«Папа всегда рядом»: Павел Прилучный показал выпускной своего старшего сына

Всем ученикам подарили медали Источник: bugevuge / instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Актер Павел Прилучный показал выпускной старшего сына Тимофея, фотографии актер опубликовал в своих социальных сетях.

— Окончена начальная школа, а это значит, что впереди начинается всё самое интересное. Пусть мир познается, знания — растут, опыт — копится. Развивайся, учись и не останавливайся на достигнутом. А папа всегда рядом, — написал под фотографией Павел Прилучный.

На выпускном Тимофею вручили медаль и книгу с фотографиями выпускников.

Источник: bugevuge / instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

Недавно Зепюр Брутян и Павел Прилучный отметили годовщину свадьбы. Как рассказала актриса, в день праздника семья находилась на острове Ла-Диг — один из островов Сейшельского архипелага.



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Сегодня НГС в режиме онлайн следит за тем, как выпускники 9 и 11 классов прощаются со школой.