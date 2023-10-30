«И у Саши бы дрогнуло сердце». Дочь встретилась с отцом, которого не видела 24 года

Мы пробовали общаться. В студенчестве меня нашла бабушка детей от его третьего брака. Я стала эпизодически переписываться с младшим братом, но не сразу попросила контакты папы: на это ушло несколько лет и произошло только после нашей очной встречи в Краснодаре. Брату тогда было 17. Д. был взрослый и самостоятельный, может быть, даже взрослее меня — третья семья тоже распалась.



Сначала мы с отцом списывались в соцсетях, потом пару раз созванивались, и на этом всё. Я оказалась не готова к нему, потому что годами культивировала в голове образ человека из детских воспоминаний: к тому образу в голове у меня почти не было вопросов. К реальному папе их накопилось.

