Скрывался сам и прятал имущество: новосибирские приставы за долги забрали Mitsubishi

В Новосибирске судебные приставы арестовали машину, которая была в розыске, как и ее собственник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.



Приставы забрали за долги Mitsubishi L200. До этого владелец и машина находились в исполнительном розыске (это крайняя мера, к которой приставы прибегают только в том случае, если другие действия не помогли найти должника или принадлежащие ему активы. — Прим. ред.).

