«Хрустальный» мальчик с железным характером — показываем видеоисторию Семёна с редкой болезнью (она вас вдохновит)

Историю «хрустального» мальчика из деревни Дупленки НГС уже писал 5 лет назад. Мы решили снова съездить к нему в гости. Сёма Кравченко — особенный ребенок с редким генетическим диагнозом «несовершенный остеогенез» — это когда кости могут сломаться от любого прикосновения. Сёма маленького роста, сам почти не ходит, а по школе ездит на маленьком трехколесном велосипеде. В этом видео мы рассказываем историю «хрустального» мальчика с железным характером.
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