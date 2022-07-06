Ходить в белье и унывать: 9 вещей, которые никогда нельзя делать при детях (это только кажется безобидным)

— Если вы будете постоянно твердить малышу, какой у него плохой отец, только выроете себе яму и испортите ребенку жизнь. Без положительного образа мужчины вырастет закомплексованный и обиженный человек. Папа и дедушка — это авторитеты. Если критикуете домочадцев, то взвешивайте каждое слово, — советует психолог Борис Седнев.

Борис Седнев — клинический психолог высшей категории, тренер, семейный психолог, руководитель Психологического центра Седневых.

Обратная сторона медали, когда мама или папа во всех конфликтах становятся на сторону ребенка и не показывают ему объективную картину происходящего. В таком случае сыну или дочке кажется, что мир вращается вокруг них, позже им будет очень больно разубеждаться в этом.