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Сибиряк задолжал больше 1 миллиона рублей по алиментам — как взыскали деньги

Мужчина хотел продать квартиру, но приставы наложили запрет

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Приставы нашли должника, когда он вернулся в родной город

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Житель города Куйбышева Новосибирской области задолжал больше 1 миллиона рублей по алиментам и кредитам. Он быстро нашел деньги после того, как ему запретили продавать квартиру.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. У жителя Куйбышева накопились долги, в отношении его возбудили исполнительные производства. Мужчина не выплачивал долги и уехал из Куйбышева. Через некоторое время сибиряк получил в наследство квартиру. Приставы наложили запрет на регистрационные действия с ней в качестве обеспечительной меры. Мужчина вернулся в Куйбышев в июле.

— Судебные приставы разыскали должника и доставили в отделение. Гражданин рассказал, что приехал с целью продажи квартиры и уже нашел покупателя. Когда пристав-исполнитель рассказал, что на квартиру наложены ограничения и без выплаты долгов квартиру продать не удастся, должник в короткие сроки полностью погасил задолженность, — сообщили в ГУФССП.

В результате должник выплатил алименты на сумму более 1,1 миллиона рублей, 56 тысяч рублей по кредиту и больше 80 тысяч рублей исполнительского сбора.

Ранее на этой неделе НГС писал про сибирячку, которая пыталась продать автомобиль BMW, взятый в кредит. Он находился в залоге у банка. На сделку вместо покупателей пришли приставы.

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