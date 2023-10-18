«Сами нарожали — сами содержите». Демограф объяснил природу ненависти к многодетным семьям и почему им надо помогать

Важное уточнение от нашего собеседника: весомая часть общества, согласно исследованиям, всё-таки не разделяет такое предвзятое мнение по отношению к большим семьям.



— Эта негативная реакция идет от не очень большого числа людей, но людей очень активных и шумных, — уверен профессор МГУ. — И это очень грустно, особенно если рассматривать ситуацию с демографической точки зрения. В нынешних условиях, когда всё больше становится чайлдфри, а остальные часто ограничиваются одним ребенком, население уменьшается, а его возрастной состав стареет.



Эксперт говорит о простых арифметических расчетах в демографии.



— Когда в семье двое детей, происходит замещение поколений в этой семье. Но надо учесть: есть те, кто не создал семью, или создал семью без детей. Кроме того, примерно каждая третья супружеская пара останавливается на одном ребенке. Это может быть связано и с состоянием здоровья, и с конфликтными ситуациями в семье — это очень важная причина. Влияют и материальные, и жилищные условия. В таких условиях и семей с тремя детьми (даже если их будет половина от общего числа семей) недостаточно, чтобы остановить убыль населения. Остановить эту убыль можно лишь в том случае, если значительная часть семей будет иметь четырех и более детей. Если такие семьи есть — это хорошо, не надо смотреть на них косо.

