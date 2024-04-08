«Беспокойство и апатия»: новосибирский астролог дала советы на день солнечного затмения

Солнечное затмение не получится увидеть на территории России Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











8 апреля — день новолуния и солнечного затмения. Его будет видно на территории Мексики, Канады, США и в некоторых частях Европы. Считается, что у таких периодов особая энергетика, которую могут ощутить чувствительные люди. Новосибирский астролог Анастасия Першина дала советы на этот день.



Во время затмения возможно беспричинное беспокойство, апатия и упадок сил. Поэтому астролог рекомендует не начинать ничего нового. Если есть возможность — лучше отложить поездки, но если не получится — то быть осторожнее на дорогах.



— Планеты выстроены так, что создают благоприятную атмосферу для того, чтобы проанализировать свои цели и мотивы, определить сильные стороны и начать их развивать. Благоприятное время для общения, — написала автор рекомендаций в своем телеграм-канале «Астропсихолог Анастасия».



Также сегодня полезно подводить итоги и настраивать себя на новый лунный цикл. День подходит для занятия творчеством и домашними делами. При этом, так как Луна находится в знаке Овна, многие могут быть нетерпеливыми, хотеть нового, интересного и захватывающего. В результате рутинные дела даются с трудом.



Со 2 по 25 апреля идет период, который называют ретроградным Меркурием. Считается, что в это время могут быть сбои в работе техники и проблемы с документами. Чем еще он может обернуться, объяснили новосибирские астрологи Катияни Деви Даси и Марина Шумкина.

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