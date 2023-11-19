«Я получаю президентские 15 600»: как выживает отец-одиночка, который сам вырос в детском доме

Владимир Федулин из Архангельской области верит в судьбу, и она у него непростая. Алкоголь дважды сломал ему жизнь: сначала его в полгода забрали у пьющих родителей и отправили в детский дом, а потом из-за спиртного он лишил родительских прав уже маму своей дочери. Владимир один воспитывают малышку, которой всего один год и семь месяцев.
Молодой папа рассказал о своем сложном пути. Смотрите его историю в коротком видео чуть выше.
— У меня не было в планах остаться одному с ребенком, как это по факту произошло. Я не был к этому готов. У нас с девушкой были непростые отношения. Когда мы ругались, она уходила, потом возвращалась, потом уходила, возвращалась. Предпочла погулять, выпить. Причем она приходила домой в таком состоянии, что я просто офигел.
До декрета Вова работал неофициально, был охранником в ближайшем к дому магазине. Сейчас молодой папа получает меньше МРОТа:
— Я получаю президентские 15 600. Это всё, что я получаю, всё. Я не имею права на остальные суммы. С учетом того, что у меня ребенок постоянно болеет, я не могу работать сейчас физически, потому что не всякого работодателя постоянные больницы, больничные устроят.
Молодой папа старается держаться и не опускает руки. Он хочет устроиться на работу, когда дочка пойдет в садик.