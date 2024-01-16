«Мы пережили два выкидыша. Это больно»: мама — о тернистом пути к родительству

Хождение по врачам и оглушительная боль утраты

— Планировать ребенка мы начали в 2011 году. Без какой-либо подготовки: с супругом мы вели здоровый образ жизни, без вредных привычек. Беременность наступила, но буквально на шестой неделе внезапно случился выкидыш. Доктор успокоила нас, что так бывает, и сказала, что начинаем планировать следующую беременность через полгода. Забеременеть удалось, но на этот раз выкидыш произошел на четвертой неделе.

Так получилось, что у нас иммунологический фактор бесплодия. Кто сталкивался с этим, знает, как это больно. Когда в тебе уже бьется крохотное сердечко, а потом в палату заходит врач с результатами УЗИ и говорит: «Пусто». Пусто было везде, и в моей душе — тоже.