Ходить в белье и унывать: 9 вещей, которые никогда нельзя делать при детях (это только кажется безобидным)

Эксперты давно говорят, что лучший способ воспитания детей — своим примером. Можно сколько угодно твердить чадам о вреде фастфуда и пьянства, но если вы сами регулярно заказываете бургер и покупаете пиво после работы — вы просто сотрясаете воздух. Часто родители подростков сталкиваются с тем, что видят свои негативные черты в детях. Наши коллеги из Wday.ru вместе с психологами выяснили, чего стоит избегать в общении с детьми.
Но сказать всегда проще, чем действительно начать работать над собой. Чтобы немного продвинуться в этом направлении, можно просто запомнить некоторые табу в воспитании детей. Важно понимать, что всё зависит от индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, поэтому все рекомендации не универсальны. Итак, 9 вещей, которые нельзя делать при детях.
Обижать близких ребенка
Не стоит плохо говорить о родственниках и друзьях при ребенке, даже если они это заслужили. Дети не должны становиться свидетелями разборок и скандалов.
— Если вы будете постоянно твердить малышу, какой у него плохой отец, только выроете себе яму и испортите ребенку жизнь. Без положительного образа мужчины вырастет закомплексованный и обиженный человек. Папа и дедушка — это авторитеты. Если критикуете домочадцев, то взвешивайте каждое слово, — советует психолог Борис Седнев.
Борис Седнев — клинический психолог высшей категории, тренер, семейный психолог, руководитель Психологического центра Седневых.
Обратная сторона медали, когда мама или папа во всех конфликтах становятся на сторону ребенка и не показывают ему объективную картину происходящего. В таком случае сыну или дочке кажется, что мир вращается вокруг них, позже им будет очень больно разубеждаться в этом.
Обвинять ребенка
Часто это происходит неосознанно, какой взрослый в здравом уме будет обвинять трехлетку в своих бедах. Многие не верят в силу фраз, сказанных в запале и сгоряча: «Я тебя ненавижу», «Ты мне всю жизнь испортил», «Я больше люблю твоего братика / сестренку», «Если бы не ты…», «Мы тебя больше не любим», «Мне стыдно за тебя», «Ты позор нашей семьи», «Я тебе лучшие годы отдаю, а ты…», «Оставь меня в покое» и т. д. Эти слова надолго останутся в памяти ребенка, он запомнит, что в тягость вам и вы устали от общения с ним.
Дети, которым часто так говорят, со временем понимают, что обращаться к родителю за поддержкой бессмысленно. Такая установка сохранится у них и во взрослой жизни.
Если для вас этот и следующий пункт покажутся сложными — мы подготовили простую шпаргалку для родителей, в ней 7 фраз, которые помогут вашему ребенку вырасти успешным (и 9 выражений, чтобы получилось наоборот).
Унывать
Добавьте в свой арсенал фразы: «У тебя всё получится», «Я в тебя верю», «Ты самый лучший», старайтесь мыслить в присутствии ребенка позитивно и не впадать в уныние. Ведь для ребенка это сигнал, раз мама (авторитет) боится, грустит и унывает, значит, всё действительно плохо.
— Кто так не считает, посмотрите экранизацию автобиографического романа писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете». Действие разворачивается в провинциальной Польше, где одинокая женщина воспитывает единственного сына. Семья постоянно терпит насмешки и издевательства от окружающих, — советует эксперт.
Конечно, в кино мальчишка в смешной шубе станет известным дипломатом и популярным писателем. Даже если это не произойдет именно с вашим ребенком, может быть, стоит дать ему такой шанс.
Хвалить одного, ругать другого
Нужно помнить, что публичное порицание и наказание наносит психологическую травму. А когда вы хвалите одного ребенка и ругаете другого, тем самым сравнивая, это усугубляет положение. Например, «Лена не плачет в садике и хорошо кушает, а ты постоянно ревешь».
— Всегда найдется тот, кто что-то будет делать лучше или хуже. Вы должны любить детей такими, какие они есть, и хвалить даже за небольшие результаты. Даже если ваш ребенок совершил неприятный поступок (допустим, отобрал игрушку у друга в песочнице), то постарайтесь сделать так, чтобы малыш извинился. Все наказания и нравоучения оставьте для дома. Ругайте ребенка без свидетелей, — советует психолог.
Спорить о воспитании
Концепция воспитания, где один родитель мягкий и всепозволяющий, а другой строгий за двоих, неправильна со всех сторон. Для ребенка нужен пример пары, где есть согласие друг с другом. Если папа что-то не разрешает, мама не должна это отменять, и наоборот.
Конфликтов будет меньше, если сразу установить общие правила, например — печенье мы едим один раз в день на полдник. В другое время оно недоступно для ребенка. Непоследовательность действий не дает малышу четкого понимания, что такое хорошо и плохо.
— Как же быть с бабушками и дедушками? В доме ваших родителей другие правила и порядки. Когда ребенок на каникулах, ему можно дать возможность немножко расслабиться. Не стоит контролировать бабушек и дедушек и тем более делать им замечания в присутствии детей, — советует Борис Седнев.
Ходить по дому в нижнем белье
Нет ничего страшного в том, что ребенок увидит вас, например, в купальнике. А вот обнажаться при детях, по мнению экспертов, всё же не стоит.
— Мы живем в стране, где ходить голыми не принято, — замечает медицинский психолог Елена Николаева. — И поведение, когда родители игнорируют одежду, вступает в некоторые противоречия с тем, чего требует от нас общество. Также, если вы ходите в нижнем белье (только не сексуальном) по квартире, ребенку необходимо это объяснить. Например, дома жарко, так комфортнее, но на улице так ходить не принято.
Терпеть неуважительное отношение
Модное явление быть друзьями со своими детьми разбивается о первые месяцы переходного возраста, когда выясняется, что мама-друг не поддерживает желание подросшей дочки остаться с ночевой на веселой тусовке. Дружба — это хорошо, но в детско-родительских отношениях всё же необходима дистанция. А равенство в данном случае невозможно и навряд ли будет иметь какие-то здоровые формы.
Эксперты советуют пресекать любую грубость и неуважение со стороны ребенка. При детях нельзя проглатывать обиды и оставлять без ответа оскорбления в ваш адрес. Разговаривайте, анализируйте, конфликтуйте, но только не молчите.
Утыкаться в гаджеты
Просто запомните, что если вы всё время в телефоне, лучшим другом вашего ребенка станет планшет. Дети родителей, зависимых от гаджетов, с детства понимают, что там есть что-то интереснее, чем в реальной жизни. Проводите вечера активно, играйте в монополию, гуляйте, делитесь впечатлениями, тогда никакой зависимости от гаджетов у вашего ребенка не будет.
Обманывать
Сколько раз вы говорили своему маленькому ребенку, что вы еще сегодня вернетесь в это кафе, что папа скоро придет (хотя совсем не скоро), а соску забрала лисичка и унесла в норку, поэтому вы не знаете, где она. Безусловно, маленькому человеку не объяснишь некоторые вещи, но надо не прекращать делать попытки и не увлекаться сочинительством.
— С каждым днем ребенок понимает, что в мире взрослых есть место фальши и вранью. С кем можно пооткровенничать, а где лучше воздержаться от критики? На этот вопрос вы должны будете ответить вашему сыну или дочери самостоятельно. Учтите одно: чем больше ребенок видит обмана, тем чаще он будет обманывать сам, — заключает психолог Борис Седнев.
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