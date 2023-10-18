«Сами нарожали — сами содержите». Демограф объяснил природу ненависти к многодетным семьям и почему им надо помогать

— Помните старый советский фильм «Однажды 20 лет спустя», где главную героиню, многодетную маму, играла Наталья Гундарева? Стереотипы по поводу многодетных родителей существовали и раньше, еще в советское время.
Поводом для этой беседы с ученым стала новость о том, как семья Кириченко с 12 детьми из Свердловской области, которой миллионер из списка Forbes подарил дом, лишилась всех детских пособий. Причина отказа — вовсе не в ценном подарке, а в старом земельном участке в 25 соток в глухой деревне. Его наличие оказалось недопустимой роскошью.
Новость стала самой обсуждаемой на Городских порталах по всей стране, тысячи читателей оставили свои комментарии. Некоторые читатели негодовали, что положительная, благополучная семья лишилась поддержки от государства, которое вообще-то как раз «просит рожать». Но много было и тех, кто осуждал Кириченко за многодетность и возмущался тем, что такие семьи получают пособия из бюджета: мол, чем они это заслужили?
Из-за чего часть общества не принимает многодетных и почему государство должно поддерживать такие семьи, несмотря на то, что кому-то это не нравится? Мы разобрали эти вопросы с Александром Синельниковым, профессором кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ.
«Однажды 20 лет спустя» — советский фильм, в основе его сюжета — встреча одноклассников одной из московских школ через 20 лет после выпуска. Каждого из тех, кто пришел на встречу, просят подвести итоги и ответить на вопросы: «Что вы уже сделали?» и «Чего еще в жизни ждете?» Некоторые выпускники многого добились и занимают высокие посты. Вместе со всеми размышляет о прожитых годах и бывшая отличница Надежда. Она не сделала великой карьеры, она лишь многодетная мама. Авторы фильма показали, что добросовестно воспитывать детей — это тяжелый труд, но часто общество его не понимает и обесценивает.
Александр Борисович начинает беседу с напоминания о советском фильме. На тему того, как общество воспринимает многодетные семьи, уже проводились социологические опросы. В пример демограф привел исследование, проведенное Вологодским научным центром в 2016 году. Тогда было опрошено около 3000 человек, более 300 среди них — многодетные родители. Часть из них жаловалась, что некоторые смотрят на них косо и упрекают в том, что они живут за счет других налогоплательщиков.
Исследование на подобную тему проводила и кафедра социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ — и, как рассказывает наш эксперт, опрошенные многодетные родители также упоминали о негативном отношении к себе: например, со стороны некоторых работников госучреждений, куда они обращаются за социальной помощью, или со стороны кого-то из соседей.
— Мне как демографу интересно вот что, — продолжает Александр Синельников. — В противоположность многодетным сейчас всё больше становится тех, кто сознательно отказывается от родительства, то есть чайлдфри, и толерантность по отношению к ним в обществе, наоборот, увеличивается. «Если кто-то вообще не хочет иметь детей — это его дело», — так довольно часто рассуждают и те, у кого есть дети. Современное общество становится настолько толерантным, что силу утрачивают некоторые традиционные неписаные законы, необходимые для выживания любого социума.
Ученый объясняет, неписаные законы — это то, что не закреплено юридически.
— Мораль, общественные стереотипы, многие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо — в законах это не написано. Мы, социологи, называем всё это социальными нормами. Например, были такие нормы и стереотипы: все здоровые люди, за очень немногими исключениями, должны хоть раз в жизни вступить в брак и иметь хотя бы одного ребенка. Отступление от этих стереотипов ранее не приветствовалось. Сейчас появилось очень много людей, отрицающих традиционные социальные нормы семейной жизни. Это сказалось на том, что с конца
— А разве это неправильно? Жить как удобно, как считаешь нужным. В браке, вне брака, с детьми (одним или двенадцатью) или без детей.
— Общество так устроено, что полностью свободным никто быть не может. Когда исчезают одни нормы и ограничения, вместо них появляются другие. И вот то исследование, которое мы проводили, показало, что многие из тех людей, которые позитивно или нейтрально относятся к добровольной бездетности, осуждают многодетных. Конечно, не тех, у кого трое детей. Часто сталкиваются с негативом те, у кого по пять-семь детей или еще больше. Причем таких семей в европейской части Российской Федерации очень мало.
Важное уточнение от нашего собеседника: весомая часть общества, согласно исследованиям, всё-таки не разделяет такое предвзятое мнение по отношению к большим семьям.
— Эта негативная реакция идет от не очень большого числа людей, но людей очень активных и шумных, — уверен профессор МГУ. — И это очень грустно, особенно если рассматривать ситуацию с демографической точки зрения. В нынешних условиях, когда всё больше становится чайлдфри, а остальные часто ограничиваются одним ребенком, население уменьшается, а его возрастной состав стареет.
Эксперт говорит о простых арифметических расчетах в демографии.
— Когда в семье двое детей, происходит замещение поколений в этой семье. Но надо учесть: есть те, кто не создал семью, или создал семью без детей. Кроме того, примерно каждая третья супружеская пара останавливается на одном ребенке. Это может быть связано и с состоянием здоровья, и с конфликтными ситуациями в семье — это очень важная причина. Влияют и материальные, и жилищные условия. В таких условиях и семей с тремя детьми (даже если их будет половина от общего числа семей) недостаточно, чтобы остановить убыль населения. Остановить эту убыль можно лишь в том случае, если значительная часть семей будет иметь четырех и более детей. Если такие семьи есть — это хорошо, не надо смотреть на них косо.
Ученый-демограф объяснил вот что: между моделью однодетной семьи и повышением пенсионного возраста есть прямая связь. Возрастной состав населения сильно стареет в условиях низкой рождаемости, особенно при однодетной системе, если она существует в течение нескольких поколений.
— Снова простая арифметика: у единственного ребенка двое родителей, четверо дедушек и бабушек, а еще бывают и прадеды, прабабушки. Население стареет, и поэтому во многих странах, не только в нашей, повышают пенсионный возраст. Старение населения создает колоссальные проблемы.
— Но обычные люди же от этого никак не страдают.
— Да, эти проблемы видны лишь на уровне государства. Само население никаких неудобств не испытывает и даже не знает об этом, если это не сообщают СМИ. То есть ситуация очень тяжела для государства и общества, но не осознается обычными людьми как их личная проблема.
Их раздражают люди, которые на них непохожи, которые ведут иной образ жизни. Этот образ жизни кажется маргинальным, асоциальным, неправильным. Начинают ругать: а что вы требуете? Сами нарожали — сами содержите, обеспечивайте.
Люди понимают: когда государство помогает социально слабым слоям населения, предоставляя льготы и пособия, то необходимые для этого средства берутся в том числе с остального населения: путем налогообложения — прямого или косвенного, то есть через повышение цен. Но те, кто возмущается этим, не думают о том, что сегодняшние дети — это будущие налогоплательщики. У взрослых детей из многодетных семей гораздо больше стимулов активно работать, чем у единственных сыновей и дочерей, многие из которых подолгу живут за счет родителей, пока не найдут ту работу, что им нравится.
Из такой ситуации, по мнению ученого, общество само собой не выйдет.
— Выход — в государственной политике, направленной на повышение рождаемости, чтобы население не вымирало. Это может быть компенсировано только появлением большего числа многодетных семей. Многодетные семьи просто необходимы для выживания общества, — разъясняет демограф. — Нет естественного механизма, то есть стихийной реакции общества в сторону повышения рождаемости, которое могло бы остановить убыль населения. Этот механизм есть только у государства, которое может стимулировать рождаемость мерами социальной поддержки. Само население свою убыль останавливать не будет, поэтому есть социальная политика, есть демографическая. Когда государство помогает, к примеру, одиноким матерям с детьми — это социальная политика. Демографическая цель тут не ставится, поскольку государство не заинтересовано в том, чтобы таких семей стало больше. К тому же большинство этих матерей имеют по одному ребенку. Когда помогают многодетным, цели две. Социальная цель, потому что их семейное положение (как и у одиноких матерей) осложняет условия их жизни и им надо помогать, и демографическая — увеличить число многодетных семей и таким образом повысить рождаемость.
— Но не для государства же рожают, даже если оно просит.
— Безусловно, детей рожают не для государства. Семейная жизнь — личное дело, никто не хочет, чтобы в нее вмешивались. Но если у нас еще остаются люди, которые создают большую семью, их надо поддерживать. Именно поэтому государство дает им льготы и пособия.
Один из стереотипов: многодетные родители — это, как правило, безответственные, маргинальные, пьяницы, опустившиеся люди, — продолжает разговор профессор МГУ, и объясняет, почему этот миф ложный.
— Конечно, среди них бывают и маргиналы, но такие люди есть и в семьях с одним-двумя детьми, и в бездетных семьях, и среди тех, у кого вообще нет семьи. Однако общество обращает внимание именно на многодетных маргиналов, хотя подавляющее большинство многодетных родителей — это нормальные, порядочные люди, — заключил Александр Синельников.
С многодетной семьей Кириченко журналисты E1.RU познакомились в тугулымской деревне Верховино. Екатерина вместе с мужем Янисом и 12 детьми жили тогда в полутора комнатах деревенского дома. Администрация района выделила семье земельный участок в лесу, на котором по закону ничего нельзя построить. В точно такой же ситуации оказались еще 12 многодетных семей в районе. Узнав эту историю, меценат Игорь Алтушкин подарил семье просторный дом в Березовском. Позже прокуратура через суд восстановила всем многодетным семьям района право на получение земли. Эти участки, полученные от государства, кстати, не влияют на выплату пособий.
Депутат Госдумы, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с E1.RU рассказала, что историю семьи Кириченко она приведет с думской трибуны как конкретный пример того, что нужно пересматривать новые критерии выплаты единых пособий.