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«Мы пережили два выкидыша. Это больно»: мама — о тернистом пути к родительству

Супруги долго не могли стать родителями из-за генетической несовместимости

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После нескольких безуспешных попыток сохранить беременность это всё же удалось. На свет появилась очаровательная девочка, которую Степановы назвали Елизаветой

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Когда семья Степановых из Тюмени решила, что они уже точно готовы к детям, их ждал очень неприятный сюрприз. Врач во время приема сказал им: «Вы как-то неудачно встретились. Если вы сейчас выйдете из кабинета и найдете других себе партнеров, у вас сразу появятся дети. Понимаете, такая пара, как вы, встречается одна на тридцать тысяч». Речь шла о генетической несовместимости супругов, когда шансы на здоровую беременность и рождение ребенка практически равны нулю. Как в итоге удалось не просто стать родителями, а трижды родителями, нашим коллегам из 72.RU рассказала Елена Степанова. Далее — от первого лица.

Хождение по врачам и оглушительная боль утраты

— Планировать ребенка мы начали в 2011 году. Без какой-либо подготовки: с супругом мы вели здоровый образ жизни, без вредных привычек. Беременность наступила, но буквально на шестой неделе внезапно случился выкидыш. Доктор успокоила нас, что так бывает, и сказала, что начинаем планировать следующую беременность через полгода. Забеременеть удалось, но на этот раз выкидыш произошел на четвертой неделе.

Так получилось, что у нас иммунологический фактор бесплодия. Кто сталкивался с этим, знает, как это больно. Когда в тебе уже бьется крохотное сердечко, а потом в палату заходит врач с результатами УЗИ и говорит: «Пусто». Пусто было везде, и в моей душе — тоже.

Дело в том, что природа расценивает нас как брата и сестру. И отторгает эмбрион, предполагая, что во мне происходят какие-то изменения, которые могут принести мне вред. Кто медики, наверное, знают, что такое генетический тест HLA. Так вот у нас он был 6 из 6. Мы являемся прекрасными донорами друг для друга, но не родителями совместных детей. Фактического родства между нами нет. После приема у генетика мы анализировали свои корни, но никаких точек соприкосновения по местам проживания, фамилиям не было.

Елена и ее супруг очень хотели детей. И несмотря на генетический конфликт, шли к своей цели, не позволяя себе сдаться, опустить руки

Елена и ее супруг очень хотели детей. И несмотря на генетический конфликт, шли к своей цели, не позволяя себе сдаться, опустить руки

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Хрупкое счастье, скрытое ото всех

Так мы пережили два выкидыша. Это очень больно, как я уже говорила. Знаете, это как держать воду в руках. Ты очень хочешь удержать, но не можешь. Потому что она всё равно вся вытечет, и будет пусто. Врачи посоветовали не рисковать, попытавшись вновь, так как мой организм может запомнить эту схему и действовать по ней, отторгая эмбрионов каждую беременность.

Мы с супругом не первая и не единственная пара, у которой обнаружился генетический конфликт. Врач посоветовала нам терапию. Сразу предупредила, что никаких гарантий нет, но у некоторых пар всё получается. Мы были очень потеряны, но не теряли надежду. И решили постепенно, без паники делать всё, что говорят нам доктора.

Врач-иммунолог Эльвира Зиннурова сказала, что нам необходимо отвлечь организм, искусственно снизив иммунитет. Для этого берется кровь супруга, отделяются лимфоциты и в определенный день цикла вводятся мне под лопатки. При этом никто не знает, когда наступит беременность, и наступит ли она вообще. Нам пришлось сделать около 5–6 таких процедур. За это время мы очень вымотались и решили уехать на недельку в отпуск.

Доктора сделали всё, чтобы сохранить беременность, и им это удалось. Они постоянно были на связи с Еленой и ее супругом, которые сильно переживали за свою крошечную девочку

Доктора сделали всё, чтобы сохранить беременность, и им это удалось. Они постоянно были на связи с Еленой и ее супругом, которые сильно переживали за свою крошечную девочку

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Это был 2013 год. Прилетели обратно мы уже втроем с дочкой, но радоваться было рано. Две полоски на тесте мы уже видели, важно было сохранить и выносить нашу Елизавету. Круглосуточно с нами на связи были два потрясающих врача — Елена Яковлева (Данелия) и Иван Лазарев, работавшие в нашем перинатальном центре. Мы с мужем сильно переживали, что вновь потеряем нашего ребенка.

Если честно, так было и с последующими нашими двумя девочками. Пережитый страх потери малышей не отпускал. Скрывали все беременности до того момента, когда живот уже невозможно было скрывать. Ни с кем не делились, кроме родителей. Перинатальный центр — наш второй дом. Здесь у нас родилась дочь, еще дочь и еще одна. Тут я стала мамой.

С доктором Яковлевой Елена поддерживает общение до сих пор. Она безгранично благодарна ей за помощь и невероятную поддержку в непростые времена и минуты радости появления дочек на свет

С доктором Яковлевой Елена поддерживает общение до сих пор. Она безгранично благодарна ей за помощь и невероятную поддержку в непростые времена и минуты радости появления дочек на свет

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Звонкий детский смех и маленькие шалости

Знаете, я не хочу сказать, что у нас очень тяжелая или грустная история: в конечном счете мы имеем даже больше, чем могли когда-то мечтать. Но в моменты отчаяния очень важна поддержка близких людей. У меня чудесные родители, свекровь и свекор. Это те люди, которые никогда ни в чем не упрекнут и не обвинят. Конечно, муж — тот человек, который всегда рядом и всегда крепко держит за руку.

В ноябре нашей старшей дочери исполнилось 10 лет. Она обычная девочка, которая любит рисовать и играть со своими сестрами. К 10 годам имеет третий взрослый разряд по художественной гимнастике. Любит плавать и обожает животных. Любит свой дружный класс и с удовольствием участвует в школьных мероприятиях.

Мы очень ее любим, как и остальных наших дочек. Бывает, девчонки хулиганят, и приходится быть строгими, но это часть родительских будней. Осознание длинного пути к родительству придает нам сил и позволяет смиренно относиться к детским шалостям (они бывают у всех детей). А мы благодарим жизнь за то, что звонкий детский смех поселился однажды в нашем доме и нашем сердце.

Сейчас Елизавете, старшей из трех сестер, уже 10 лет. Она растет настоящей красавицей и умницей — на радость маме с папой

Сейчас Елизавете, старшей из трех сестер, уже 10 лет. Она растет настоящей красавицей и умницей — на радость маме с папой

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В некоторых случаях единственным шансом для женщины ощутить радость материнства является ЭКО. Как долго могут храниться эмбрионы? Правда, что дети из пробирки сильно отличаются здоровьем от своих сверстников? Когда и почему отложенное материнство может стать просроченным? Ответила на эти и другие важные вопросы Юлия Колода, доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАНПО.

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