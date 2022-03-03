Как общаться с близкими про Украину: советы психологов

Психолог Ксения Денисенко призвала помнить, что всё, что сейчас происходит, — травматичный опыт.



«Даже не являясь непосредственными жертвами происходящего, мы все находимся в ситуации острого стресса. В психологии это называется "травма свидетеля".



На травму каждый реагирует по-своему: кто-то показывает острую эмоциональную реакцию: кричит, плачет. Кто-то подавляет эмоции, да так хорошо, что сам удивляется, что ничего не чувствует. Кто-то отрицает происходящее. Кто-то закрывается в себе. Кто-то злится и с пеной у рта что-то доказывает. Эти реакции естественны», — отметила она в разговоре с «Фонтанкой».



По словам Денисенко, не каждый готов встретиться с той болью, что на него обрушится, прими он другую точку зрения.



«Если из заботы о ком-то вы хотите его переубедить, спросите себя: действительно ли это будет бережно по отношению к нему? Если нет, задайте себе вопрос: что я хочу получить от этого человека? Какая моя потребность за этим стоит? Если вы, например, хотите поддержки, подумайте, где еще вы можете ее получить. Друзья? Другие родственники? Партнер? Психотерапевт? Ответьте себе по-честному на вопрос: что изменится, если вы добьетесь своего и переубедите человека? Если от мнения вашей родни действительно зависит судьба Украины или России — бейтесь до последнего. Если они бессильны, как большинство из нас, подумайте, как вы можете помочь себе. Куда можете направить эту энергию?» — предложила психолог.

