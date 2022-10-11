«Я ломала дочь, не подозревая об этом»: честная исповедь мамы очень застенчивого ребенка

Дочь автора Parents.ru Яны Костенко всегда была очень стеснительным ребенком. Познакомиться с новыми детьми в саду, рассказать или спеть что-то на публику — это было пыткой, доходило до потери сознания. Сейчас Кира успешна в спорте, верит в победу и умеет проживать неудачи. Ее мама Яна рассказала, как им удалось этого добиться.
«Пусть сидит в сторонке и не мешает»
Яна вспоминает, первые звоночки начались еще в детском саду. Кира медленно выполняла любые задания, часто грустила, молча глотала слезы и очень тихо разговаривала. Воспитатели одергивали неудобную девочку, которая не поспевала за всеми. Ругали за то, что тихо говорит — от страха она говорила еще тише. Отчитывали за то, что медленно одевалась на прогулку — она нервничала и стопорилась еще больше. И, разумеется, не брали выступать на праздниках — она же мямлит, трясется. Пусть посидит в сторонке и не мешает.
— Признаться, и я как очень энергичный человек тоже зачастую раздражалась из-за медлительности дочери. Особенно когда утром из-за этого мы рисковали пропустить нужный автобус, опоздать на учебу и работу. Зудеть я начинала еще во время завтрака и прекращала только тогда, когда она со слезами трясущимися руками завязывала непослушные шнурки, — вспоминает Яна.
Журналистка говорит, что заставляла дочь планировать каждую минуту жизни — записывать в блокнот и по будильнику следовать расписанию. Отвлекаться было, конечно, запрещено. По мнению Яны, она ломала собственную дочь, не подозревая об этом. Женщина была уверена, что действует во благо.
— Мне тяжело вспоминать всё это — я вела себя категорически неверно по отношению к ребенку. Я не принимала ее темперамент и не помогала адаптироваться, а лишь заставляла подстраиваться, игнорируя индивидуальность. Понять свои ошибки я смогла только после общения с психологом. Но наш большой путь к победам над страхами начался раньше — уже тогда интуитивно я понимала, что действую в верном направлении, — вспоминает мама.
«Страх неудачи крепко засел в голове»
Яна вспоминает, в 8 лет у Киры случилась истерика с диким плачем до заикания. Она кричала, что она хуже всех. Это произошло после предложения записаться на танцы — Яна подумала, что они помогут дочери стать увереннее в себе. Несмотря на то что это было всего лишь предложение, Кира запаниковала.
— Я обнимала ее, успокаивала и говорила, что у каждого человека есть талант, что не все обязаны быть успешными в любом роде деятельности и что она может выбрать какое угодно занятие по душе. Пусть это будет, к примеру, рисование — ведь здесь не надо состязаться, исключен страх провала. Но и тут она была уверена, что всё будет плохо: оказывается, учитель по изо поставила тройку за рисунок, потому что это «какая-то мазня». Киру это травмировало, ведь дома мы всегда хвалили ее художества, и она с удовольствием вдохновенно рисовала, — вспоминает Яна.
Женщина была в бешенстве. Ребенок в первом классе, по мнению педагога, видимо, должен был взмахом кисти копировать Айвазовского. Яна написала учителю, спросила, в какой картинной галерее можно полюбоваться ее шедеврами, и попросила думать, прежде чем давать неадекватные оценки творчеству. После этого мама стала водить дочь на различные мастер-классы типа правополушарного рисования. Получалось отлично, эти картины до сих пор украшают дом семьи. Учитель, к слову, продолжала упорно ставить девочке тройки.
Но страх неудачи крепко засел в голове у Киры. Яна смирилась с этим, но в глубине души надеялась, что однажды она выберет что-то сама. Поэтому была просто счастлива, когда Кира в пятом классе объявила, что хочет заниматься греблей на байдарках — к ним в класс приходила тренер и пригласила на пробную тренировку. Ребенок вдохновился, сидя верхом на бревне и орудуя веслами.
— Я готова петь оды этому тренеру. Настоящий педагог, который находит подход к любому! Она не равняла всех под одну гребенку, не отсеивала слабых, давая возможность проявиться каждому. Говорила мне: все развиваются индивидуально, у меня были те, кто мощно стартовал, но бросал через год, и те, у кого совершенно не получалось, но они стали мастерами спорта и чемпионами. Благодаря ей Кира в принципе осталась в спорте — если бы достался другой тренер (хотя бы один из тех, кто работает в параллельных группах), моя дочь однозначно бы не выдержала: постоянные окрики, обзывания, подначивания «на слабо»… Сюда же ходила с удовольствием, мне ни разу не пришлось заставлять или напоминать — всё было по любви, — Яна с благодарностью вспоминает тренера.
«Иди, у тебя всё получится!»
Проблемы начались накануне первых соревнований. Кира внезапно заявила, что больше не хочет заниматься греблей и лучше, пожалуй, будет ходить в художку. Яна поинтересовалась, не связано ли это с предстоящими соревнованиями. Кира отрицала, но мама понимала, что в ней говорит страх. Вполне понятный и естественный — именно в этом Яна ее и убеждала. Она пыталась донести до дочери, что переживать перед состязанием — это норма.
— Я понимала, что если она сломается на этом этапе, то дальше, за что бы ни взялась, будет бросать при первых же сложностях. Поэтому объявила: ты должна участвовать. После — независимо от результатов — разрешила бросить, если захочет. Настал день Х. Кира была бледно-зеленой, у нее кружилась голова. Я волновалась не меньше, хотелось пожалеть, но я делала вид, что всё хорошо. Провожала ее на старт, и в этот момент она так вцепилась в плот, что пальцы просто посинели. У дочери началась паническая атака, она не могла дышать. Смотрела мимо меня и повторяла: «Я не могу, не могу». Я сама чуть не плакала, но сказала: «Иди, у тебя всё получится. Думай о том, как ты финишируешь и мы поедем в кино. Какой фильм ты хочешь посмотреть?» Я слышала, как она плачет в голос, пока шла на старт. И сама утирала слезы и думала: может, я зря заставила? Может, это действительно не ее спорт? — вспоминает Яна.
Кира пришла последней с огромным отрывом. Но тренер хвалила — ты прошла дистанцию, не упала в воду. Ты большая молодец! А она моргала мокрыми глазами и не верила, что всё закончилось.
Через день возобновились тренировки, но Яна не напоминала, решила — пусть сама определяется. Кира в нужное время стояла на пороге со спортивной сумкой.
— Я спросила — она остается в гребле? Дочь ответила, что благодарна мне за то, что не дала бросить секцию, за то, что теперь она чувствует свою силу и знает ошибки. Это был один из моментов, которые я буду помнить всю жизнь! Ведь отсюда у нее началась вера в себя, — говорит мама.
Правильные фразы от педагогов Монтессори
Быть родителем — большой труд. Чтобы немного облегчить вам этот путь, мы собрали 7 оборотов, которые используют педагоги Монтессори в работе с детьми. Они помогут вам воспитать успешного ребенка.
«Ты, кажется, расстроен. Расскажи мне об этом»
Хотя мы, разумеется, хотим, чтобы любые негативные чувства, которые испытывают наши дети, поскорее исчезли, мы должны учить их размышлять над событиями. Если вы поторопитесь поскорее перевести тему, вы не позволите ребенку извлечь полезный урок из той или иной ситуации.
«Мне нужна твоя помощь»
Чтобы повысить уверенность ребенка в своих силах и значимости, попросите его о помощи. Найдите что-то, в чём ваш ребенок хорош, и дайте ему понять, что вы цените его особый талант кормить кота или застегивать молнию. Пусть ваш ребенок почувствует себя экспертом.
«Я помню, как ты учился (делать то-то и то-то)»
Дети могут чувствовать себя неуверенно, когда они усердно работают над новым навыком, но у них не всё получается. Помогите им вспомнить уже пережитый опыт: как они освоили такие сложные вещи, как чистка зубов или завязывание шнурков на ботинках. Напомните ребенку, насколько сложным это казалось раньше и как легко дается им сейчас.
«Иногда я тоже так себя чувствую»
Не стесняйтесь показывать детям, что вы тоже не всегда довольны собой и порой испытываете сложные эмоции. Расскажите о том, как глупо вы себя чувствовали, когда поняли, что надели рубашку задом наперед, или когда вы заблудились и опоздали на встречу с друзьями. Наши дети видят в нас супергероев, но знание того, что мы тоже боремся с неуверенностью, может помочь им справиться со страхами.
«Некоторые вещи требуют много практики»
Пусть ваш ребенок знает, что некоторые из самых интересных и полезных вещей в жизни требуют много, очень много усилий. Изучение нового языка, катание на велосипеде, умение строить роботов — на освоение новых вещей нужно время, и это нормально. Делайте акцент на труде и многократных повторениях, а не на таланте и природных способностях, чтобы поощрять вашего ребенка к настойчивости и учить преодолевать трудности.
«Я люблю тебя таким, какой ты есть»
Какой бы ни была причина, по которой ваш ребенок плохо себя чувствует, ему нужно слышать, что вы любите его таким, какой он есть, без каких-либо ожиданий или оговорок. Постарайтесь найти время, чтобы обнять его и сказать: «Я люблю тебя».
«Хорошая работа! Ты старался, и у тебя получилось»
Если просто говорить ребенку, что он умный, слишком большое внимание к его интеллекту может выйти боком — малыш будет бояться потерпеть неудачу. Лучше дайте ему понять, что вы видите его настойчивость, сосредоточенность и упорство. Пусть дети знают, что это важно в жизни.
Как сделать ребенка счастливым — отвечают эксперты
Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как правильно обнимать и слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день.
Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чём вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он не прав.
Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требуется в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь за его маленькие победы.
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