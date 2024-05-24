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Развлечения «Папа всегда рядом»: Павел Прилучный показал выпускной своего старшего сына

«Папа всегда рядом»: Павел Прилучный показал выпускной своего старшего сына

Мальчик окончил начальную школу

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Всем ученикам подарили медали

Актер Павел Прилучный показал выпускной старшего сына Тимофея, фотографии актер опубликовал в своих социальных сетях.

— Окончена начальная школа, а это значит, что впереди начинается всё самое интересное. Пусть мир познается, знания — растут, опыт — копится. Развивайся, учись и не останавливайся на достигнутом. А папа всегда рядом, — написал под фотографией Павел Прилучный.

На выпускном Тимофею вручили медаль и книгу с фотографиями выпускников.

Недавно Зепюр Брутян и Павел Прилучный отметили годовщину свадьбы. Как рассказала актриса, в день праздника семья находилась на острове Ла-Диг — один из островов Сейшельского архипелага.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Сегодня НГС в режиме онлайн следит за тем, как выпускники 9 и 11 классов прощаются со школой.

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