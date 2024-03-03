«Ребенок в шоке, в ужасе»: история бабушки, которая пошла на преступление, воюя за внучку

Георгий тоже вполне благополучный: никаких проблем с законом, не судим, не привлекался. Работает водителем.

Наталья, несмотря на преступление, не перестала быть бабушкой, сохранила право на общение с внучкой. Но и позицию отца можно понять. Как двум враждующим сторонам, бабушке и отцу, подсудимой и потерпевшему, жить дальше? Мы поговорили об этом с уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области Игорем Мороковым.

— С подобными историями, когда родственники делят детей, мы, к сожалению, сталкиваемся постоянно. Это самые тяжелые дела, люди в своем противостоянии доходят до края. Как и в этом случае. Самое страшное, что о детях уже не думают: тут только личные отношения между взрослыми.

Я бы в этом случае предложил выйти на нулевой вариант отношений: что случилось — то уже случилось, решаем, что делать дальше. Бабушка, несмотря на то, что совершила, имеет право на общение с юридической точки зрения. И с точки зрения морально-нравственных устоев — ребенок должен знать бабушку, которая его любит. Но главное все-таки то, что право на общение с бабушкой есть у внучки и ее нельзя этого права лишать.