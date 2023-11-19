«Я получаю президентские 15 600»: как выживает отец-одиночка, который сам вырос в детском доме

Владимир Федулин из Архангельской области верит в судьбу, и она у него непростая. Алкоголь дважды сломал ему жизнь: сначала его в полгода забрали у пьющих родителей и отправили в детский дом, а потом из-за спиртного он лишил родительских прав уже маму своей дочери. Владимир один воспитывают малышку, которой всего один год и семь месяцев.