострадавшего мальчика Сергей Г. — Как она сказала нам, аппараты отсоединили, он сам стал дышать, но больше я ничего не знаю.



По словам Анны Тажеевой, по факту травмирования ребенка идет доследственная проверка, изучать ситуацию начала и прокуратура — после того, как шокирующая история получила огласку в СМИ. Якобы не бездействует и опека: уже этой весной в Чулымском районном суде (Каргатский район относится к его подсудности) стартует процесс об ограничении Анастасии Г. в родительских правах.



Правда, когда именно чиновники взяли семью под плотное наблюдение, неизвестно.

«Четверо детей там»: как и на что жила каргатская семья

Анастасия и Антон часто делали совместные селфи, иногда — вместе с малышом. Лицо сына закрывали смайликами, возможно, боялись сглаза Источник: vk.com











Сережа Г. Появился на свет в январе 2024 года в семье 21-летней Анастасии Г. И 28-летнего Антона С. Родители официально не расписаны, но это не мешает им жить одной семьей и воспитывать двоих малышей. Старшему, Глебу, 1 год и 7 месяцев.



На страничках Антона и Анастасии во «ВКонтакте» — совместные селфи и фото с поцелуями. Позируя на камеру, супруги обнимают новорожденного малыша на фоне больницы. Снятая волонтерами на видео квартира семьи выглядит бедно, но не ужасно, а детские кроватки и пеленальный столик на вид и вовсе новенькие.



По словам знакомых, Антон С. работал на заготовке дров за 1 тысячу рублей в день, а его сожительница сидела с детьми. Совсем небогатая, но вполне нормальная по сельским меркам жизнь, которую неожиданно изменил несчастный случай.

Свекровь Анастасии уверена: девушка любит детей, но позаботиться о них не в состоянии. А родной отец и вовсе свел общение с дочерью к минимуму











Правда, если верить собеседникам НГС, все благополучие внешнее:



— Парень этот — он еще ничего, работает где-то, с ребенком иногда гулял. Но такой… со странностями. А Настя — она сама как ребенок. Да по сути оба как дети: четверо детей там — двое маленьких и их родители, — рассказала на условиях анонимности жительница Каргатского района, знающая молодую семью. — Если что-то не по ней, она матерится, кричит. Все время во всех чатах просит то подгузниками помочь, то еще чем. Помогали, куда деваться.



— Я им квартиру сняла, деньгами помогаю, — подтверждает этот рассказ мать Антона Нина С. — Скажу вам напрямую. Настя любит детей, материнский инстинкт у нее есть, но позаботиться о них она не может. За ней самой присматривать надо. Я неоднократно предлагала детям жить с нами, помогать, но она против, на связь не выходит.

В доме, где живет семья, есть и детская мебель, и игрушки, но все уверены: в этом заслуга дедушки и бабушки и неравнодушных каргатцев Источник: предоставлено Анной Тажеевой











Что именно случилось с малышом, она в точности не знает: сын и невестка особенно подробностями жизни не делились. Но произошедшее ее буквально раздавило: маленький внук в больнице, рядом с ним нет ни мамы, ни папы. Сама она отлучиться с работы не может (Нина трудится сиделкой), да и не пустили бы ее в реанимацию.



Хуже того: пара нашла время слетать в Москву на программу «Мужское и женское», пока малыш был совсем один, а узнала об этом бабушка ребенка только 14 марта от общественников. Когда пара уже вернулась со съемок.

По словам дедушки, на что семья тратила выплаты на детей, неизвестно Источник: vk.com











Теперь Глеба и Сережу и вовсе могут забрать. Причем бабушке малышей вряд ли отдадут: жилье у нее арендованное, а работа предполагает, что дома она появляется далеко не каждый день.



По данным источника НГС, молодая мама и ее сожитель состоят на учете у психиатра в связи с особенностями развития — этим и объясняется «детское» поведение, на которое обращают внимания все близкие и знакомые пары.



Подтверждение этому факту есть и в открытых источниках: на сайте Чулымского районного суда Новосибирской области опубликован приговор, который в мае 2022 года выслушал Антон С. или его полный тезка. Согласно тексту документа, парень состоит на учете у психиатра, но при этом вменяем, а значит, может отвечать перед законом. За кражу 25 тысяч рублей у собственной бабушки молодого человека приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно.

Старшего сына пара фотографировала куда реже. Да и вообще, мальчик частенько и подолгу гостил у деда. Отъедался Источник: vk.com











На фоне того, что случилось с его младшим братиком, судьба старшего ребенка пары складывается вполне успешно: сейчас он находится в доме дедушки и бабушки, отца Анастасии Г. и его супруги. И не в первый раз: Сергей Г. регулярно забирал Глеба к себе.



— Мне звонили с опеки, чтобы я взял Кирилла к себе домой, — говорит мужчина, — когда он сильно худел. Я возьму его, откормлю на недельку-две, потом приезжала Анастасия, фотографии делала, как у Глеба все хорошо, и снова домой его забирала. А так… у них постоянно дети кричат. Почему-то худые, голодные ребятишки. Я каждый раз, когда Глеба забираю, все время боюсь его перекормить, потому что он голодный, и хватает просто все, что увидит.



С дочерью он старается не общаться. Говорит, ласковая она, только пока деньги нужны, а если посмеешь сделать замечание, может обматерить.

О состоянии внука он рассказывает дрожащим от возмущения голосом: когда в последний раз привез мальчика домой, тому не хватало сил даже долго стоять на ножках, говорить научился, по его словам, только в доме бабушки и дедушки.



— Сколько же можно его на время брать худого, покусанного и синего? — возмущается мужчина. — Когда его к себе забираю, на теле синие следы человеческих зубов.

— Вы знаете, кто его кусает?



— Я не знаю, кто кусает. Кто бьет, тоже не знаю. Она [Анастасия] говорит, что он падает сам. Почему он у меня 14 дней живет и не падает, а у нее падает постоянно?! А потому что не следят они ни за детьми, ни за порядком, им дети не нужны, только деньги.

Куда детские девают? 3–4 дня, и детских нет, а детям ничего не купили. Получается, эти пособия не детям, а им самим платят? Сергей Г., отец Анастасии Г.

Сергей Г. не просто готов забрать ребенка, если его дочь лишат родительских прав, он, по собственным словам, давно пытается это сделать:



— Документы мои в опеке уже год лежат, я комиссию прошел. Но опека думает, что у них [Анастасии и Антона] все хорошо, нет оснований детей забирать. А я еще осенью их [чиновников] предупреждал, что они дотянут, дождутся, что беда случится, — возмущается мужчина. И вот дождались.



Сергей утверждает, что Глеба заберет точно, а насчет младшего внука пока не уверен. Говорит, нужно сначала узнать диагноз, в деревне инвалида он поднять не сможет.



Чтобы не обвинять Анастасию и Антона голословно, корреспондент НГС позвонили им обоим. Телефон девушки был отключен, а ее сожитель отказался разговаривать с журналистом. Сейчас пара должна уже добраться из аэропорта Толмачево в Каргат.



Глеб дома у дедушки. А Сережа по-прежнему в больнице и, кажется, он совсем никому не нужен.

НГС обратился к уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко, чтобы узнать о состоянии малыша и о том, какова будет его дальнейшая судьба, но чиновница только начала узнавать подробности этой истории.



Также мы отправили запрос в отдел опеки и попечительства по Каргатскому району, чтобы узнать, положена ли родителям с особенностями здоровья помощь, поддержка и контроль со стороны государства, и если да, то получала ли ее пара. Так же мы спросили, когда именно опека решила ограничить женщину в родительских правах.



*Имена обоих малолетних детей здесь и далее изменены.