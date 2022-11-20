«А ты чё, правда зелёный?». Младшеклассники красят волосы в яркие цвета — как к этому относятся родители и учителя

Все чаще дети и взрослые стали красить волосы в разные цвета. Мода добралась и до младшеклассников. Детей 9–11 лет можно встретить на улицах города с необычными прическами, длинными волосами или зелеными прядками. Мы поговорили с родителями, которые покрасили волосы своим детям, а психолог объяснил, зачем красить волосы в яркие цвета и что делать, если ваш ребенок изъявил такое желание.
«Я его ещё больше зауважал»
Сын Юрия 10-летний Арсений уже больше года экспериментирует с волосами. Как рассказал папа, все началось в мае прошлого года. Тогда семья поехала на футбольный матч в Москву, где Арсению аэрозолем покрасили волосы в цвета клуба.
— Ему понравилось, долго вынашивал идею покраситься, в итоге покрасили его в январе, к дню рождения. Я отреагировал нормально, мама сомневалась, — поделился Юрий.
Новый цвет волос у 10-летнего школьника не все восприняли хорошо. В школе Арсения старшеклассники называли геем. Как поделился Юрий, такое происходило практически каждый день.
— Странная реакция была у знакомой мамы ребенка, который занимался с сыном футболом. В 30-градусный мороз они встретились на улице, и она выпалила: «А ты чё правда зелёный, сними шапку — покажи». Сын не растерялся и ответил: «Я вам что, обезьянка?». Жена тоже поумерила пыл знакомой, — вспомнил отец ребенка.
За прошедший год Арсений менял цвет волос уже три раза. В первый раз он проходил два месяца. Во второй раз лишь неделю, так как тонировка быстро смылась. Сейчас Арсений уже два месяца ходит с новым цветом волос. В этот раз его решил поддержать отец и покрасился вместе с ним.
— Это самовыражение, которое нужно только поддерживать. Что я и сделал, покрасившись вместе с сыном. Несмотря на жёсткий хейт, сын твердо решил покраситься снова, за что я его ещё больше зауважал! — рассказал Юрий.
«Девчонкам он нравится»
Иногда дети и подростки идут против стереотипов и с помощью длины волос. Девочки коротко стригутся, а мальчики отращивают волосы. У новосибирца Михаила 15-летний сын Артур отрастил длинные волосы. Как объясняет отец, сын просто не хотел подстригаться.
— Была длинная челка и стал отращивать. Я нормально к этому отношусь, он стал за ними чаще ухаживать. Гигиена улучшилась. Девчонкам он нравится. Он симпатично выглядит. А парни ничего не говорили по этому. Я с ним общался, и он бы рассказывал, если бы были проблемы и трудности. Или его дразнили по этому поводу. А так нет, — поделился Михаил.
Отец подростка считает, что мальчик себя ищет и в таких вопросах детей ограничивать не нужно.
«Я думала, как в школе к этому отнесутся»
Жительница Новосибирска Маргарита разрешила покрасить волосы 10-летней Алене в бирюзовый цвет. Дочь до этого долго просила у мамы разрешить сменить имидж.
— Сейчас модна корейская поп-музыка, азиатская культура, айдолы (артисты. — Прим.ред.) Я немного далека от этого. В школе она видит, что девочки ходят с крашенными волосами. И просто видит, в Интернете же они все. И она у меня просила, просила, а я думала, как в школе к этому отнесутся. И решили летом покрасить волосы. «Затонировали» немного. К школе чуть-чуть осталось, — поделилась мама Алены.
Уже во время учебы Маргарита заметила, что в классе ровесницы Алены начали красить волосы. Учителя и директор отнеслись к такому нормально. В декабре прошлого года мама решила исполнить желание дочери и покрасила ей волосы. Сначала был голубой, а потом бирюзовый цвет.
— Она ходила, было все нормально. Ни претензий, ни проблем со стороны одноклассников и сверстников абсолютно не было. Директор школы №199 года два работает всего. Он молодой, ему и 40 лет нет. У нас была онлайн-конференция, знакомство с родителями. Ему задали вопрос: «Как вы относитесь к внешнему виду». Потому что у детей сейчас и одежда оверсайз, и прически разные. На что он сказал, что это их выбор и, если это никак не мешает ни учебе, ни поведению, то ради бога. Пусть ходят хоть с зелеными волосами, — рассказала мама Алены.
Как добавляет Маргарита, проблем не было совсем. А на линейке первого сентября, когда у школьницы были волосы бирюзового цвета, учительница отметила его яркость. Недавно Алёна решила вернуться к обычному цвету волос.
— Перекраситься она сама лично решила. Я считаю, что лучше она сейчас проходила, перебесилась. Нежели есть тетеньки 30-летние, которые возрастные, и они ходят с розовыми волосами. По моему мнению, не очень смотрится. А дочь пережила это. Захочет еще раз, покрасит. Я разрешу. Нет — нет. Этап этот за год прошел. Вот она пожила с этим, поняла, что голову помыла и не смылась, что это долго, что на волосы это не очень хорошо влияет, — поделилась Маргарита.
На улице на четвероклассницу Алену иногда обращали внимание, но критики не было. Однажды только муж сестры сказал, что своим бы дочерям не разрешил красить волосы. Но Маргарита спокойно отвечает, что это личное дело каждого родителя.
— Это и подстраиваение, и самовыражение. Сейчас так много детей и подростков с разноцветными волосами. Раньше, 15 лет назад, у меня сын учился, и у них в классе одна девочка решила покрасить волосы в синий. Она решила выделиться. Тогда это воспринялось в штыки. Тогда так никто не делал. А сейчас они все так ходят. Мне кажется, это больше копирование. Иногда встретишь девочек. У них локоны одинаково покрашены. У одной розовая прядь и у другой. Подружки. Подражание идет какое-то, — размышляет Маргарита.
Знак поговорить с ребенком
Дети в современном мире чаще и больше ставят различные эксперименты со своей внешностью и волосами. По мнению Дмитрия Клочкова, детского психолога, можно выделить два уровня причин такого поведения.
— Первый уровень очевидный и более поверхностный — это влияние моды, следование каким-то примерам среди кумиров молодежи. Различные артисты, спортсмены, актеры тоже экспериментируют со своей внешностью прической, цветом волос. Также есть желание выделиться, привлечь к себе внимание, — объяснил психолог.
Как отмечает психолог, есть еще один момент. Последние 150 лет волосы стали просто элементом внешнего вида. Они потеряли свой сакральный смысл.
— Были различные ритуалы. Например, оставить локон волос любимому человеку, если человек куда уезжает или отправляется на войну. С погребальными ритуалами это было связано. И в самых разных культурах часто менялась стрижка и прическа в связи с тем, что человек входил в какую-то новую роль, становился воином или шаманом. Или это было связано с обрядом, посвящением во взрослую жизнь или. например, ритуал в браке. Тоже довольно часто в разных культурах что-то делалось с волосами: заплетались или распускались. И все окружающие могли это видеть. Человек воспринимался в новом статусе и роли. Сейчас в современном обществе есть определенные сложности с формированием идентичности подростков, переход из детской жизни во взрослую, — рассуждает Дмитрий Клочков.
Подросток задает себе вопросы о том, какой он, какое место у него в мире и обществе. С этим могут быть связаны какие-то эксперименты, приобщение к какой-то субкультуре. С помощью покрашенных волос подростки ищут себя в мире, добавляет Дмитрий Клочков.
— Родителю как реагировать — я не могу давать такие рекомендации. Это решение родителей. Все зависит от того, в какой среде и культуре ребенок находится, в какую школу ходит, допустимо ли это там, вызовет ли конфликт такой внешний вид. Это может быть вопросом, знаком к тому, что можно говорить об этом с ребенком, что им движет, для чего он это делает. Говорить о нем, про его будущее, про отношения со сверстниками и с родителями. Могу еще сказать, вряд ли какая-то необычная прическа может привести и спровоцировать психологические сложности, но в некоторых случаях это может указывать на некоторые сложности. Может, ребенок не может говорить о чем-то, о сложностях, взаимоотношениях со сверстниками, ему сложно проявить себя и свои качества. На это можно обратить внимание и поговорить, — заключил психолог.
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