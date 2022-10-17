Это какое-то безумие! Как магазины подсадили всех детей на скрепышей и завров

Школьники, покупатели в магазинах, соседи в домовом чате, коллеги на работе: кажется, все кругом обсуждают... скрепышей из «Магнита» и завров из «Пятерочки». Торговые сети запускали акции с раздачей игрушек для детей, а по факту в игру оказались вовлечены и взрослые.

На сбор разноцветных безделушек брошены силы целых семей: родители помогают своим чадам добыть недостающие части коллекции. Мы решили выяснить, что на самом деле кроется за милыми игрушками.