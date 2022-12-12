Хрустальный мальчик: как в сибирской деревне живет 11-летний Сема — его кости ломаются от прикосновений

Особенный ребенок в обычной школе: о дружбе в классе и претензиях директора

Деревня Дупленки находится примерно в 100 километрах от Новосибирска. Население небольшое — около 1000 человек, все друг друга знают. Одна общеобразовательная школа, есть Дом культуры, продуктовый магазин, а за развлечениями дупленцы ездят в район.

С Семой и его мамой Людмилой мы встретились в школе — на перемене мальчик выехал в коридор из класса на трехколесном велосипеде (на нем он может свободно передвигаться по одноэтажному зданию).