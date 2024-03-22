«Бюджетники любят детей сильнее, чем богатеи»: истории нянь, которые работают у российских миллионеров

Очень часто няни первыми становятся свидетелями настоящих драм в семье Источник: Мария Романова / 116.RU











Нанять няню для того, чтобы она присматривала за вашим любимым чадом, пока вы работаете или занимаетесь какими-то своими личными делами, в 2024 году — уже абсолютная норма, и в этом нет ничего удивительного. Люди привыкли, что за деньги можно получить любые услуги, и свято место безотказных бабушек не остается пустым — его заняли именно няни. Работая достаточно долго с одним ребенком, они становятся чуть ли не полноправными членами семьи, которым доверяют самые страшные секреты и перед которыми не стесняются показывать себя настоящих.

Корреспондент портала 116.RU пообщалась с тремя нянями из Казани, которые, так уж вышло, работают преимущественно в богатых семьях. Все они присматривали и продолжают приглядывать за детьми известных чиновников, бизнесменов и даже блогеров. Во время нашей беседы они вспомнили самые яркие и не всегда позитивные истории с работы и согласились на их публикацию на условиях полной анонимности. Все имена наших героинь изменены по их просьбе.

«Старшая на свой день рождения загадала, чтобы я стала их мамой»

Няней 29-летняя Эльмира начала подрабатывать еще в студенчестве, семьи ей находило специальное агентство. Работала в совершенно разных семьях среднего достатка, в час получала от 500 до 1000 рублей, в зависимости от того, с детьми какого возраста нужно было сидеть и как далеко ехать до места встречи. Совершенно случайно одна из мамочек, с сыном которой Эльмира проводила каждые выходные, познакомила ее со своей подругой, внезапно нагрянувшей в гости. Оказалось, что у этой женщины двое детей, дочки 3 и 5 лет, и она уже давно находилась в поисках хорошей няни. Слово за слово они договорились, что няня приедет в их квартиру на ул. Касаткина и познакомится с девочками, а дальше видно будет.

— Это было в 2016 году, и в их семье я по итогу проработала 5 лет. Отправляясь на ту встречу с детьми, я не представляла, насколько резко вскоре изменится моя жизнь. Сразу скажу: семья была неприлично богата. Они и сейчас богаты, только перебрались в Европу в 2022-м. Но мы со старшей дочкой до сих пор обмениваемся эсэмэсками, поздравляем друг друга с праздниками, она спрашивает, когда мы увидимся. Но с ее мамой мы разошлись не очень хорошо, не могу даже нафантазировать ситуацию, в которой мы бы могли снова встретиться и не расцарапать друг другу лицо, — смеется Эльмира.

Девушка признаётся, что, когда общалась с будущей работодательницей в квартире ее подруги, та показалась очень милой, воспитанной, хоть и очень уверенной в себе женщиной. В общем, производила хорошее впечатление. И приехав к дому, высокому, красивому, элитному, так сказать, со статуями в холле, Эльмира была уверена, что, возможно, будет работать у интеллигентных, прекрасных людей. И да, она навела кое-какие справки, знала, на чем зарабатывал отец семейства, поняла, какой магазин принадлежит матери детей. Смотрела их фотографии в блоге, видела идеальную семью, любящую, счастливую. Ожидания и реальность, мягко говоря, не совпали.

— Встречая меня у входа, растрепанная и поджигающая сигарету, счастливая мамочка орала благим матом на свою младшую дочь. Со мной разговаривала нормально, но всё время прерывалась на то, чтобы сделать замечание детям, которые просто появлялись в поле зрения. Работать я согласилась, честно скажу, потому что предложили много. Очень много. Не буду озвучивать сумму, но, если бы в 2016 году я пошла работать по профессии, за месяц я бы получала в три раза меньше, чем мне платили за работу няней за 2 недели. И детки мне очень понравились, мне их было жалко. Старшая, очень тихая и даже зашуганная, и младшая — настоящий дьяволенок, наловчившаяся притворяться ангелочком, — вспоминает няня.

Без ложного стеснения Эльмира говорит, что была девочкам не просто няней. Она была для них мамой, будто настоящей и не существовало. По мнению няни, родная мать их не любила, даже никогда не обнимала, только ради фотографий.

— О, это было вообще нечто! Фотосессии устраивались раз 5 в месяц, для каждой покупались или бронировались новые наряды, в квартиру приезжали парикмахеры и стилисты. Такое шоу из всего этого делалось! Моя начальница обожала всё это, а девчонки ненавидели, старшая мне однажды сказала: «Мы как обезьянки в цирке». Я бы сказала — дрессированные собачки. Мама хотела, чтобы они именно ими и были. Улыбались по щелчку пальцев, подавали голос, только когда она звала, не гадили и хорошо выходили на снимках, — грустно заключает Эльмира.

Няня рассказывает, что самую большую комнату в доме оборудовали под детскую. Всё было ярко-розовое, одежда тоже исключительно бежевая и розовая. Игрушки покупались часто, на первый взгляд, казалось, что у девочек есть всё и даже больше.

— У меня есть племяшка, так вот она бы без преувеличения убить была готова за одну игрушку девчонок! Всё дорогущее, много отец им, кстати, привозил из командировок. Но детям всё это было не нужно. Знаете, вот люди без больших денег всегда думают, что те, кто родились с золотой ложкой во рту, самые счастливые. Ну потому что у них есть всё, о чем другие мечтают. У моих девчонок действительно было всё, но нужны им были нормальные родители.

Вспоминая, как проводила с девочками все праздники, пока родителей не было дома, Эльмира даже сама начинает плакать — спустя несколько лет после расставания с девочками всё еще любит их и жалеет.

— Помню, как на новогодние праздники мать уехала гулять с подружками, отец был в очередной рабочей поездке и я жила с девочками. Ко второму году работы в семье это вообще стало нормой, я оставалась и на выходные, и на праздники, на каникулах работала, ночевала там же. Оплачивалось это отлично, личной жизни у меня не было, поэтому меня ничего не смущало. Так вот мы смотрели с детьми фильм «Один дома», и в конце, на сцене, когда мама мальчика обнимает его и плачет, девчонки мои заревели в голос. Хотели так же... Я их прижимала к себе, успокаивала, а сама еле сдерживалась, чтобы не присоединиться к вою. Старшая на свой день рождения загадала, чтобы я стала их мамой. Ужасно, правда.

С работодателями Эльмира рассталась резко и, как сама говорит, очень некрасиво. С одной стороны, жалеет, что так вышло, потому что очень привязалась к девочкам, с другой — чувствует себя освободившейся, потому что пять долгих лет мечтала высказать мамочке, что о ней думает, и в итоге сделала это.

— Получилось совершенно по-идиотски. Она разговаривала с кем-то по телефону и громко, зная, что девчонки слышат, рассказывала, что старшая растет страшненькой, очень похожей на сестру мужа. И вроде как даже с их деньгами она не уверена, что в будущем найдется тот, кто возьмет ее замуж, разве что слепой или расчетливый. Я громко охнула, она это заметила. Когда разговор был закончен, она спросила, опять же при девчонках, согласна ли я с ней насчет того, что девочка страшная. Она вообще не скупилась на выражения — широкоплечая, нескладная, мужиковатая, ни рожи, ни кожи, как будто не родная... Я пыталась говорить вежливо, но не выдержала и ввязалась в ссору.

Эльмира не гордится тем, как уходила из дома — спор с хозяйкой закончился переходом на личности и угрозами вышвырнуть ее, если не уйдет сама прямо сейчас.

— Мне жалко, что я не смогла нормально попрощаться с девочками. Они плакали, когда я буквально убегала. Муж хозяйки перевел мне остаток денег на следующий день, в моих услугах больше не нуждались. После этого я год не работала, приходила в себя. Ощущение было, будто это я своих детей там бросила. Смотрела, как заколдованная, ее блог каждый день, листала видео, пыталась понять, всё ли у девчонок хорошо. Потом отпустило.

Сейчас Эльмира работает в другой семье. Тоже богатой и тоже в центре Казани. Но о них отзывается очень тепло — говорит, дети там были рождены не для блога, а для любви, которой у мамы с папой слишком много.

«Богатство родителей детям счастья не приносит»

Анне Константиновне 64 года, и няней она работает последние 25 лет. Педагог начальных классов, она пошла в новую для себя профессию из-за большой любви к детям и нехватки денег на основной работе. Работала в разных семьях, одни передавали ее по наследству другим, советуя друзьям и родственникам. Соглашалась присматривать только за детками старше 7 лет.

— Главный вывод, который я сделала за время своей работы няней, заключается в том, что богатство родителей детям счастья не приносит. Поверьте, бюджетники любят детей сильнее, чем богатеи. Те, кто работает на обычных работах, звезд с неба не хватает и выплачивает ипотеку за однушку, в которой ютятся двое взрослых, ребенок и две крысы, пылинки с чада сдувают. Да, конечно, бывают разные семьи и истории, но за мою службу чаще доводилось видеть обделенных вниманием и любовью детей, которых постоянно возили по Диснейлендам, но никогда не целовали перед сном. Не до того родителям было.

Анна Константиновна вспоминает, как ей довелось присматривать за третьеклассником, живущим в элитном поселке, который мечтал заболеть страшной болезнью, чтобы мама и папа сидели у его кровати и не уходили на работу весь день. И 7-летнюю девочку, которая могла получить любую вещь в мире, стоило только пожелать, но ей было запрещено выходить из своей комнаты, пока мама не захочет ее видеть. А это случалось не так уж и часто, потому что женщину раздражал один только вид дочери.

— Обычные люди нанимают нянь, чтобы выкроить время на что-то, что с ребенком сделать сложно. Свидания, срочная работа, поход к врачу, отдых впервые за долгое время. Это необходимость, в остальное время они и ребенок — это единое целое. Люди с большими деньгами чаще обращаются к няням для того, чтобы полностью перекинуть на них бремя родительства. Видеться с детьми, только когда им самим хочется, когда есть желание, настроение. Вы будете удивлены, узнав, как много детей известных в Казани людей растет с нянями, а не со своими родителями, — признаётся няня.

«Это лучшая работа для того, чтобы понять, что не хочешь рожать»

31-летняя Мария ничего плохого о богатых работодателях сказать не может — платят хорошо и вовремя, радуют приятными подарками и берут с собой в заграничные поездки по двойному прайсу. А вот об отпрысках казанских богачей девушка отзывается уже не столь мягко.

— Все дети, с которыми я работаю сейчас, — это маленькие избалованные исчадия ада. Про детей так, наверное, нельзя говорить, но с ними я поняла, что не хочу иметь своих детей. Это лучшая работа для того, чтобы понять, что не хочешь рожать! До работы с богатыми детками я думала, что таких отвратительных детей только в комедиях показывают.

Мария считает, что родители с привилегиями воспитывают своих детей неправильно, с младенчества позволяя им всё, что те только захотят. Это дети, которые в кафе могут швырнуть тарелку с супом в стену, потому что хотят пирожное. Пытаются отрезать усы и проколоть уши подаренному котенку. Ни во что не ставят взрослых и считают, что им все должны.

— Я забираю из частной школы и отвожу на кружки мальчика 9 лет сейчас, за нами приезжает водитель, мне нужно только проследить, что он доберется в целости и сохранности. А потом дома с ним сижу, пока родители не приедут. Это такой жестокий ребенок! На него жалуются одноклассники, он пакостит ради удовольствия, тренер в его секции попросил меня передать родителям, что хочет с ними встретиться, потому что пацан плюнул в лицо девочке, потому что она на него не так посмотрела. Знаете, что отвечают родители? «Растет лидер, таких, как он, ждут великие дела». Да не приведи Господь! — ужасается няня.

В отличие от своих коллег по цеху Мария с радостью сообщает, что час ее времени стоит от 5000 до 7000 рублей и в месяц набирается приличная сумма. И большим плюсом работы няней именно в обеспеченных семьях девушка считает то, что работодатели никогда не просят ее заниматься чем-то сверх оговоренных обязанностей.