НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-5°

ясная погода, без осадков

ощущается как -9

2 м/c,

с-в.

 758мм 63%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Обзор дорогих путешествий из Новосибирска

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Где хамят в Новосибирске
Кандидаты в шорт-лист премии
Таксист хакнул Яндекс
Самые грязные дворы
Закрывают Универсам на Ленина
Парковка стала болотом
Самое дорогое жилье Академа
НГС в Telegram
Развлечения «Беспокойство и апатия»: новосибирский астролог дала советы на день солнечного затмения

«Беспокойство и апатия»: новосибирский астролог дала советы на день солнечного затмения

Оно совпадает с новолунием

200
Написать комментарий
Солнечное затмение не получится увидеть на территории России

8 апреля — день новолуния и солнечного затмения. Его будет видно на территории Мексики, Канады, США и в некоторых частях Европы. Считается, что у таких периодов особая энергетика, которую могут ощутить чувствительные люди. Новосибирский астролог Анастасия Першина дала советы на этот день.

Во время затмения возможно беспричинное беспокойство, апатия и упадок сил. Поэтому астролог рекомендует не начинать ничего нового. Если есть возможность — лучше отложить поездки, но если не получится — то быть осторожнее на дорогах.

— Планеты выстроены так, что создают благоприятную атмосферу для того, чтобы проанализировать свои цели и мотивы, определить сильные стороны и начать их развивать. Благоприятное время для общения, — написала автор рекомендаций в своем телеграм-канале «Астропсихолог Анастасия».

Также сегодня полезно подводить итоги и настраивать себя на новый лунный цикл. День подходит для занятия творчеством и домашними делами. При этом, так как Луна находится в знаке Овна, многие могут быть нетерпеливыми, хотеть нового, интересного и захватывающего. В результате рутинные дела даются с трудом.

Со 2 по 25 апреля идет период, который называют ретроградным Меркурием. Считается, что в это время могут быть сбои в работе техники и проблемы с документами. Чем еще он может обернуться, объяснили новосибирские астрологи Катияни Деви Даси и Марина Шумкина.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Затмение Новолуние Астрология Овен Знаки зодиака Луна
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Olga,  41

Olga,  33

Maksimus,  37

Анна,  36

Serov1470,  28

Роман,  48

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление