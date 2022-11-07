Парты на кухне и советские учебники: репортаж из «тайной» школы, которую родители предпочли обычной

Почему родители ищут альтернативу обычной школе?

Татьяна Драчук, педагог, психолог, тренер по эмоциональному интеллекту:

— Когда нет внимания к индивидуальности ребенка, у него теряется самооценка. У всех разные физиологические особенности, кто-то осваивает новый материал буквально на лету, кому-то нужно больше времени. Но в большом коллективе под всех не подстроишься. Поэтому дети становятся неуспешными, они чувствуют себя плохо, тревожно, не знают, как жить дальше. Так у них формируются негативные установки. На самом деле родители часто беспокоятся о том, что дети из частных школ не смогут потом адаптироваться в обществе. Но это индивидуальный вопрос, который не зависит от того, где и как учился ребенок. Пример из личного опыта. Одноклассница моих сыновей в школе была очень успешной: преуспевала в учебе, всюду участвовала, получала награды. Но как только школа закончилась в ее жизни, девушка закрылась, она сидит дома и не особо проявляется в социуме. Другие родители боятся, что дети, учась в маленьких классах (едва ли не на индивидуальном обучении), не смогут потом проявить своих лидерских качеств, не будут ни с кем пытаться конкурировать, а значит и имеют меньше шансов стать успешными. Это не так. Можно же на эту ситуацию взглянуть по-другому. Необязательно детям пытаться «выбиваться» из толпы. Когда у них нормальная самооценка, адекватные родители, то возникает здоровая конкуренция. Ребенок не будет с кем-то воевать, он будет соперничать сам с собой: ставить себе цели, добиваться их и искать новые. Самооценка ребенка зависит не от школы, а от его индивидуальности и взаимоотношений в семье. Но в данной частной школе есть и минусы. Я так понимаю, что там нет уроков физкультуры и музыки. Это большой недостаток. И речь не только про аттестат, а развитие ребенка. Физкультура — это здоровье. А музыка вообще очень важна для интеллекта.