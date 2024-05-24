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Развлечения обзор «Славик больше не очкует»: Сергей Светлаков — о героях «Наша Russia», которые появятся в «Светлаков+»

«Славик больше не очкует»: Сергей Светлаков — о героях «Наша Russia», которые появятся в «Светлаков+»

В скетчком вернутся три полюбившихся зрителям персонажа

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Сергей Юрьевич Беляков как олицетворение стабильности в стране

Если бы шоу «Наша Russia» (16+) выходило до сих пор, то в этом году оно бы отметило совершеннолетие. Но после пятого сезона скетчком прикрыли на пике популярности. Как объяснил один из авторов и актеров проекта Сергей Светлаков, всё потому, что он просто сгорел. Понятно, что долго молчание продолжаться не могло. Первым сдался Михаил Галустян, выпустивший шоу под незамысловатым названием «Галустян+» (16+). Теперь эстафету перехватил Сергей Светлаков — вечером 24 мая мы увидим на ТНТ его шоу с не менее незамысловатым названием «Светлаков+» (16+). Какие герои перекочевали в него из «Наша Russia» и как они изменились, рассказывает сам автор проекта.

«Наша Russia» получилось по настоящему народным шоу. Его включали практически в каждой квартире, шутки из него регулярно крутили на юмористических радиостанциях, водители рейсовых автобусов включали его для пассажиров, а исполнители главных ролей Сергей Светлаков и Михаил Галустян собирали стадионы. Но всё когда-нибудь кончается, и на пятом сезоне похождения Славика и Димона, вымогательства Снежаны Денисовны, заводские будни Дулина и Михалыча и приключения других персонажей прервались. Хотя шестой сезон сулил авторам солидный куш.

— Для меня тогда это было просто нереальное предложение — от таких не отказываются, — рассказал Сергей Светлаков в интервью Надежде Стрелец. — Но я понимал, что я схожу с ума, я закрылся в узком помещении без окон, и мы снимаем четыре месяца один сезон, безвылазно репетируем, снимаем и выпускаем, а всё остальное время занято гастролями «Нашей Раши». Я понимал, что я как творческая единица просто умираю. Живу в самолете, в поезде и в пыльном павильоне, где всё снимается. Хотелось писать, продюсировать кино, сериалы, делать что-то другое, бизнесом попробовать заняться. Мне хотелось сделать что-то для себя, а я себя просто убивал.

На пятом сезоне «Нашей Раши» я просто потерял сознание прямо в кадре. Пять дней я лежал с капельницами и принял для себя решение: всё, хватит.

Обрубив связи с проектом «Наша Russia», Светлаков начал активно сниматься в кино, прорвался на Первый канал, где на протяжении шести сезонов появлялся в шоу «Прожекторперисхилтон» (12+) и в целом разнообразил свой послужной список.

Но на ТНТ так просто расставаться с народными персонажами не привыкли. И вот в 2022 году мы увидели скетчком «Галустян+», где Михаил Галустян воскрешал Жорика Вартанова и Александра Бородача, представлял новых героев.

Александр Бородач в шоу «Галустян+» решил подняться по карьерной лестнице и стал курьером доставки. Зрители заметили, что оценить по достоинству все перипетии его судьбы мешает неуместный закадровый смех

Вот только новые истории зрителей не зацепили. По количеству разочарованных комментариев «сольник» Галустяна может конкурировать разве что с «Самым лучшим фильмом» (18+).

Спасать тонущую лодку под управлением Михаила Галустяна вызвали Сергея Светлакова. Проверять интерес зрителей он будет пока без своего коллеги.

Вместо Галустяна у Светлакова будет новый напарник-бородач — Демис Карибидис в виде Белочки

— Мы как-то логично идем к тому, что вполне возможно, что мы воссоединимся. Мишино шоу два сезона вышло, сейчас я попробую сольник свой сделать, а дальше посмотрим, как люди захотят, — объяснил Светлаков. — Мы очень поступательно к этому движемся. «Наша Russia» вышла в 2006 году, то есть в 2026 году будет 20 лет. Поэтому вполне возможно, «Наша Russia 20 лет спустя» может возникнуть.

В ближайшее время ТНТ будет проверять потенциал «Светлаков+» на примере семи персонажей. Четыре из них абсолютно новые.

Один из новых персонажей — блогер-путешественник и «выживальщик» Рихард, который расскажет, какие испытания могут поджидать иностранца в России

— Нам пришлось очень много всего придумать, чтобы получить тот набор персонажей, который в наше время был бы интересен и понятен и москвичу, и человеку из уральской глубинки, — рассказывает Сергей Светлаков. — Около тридцати образов пришлось отсечь. В итоге родились семь персонажей: трех мы взяли из шоу «Наша Russia» и дали им новую жизнь, четырех придумали с нуля.

Из проекта «Наша Russia» в «Светлаков+» перекочевали бывшая школьная учительница Снежана Денисовна, вечный телезритель Сергей Беляков и краснодарский подросток Славик, который повзрослел и устроился на работу.

Славик теперь может каждый день смотреть на девушек в купальниках

— Славик больше не очкует и работает в аквапарке, — делится подробностями судьбы своего героя Светлаков. — Это работа его мечты, он с утра до вечера находится среди полуголых тел.

Учительница из Воронежа Снежана Денисовна переквалифицировалась в гадалку и ведет свою передачу на телевидении, где за деньги хоть порчу снимет, хоть сущность в виде гномика почистит.

Снежана Денисовна перестала вымогать деньги с родителей школьников и переключилась на более широкую аудиторию

— Мы это сделали как раз на таком примитивном уровне, для всех абсолютно понятным и с абсолютным зерном из жизни. Сейчас во всех городах, особенно миллионниках, существуют каналы, которые входят в общие пакеты. Мне пришлось много посмотреть видео, я с ума сходил, я смеялся просто до слез — на каком примитивном уровне идет втюхивание, — рассказывает Светлаков о том, как искал новую работу для Снежаны Денисовны. — Это разговор не про космос, это просто примитивный вот такой обман. Это не разговор про новые знания, книги, путешествия души. Снежана Денисовна — для нее нет ничего святого. Поэтому она сперва доставала деньги из детей, а сейчас масштабировалась.

И только жизнь Сергея Юрьевича Белякова — лучшее олицетворение слова «стабильность».

Сергей Юрьевич Беляков — Кощей Бессмертный в мире российского телесмотрения

— Он всё там же, на том же диване сидит, перед тем же телевизором. Там ничего не произошло. Этот человек будет существовать. Нас не будет, он будет сидеть, будет какое-то телевидение, он будет что-то смотреть, ворчать, сам ничего не делать, всех обсуждать, — говорит Светлаков.

По словам актера, он мог бы вернуть и других персонажей, но их в современных реалиях на телевидении просто не представить. Взять тех же Дулина и Михалыча.

— Когда-то было это возможно. Не было никакой агрессии, неприятия: «что за тема, ой, у нас появился какой-то гей по телевизору», — сетует Светлаков. — Моя мама осуждала, когда это увидела. Мама моя не приняла. Она посмотрела первую серию, положила трубку, до этого сказав: «Не с того жить начинаешь».

Да и вообще актер признается, что ему хотелось бы, чтобы «Светлаков+» был более дерзким, чем он получился.

— Но сейчас это невозможно, — подытоживает Сергей Светлаков.

А вы будете смотреть «Светлаков+»?

Конечно, «Наша Russia» было моим любимым шоу!
Раньше не смотрели и сейчас не собираемся
Нет, боюсь, что разочарует
Только ради Светлакова стоит смотреть
Давно выкинули телевизор

ПО ТЕМЕ
Наша Russia Сергей Светлаков ТНТ Телевидение Шоу Телешоу Комедия Развлечения Михаил Галустян Телепроект Юмор
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