Сибирячка попыталась продать BMW 118i, который взяла в кредит, — вместо покупателей пришли приставы

Жительница Новосибирска попыталась продать BMW 118i, который купила в кредит. Автомобиль находился в залоге у банка. Из-за просрочек у владелицы машины образовалась задолженность в 300 тысяч рублей.
— Должница начала скрывать имущество и игнорировать требования судебных приставов предоставить залоговый автомобиль. В ходе дальнейшей работы по исполнительному производству приставу-исполнителю поступила информация, что машина выставлена на продажу в одном из автосалонов города, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.
Судебный пристав позвонил в автосалон и представился покупателем. Он попросил привезти автомобиль на СТО для проверки технического состояния. Судебные приставы арестовали и эвакуировали автомобиль. На следующий день владелица автомобиля предоставила в службу судебных приставов квитанцию о полной оплате долга.
В Новосибирске 29-летний парень избавился от долгов по алиментам после того, как сделал ДНК-тест. До этого житель Новосибирска не выплачивал алименты, за что несколько раз привлекался к административной, а потом и к уголовной ответственности.