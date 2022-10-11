«Я ломала дочь, не подозревая об этом»: честная исповедь мамы очень застенчивого ребенка

«Иди, у тебя всё получится!»

Проблемы начались накануне первых соревнований. Кира внезапно заявила, что больше не хочет заниматься греблей и лучше, пожалуй, будет ходить в художку. Яна поинтересовалась, не связано ли это с предстоящими соревнованиями. Кира отрицала, но мама понимала, что в ней говорит страх. Вполне понятный и естественный — именно в этом Яна ее и убеждала. Она пыталась донести до дочери, что переживать перед состязанием — это норма.

— Я понимала, что если она сломается на этом этапе, то дальше, за что бы ни взялась, будет бросать при первых же сложностях. Поэтому объявила: ты должна участвовать. После — независимо от результатов — разрешила бросить, если захочет. Настал день Х. Кира была бледно-зеленой, у нее кружилась голова. Я волновалась не меньше, хотелось пожалеть, но я делала вид, что всё хорошо. Провожала ее на старт, и в этот момент она так вцепилась в плот, что пальцы просто посинели. У дочери началась паническая атака, она не могла дышать. Смотрела мимо меня и повторяла: «Я не могу, не могу». Я сама чуть не плакала, но сказала: «Иди, у тебя всё получится. Думай о том, как ты финишируешь и мы поедем в кино. Какой фильм ты хочешь посмотреть?» Я слышала, как она плачет в голос, пока шла на старт. И сама утирала слезы и думала: может, я зря заставила? Может, это действительно не ее спорт? — вспоминает Яна.