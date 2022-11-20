«А ты чё, правда зелёный?». Младшеклассники красят волосы в яркие цвета — как к этому относятся родители и учителя

Как добавляет Маргарита, проблем не было совсем. А на линейке первого сентября, когда у школьницы были волосы бирюзового цвета, учительница отметила его яркость. Недавно Алёна решила вернуться к обычному цвету волос.

— Перекраситься она сама лично решила. Я считаю, что лучше она сейчас проходила, перебесилась. Нежели есть тетеньки 30-летние, которые возрастные, и они ходят с розовыми волосами. По моему мнению, не очень смотрится. А дочь пережила это. Захочет еще раз, покрасит. Я разрешу. Нет — нет. Этап этот за год прошел. Вот она пожила с этим, поняла, что голову помыла и не смылась, что это долго, что на волосы это не очень хорошо влияет, — поделилась Маргарита.

На улице на четвероклассницу Алену иногда обращали внимание, но критики не было. Однажды только муж сестры сказал, что своим бы дочерям не разрешил красить волосы. Но Маргарита спокойно отвечает, что это личное дело каждого родителя.

— Это и подстраиваение, и самовыражение. Сейчас так много детей и подростков с разноцветными волосами. Раньше, 15 лет назад, у меня сын учился, и у них в классе одна девочка решила покрасить волосы в синий. Она решила выделиться. Тогда это воспринялось в штыки. Тогда так никто не делал. А сейчас они все так ходят. Мне кажется, это больше копирование. Иногда встретишь девочек. У них локоны одинаково покрашены. У одной розовая прядь и у другой. Подружки. Подражание идет какое-то, — размышляет Маргарита.

