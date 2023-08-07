freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 94.81
eur 103.84
Тема дняПочему на участке для школы живут собаки
Все новости
Все новости

Новосибирец избавился от долгов по алиментам, сделав ДНК-тест

Мужчину привлекали к уголовной ответственности за долги

253

Мама ребенка сама забрала исполнительный лист

Поделиться

В Новосибирске 29-летний парень избавился от долгов по алиментам после того, как сделал ДНК-тест. Как рассказали в службе судебных приставов, житель Новосибирска не выплачивал алименты, за что несколько раз привлекался к административной, а потом и к уголовной ответственности.

— Несколько месяцев назад до мужчины дошла информация, что ребенок, за которого он должен выплачивать алименты, возможно, не его. Данные обстоятельства побудили гражданина провести генетическую экспертизу, которая подтвердила его опасения, — рассказали в пресс-службе ФССП России по Новосибирской области.

Новосибирец предъявил результаты бывшей супруге и обратился в суд для оспаривания отцовства и отмены выплаты алиментов. До окончания суда женщина пришла к судебным приставам и отозвала исполнительный документ.

В Новосибирске судебные приставы арестовали Mitsubishi L200, который был в розыске, как и его собственник. Новосибирец долго не платил по долгам.

По теме

АлиментыПриставыФССПНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter