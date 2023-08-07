Новосибирец избавился от долгов по алиментам, сделав ДНК-тест

В Новосибирске 29-летний парень избавился от долгов по алиментам после того, как сделал ДНК-тест. Как рассказали в службе судебных приставов, житель Новосибирска не выплачивал алименты, за что несколько раз привлекался к административной, а потом и к уголовной ответственности.
— Несколько месяцев назад до мужчины дошла информация, что ребенок, за которого он должен выплачивать алименты, возможно, не его. Данные обстоятельства побудили гражданина провести генетическую экспертизу, которая подтвердила его опасения, — рассказали в пресс-службе ФССП России по Новосибирской области.
Новосибирец предъявил результаты бывшей супруге и обратился в суд для оспаривания отцовства и отмены выплаты алиментов. До окончания суда женщина пришла к судебным приставам и отозвала исполнительный документ.
В Новосибирске судебные приставы арестовали Mitsubishi L200, который был в розыске, как и его собственник. Новосибирец долго не платил по долгам.