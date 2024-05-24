«Славик больше не очкует»: Сергей Светлаков — о героях «Наша Russia», которые появятся в «Светлаков+»

Сергей Юрьевич Беляков как олицетворение стабильности в стране Источник: пресс-служба ТНТ











Если бы шоу «Наша Russia» (16+) выходило до сих пор, то в этом году оно бы отметило совершеннолетие. Но после пятого сезона скетчком прикрыли на пике популярности. Как объяснил один из авторов и актеров проекта Сергей Светлаков, всё потому, что он просто сгорел. Понятно, что долго молчание продолжаться не могло. Первым сдался Михаил Галустян, выпустивший шоу под незамысловатым названием «Галустян+» (16+). Теперь эстафету перехватил Сергей Светлаков — вечером 24 мая мы увидим на ТНТ его шоу с не менее незамысловатым названием «Светлаков+» (16+). Какие герои перекочевали в него из «Наша Russia» и как они изменились, рассказывает сам автор проекта.



«Наша Russia» получилось по настоящему народным шоу. Его включали практически в каждой квартире, шутки из него регулярно крутили на юмористических радиостанциях, водители рейсовых автобусов включали его для пассажиров, а исполнители главных ролей Сергей Светлаков и Михаил Галустян собирали стадионы. Но всё когда-нибудь кончается, и на пятом сезоне похождения Славика и Димона, вымогательства Снежаны Денисовны, заводские будни Дулина и Михалыча и приключения других персонажей прервались. Хотя шестой сезон сулил авторам солидный куш.



— Для меня тогда это было просто нереальное предложение — от таких не отказываются, — рассказал Сергей Светлаков в интервью Надежде Стрелец. — Но я понимал, что я схожу с ума, я закрылся в узком помещении без окон, и мы снимаем четыре месяца один сезон, безвылазно репетируем, снимаем и выпускаем, а всё остальное время занято гастролями «Нашей Раши». Я понимал, что я как творческая единица просто умираю. Живу в самолете, в поезде и в пыльном павильоне, где всё снимается. Хотелось писать, продюсировать кино, сериалы, делать что-то другое, бизнесом попробовать заняться. Мне хотелось сделать что-то для себя, а я себя просто убивал.

На пятом сезоне «Нашей Раши» я просто потерял сознание прямо в кадре. Пять дней я лежал с капельницами и принял для себя решение: всё, хватит. Сергей Светлаков, актер и продюсер

Обрубив связи с проектом «Наша Russia», Светлаков начал активно сниматься в кино, прорвался на Первый канал, где на протяжении шести сезонов появлялся в шоу «Прожекторперисхилтон» (12+) и в целом разнообразил свой послужной список.



Но на ТНТ так просто расставаться с народными персонажами не привыкли. И вот в 2022 году мы увидели скетчком «Галустян+», где Михаил Галустян воскрешал Жорика Вартанова и Александра Бородача, представлял новых героев.



Александр Бородач в шоу «Галустян+» решил подняться по карьерной лестнице и стал курьером доставки. Зрители заметили, что оценить по достоинству все перипетии его судьбы мешает неуместный закадровый смех Источник: кадр из сериала «Галустян+» (16+), реж. Роман Новиков, Евгений Абызов, Игорь Шайда, ТНТ, 2022











Вот только новые истории зрителей не зацепили. По количеству разочарованных комментариев «сольник» Галустяна может конкурировать разве что с «Самым лучшим фильмом» (18+).



Спасать тонущую лодку под управлением Михаила Галустяна вызвали Сергея Светлакова. Проверять интерес зрителей он будет пока без своего коллеги.



Вместо Галустяна у Светлакова будет новый напарник-бородач — Демис Карибидис в виде Белочки Источник: пресс-служба ТНТ











— Мы как-то логично идем к тому, что вполне возможно, что мы воссоединимся. Мишино шоу два сезона вышло, сейчас я попробую сольник свой сделать, а дальше посмотрим, как люди захотят, — объяснил Светлаков. — Мы очень поступательно к этому движемся. «Наша Russia» вышла в 2006 году, то есть в 2026 году будет 20 лет. Поэтому вполне возможно, «Наша Russia 20 лет спустя» может возникнуть.



В ближайшее время ТНТ будет проверять потенциал «Светлаков+» на примере семи персонажей. Четыре из них абсолютно новые.



Один из новых персонажей — блогер-путешественник и «выживальщик» Рихард, который расскажет, какие испытания могут поджидать иностранца в России Источник: пресс-служба ТНТ











— Нам пришлось очень много всего придумать, чтобы получить тот набор персонажей, который в наше время был бы интересен и понятен и москвичу, и человеку из уральской глубинки, — рассказывает Сергей Светлаков. — Около тридцати образов пришлось отсечь. В итоге родились семь персонажей: трех мы взяли из шоу «Наша Russia» и дали им новую жизнь, четырех придумали с нуля.



Из проекта «Наша Russia» в «Светлаков+» перекочевали бывшая школьная учительница Снежана Денисовна, вечный телезритель Сергей Беляков и краснодарский подросток Славик, который повзрослел и устроился на работу.



Славик теперь может каждый день смотреть на девушек в купальниках Источник: пресс-служба ТНТ











— Славик больше не очкует и работает в аквапарке, — делится подробностями судьбы своего героя Светлаков. — Это работа его мечты, он с утра до вечера находится среди полуголых тел.



Учительница из Воронежа Снежана Денисовна переквалифицировалась в гадалку и ведет свою передачу на телевидении, где за деньги хоть порчу снимет, хоть сущность в виде гномика почистит.



Снежана Денисовна перестала вымогать деньги с родителей школьников и переключилась на более широкую аудиторию Источник: пресс-служба ТНТ











— Мы это сделали как раз на таком примитивном уровне, для всех абсолютно понятным и с абсолютным зерном из жизни. Сейчас во всех городах, особенно миллионниках, существуют каналы, которые входят в общие пакеты. Мне пришлось много посмотреть видео, я с ума сходил, я смеялся просто до слез — на каком примитивном уровне идет втюхивание, — рассказывает Светлаков о том, как искал новую работу для Снежаны Денисовны. — Это разговор не про космос, это просто примитивный вот такой обман. Это не разговор про новые знания, книги, путешествия души. Снежана Денисовна — для нее нет ничего святого. Поэтому она сперва доставала деньги из детей, а сейчас масштабировалась.



И только жизнь Сергея Юрьевича Белякова — лучшее олицетворение слова «стабильность».



Сергей Юрьевич Беляков — Кощей Бессмертный в мире российского телесмотрения Источник: пресс-служба ТНТ











— Он всё там же, на том же диване сидит, перед тем же телевизором. Там ничего не произошло. Этот человек будет существовать. Нас не будет, он будет сидеть, будет какое-то телевидение, он будет что-то смотреть, ворчать, сам ничего не делать, всех обсуждать, — говорит Светлаков.



По словам актера, он мог бы вернуть и других персонажей, но их в современных реалиях на телевидении просто не представить. Взять тех же Дулина и Михалыча.



— Когда-то было это возможно. Не было никакой агрессии, неприятия: «что за тема, ой, у нас появился какой-то гей по телевизору», — сетует Светлаков. — Моя мама осуждала, когда это увидела. Мама моя не приняла. Она посмотрела первую серию, положила трубку, до этого сказав: «Не с того жить начинаешь».



Источник: пресс-служба ТНТ

Да и вообще актер признается, что ему хотелось бы, чтобы «Светлаков+» был более дерзким, чем он получился.



— Но сейчас это невозможно, — подытоживает Сергей Светлаков.

