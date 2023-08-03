Скрывался сам и прятал имущество: новосибирские приставы за долги забрали Mitsubishi

В Новосибирске судебные приставы арестовали машину, которая была в розыске, как и ее собственник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.
Приставы забрали за долги Mitsubishi L200. До этого владелец и машина находились в исполнительном розыске (это крайняя мера, к которой приставы прибегают только в том случае, если другие действия не помогли найти должника или принадлежащие ему активы. — Прим. ред.).
Новосибирец долго не платил по долгам. Приставы требовали отдать взамен машину, чтобы наложить на нее арест. При этом мужчина игнорировал их, начал скрываться сам и прятать имущество. И владельца, и машину объявили в розыск.
— Была получена информация, что в настоящее время должник, предположительно, проживает в Московской области, а на разыскиваемом автомобиле может передвигаться его сын, — рассказали в ГУ ФССП.
Приставы обратились за помощью к полицейским. Разыскиваемую машину остановил экипаж ГИБДД на дороге в Первомайском районе Новосибирска. Сотрудники ФССП составили акт и арестовали автомобиль. Если должник в ближайшее время не погасит долг, машину выставят на торги.
Ранее НГС писал о том, как еще один новосибирец чуть не стал фигурантом уголовного дела из-за долга по алиментам. Он погасил долг и освободился от ответственности.